Профсервис – Гид из Екатеринбурга

Вы не только узнаете всё о Сысертских брендах, но и попробуете их на вкус.



Кроме это прогуляетесь 👣 по фермерскому хозяйству «Никольская слобода» и познакомитесь со здешними обитателями, коровами, быками, лошадьми и другими животными на ферме.