10:30 — выезд из Екатеринбурга, от «Маринс-Парк отеля», ул. Челюскинцев, 106 — напротив ж/д вокзала. Время выезда может измениться, о чём накануне экскурсии 🧭 вечером придёт смс. По пути и в самой Сысерти — интересный рассказ гида.
Экскурсия в доме-музее П. П. Бажова в Сысерти.
Выезд в село Никольское
Обед по-деревенски из фермерских продуктов с домашним салом (ноябрь-май) и крепким напитком отличного качества.
Экскурсия по хозяйству «Никольская слобода». 120 ухоженных бурёнок и 2 брутальных быка — Феликс и Зорро, статные лошадки, свиньи, кролики, барашки — все очень чистые и любознательные.
Экскурсия на сыроварню (вдоль всего цеха сделана смотровая площадка) с дегустацией молочных продуктов 6 сортов сыра, 2-3 вида йогурта, кефир, ряженка. Всё, что особенно понравится, можно купить в магазинчике при ферме. Здесь же находится пекарня, где пекут очень вкусный хлеб, рядом стоит зернохранилище, мельница.
Мастер-класс по производству сыра: сделаем моцареллу и заберём с собой.
Катание на телеге с лошадкой.
18:30 — окончание экскурсии у отеля «Маринс-Парк отель» напротив ж/д вокзала (бывшая гостиница «Свердловск», ул. Челюскинцев, 106).
Важная информация
В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
Одежда и обувь должны быть удобными хотя бы потому, что вам предстоит неоднократно заходить/выходить из автобуса или много ходить пешком — на пешеходной экскурсии.
Собираясь на экскурсию ⛳, выясните, какая будет погода и оденьтесь соответственно.
Не лишним будет взять в дорогу воду, необходимые лекарства, термос с тёплым чаем или кофе и какой-то перекус из продуктов длительного хранения. Горячие напитки можно разливать и пить только во время остановок автобуса.
Пожалуйста, позвоните или напишите нам за 1 рабочий день до начала экскурсии и уточните место и время встречи.
Ждём вас к экскурсионному автобусу за 15 минут до начала экскурсии. На лобовом стекле автобуса будет табличка с наименованием экскурсии.
Просим пристегиваться ремнями безопасности и не ходить по автобусу во время его движения.
Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в автобусе 🚌 и на территории осмотра объектов, стоянок во время экскурсии.
Просим соблюдать время, отпущенное на осмотр того или иного экскурсионного объекта, чтобы не отстать от автобуса.
Пожалуйста, не перебивайте экскурсовода во время его рассказа, он обязательно сам даст вам возможность задать вопрос.
При посещении монастырей и храмов вы должны быть соответственно одеты: дамы в одежде, закрывающей колени и плечи, в платке или ином головном уборе.
Собираясь на природные экскурсии, не забудьте, пожалуйста, обработать одежду и, если можно, открытые участки тела, специальным отпугивающим средством. Одежда должна вас защищать от укусов насекомых и змей.
О забытых вещах в автобусе или на маршруте, сообщайте, пожалуйста, экскурсоводу, он постарается вам помочь. Обменяйтесь с ним мобильным телефоном при встрече.
Автобус идёт по маршруту: в назначенном месте забирает и возвращает группу. Изменение маршрута «по ходу» не допускается.
В программе экскурсии возможны небольшие изменения.
При возникновении чрезвычайной ситуации наберите на мобильном телефоне 112.
Что входит
комфортабельный туристический автобус
услуги экскурсовода
обед по-деревенски.
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.