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Сысертские бренды: музей П. П. Бажова и сыроварня

Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Вы не только узнаете всё о Сысертских брендах, но и попробуете их на вкус.

Кроме это прогуляетесь 👣 по фермерскому хозяйству «Никольская слобода» и познакомитесь со здешними обитателями, коровами, быками, лошадьми и другими животными на ферме.
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  • 👥Групповая
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🎄На новый год!
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Сысертские бренды: музей П. П. Бажова и сыроварня
Сысертские бренды: музей П. П. Бажова и сыроварня

Что вы увидите

  • Дом-музей П. П. Бажова
  • Никольская слобода
  • Сыроварня
Что вас ждёт
  • 10:30 — выезд из Екатеринбурга, от «Маринс-Парк отеля», ул. Челюскинцев, 106 — напротив ж/д вокзала. Время выезда может измениться, о чём накануне экскурсии 🧭 вечером придёт смс. По пути и в самой Сысерти — интересный рассказ гида.
  • Экскурсия в доме-музее П. П. Бажова в Сысерти.
  • Выезд в село Никольское
  • Обед по-деревенски из фермерских продуктов с домашним салом (ноябрь-май) и крепким напитком отличного качества.
  • Экскурсия по хозяйству «Никольская слобода». 120 ухоженных бурёнок и 2 брутальных быка — Феликс и Зорро, статные лошадки, свиньи, кролики, барашки — все очень чистые и любознательные.
  • Экскурсия на сыроварню (вдоль всего цеха сделана смотровая площадка) с дегустацией молочных продуктов 6 сортов сыра, 2-3 вида йогурта, кефир, ряженка. Всё, что особенно понравится, можно купить в магазинчике при ферме. Здесь же находится пекарня, где пекут очень вкусный хлеб, рядом стоит зернохранилище, мельница.
  • Мастер-класс по производству сыра: сделаем моцареллу и заберём с собой.
  • Катание на телеге с лошадкой.
  • 18:30 — окончание экскурсии у отеля «Маринс-Парк отель» напротив ж/д вокзала (бывшая гостиница «Свердловск», ул. Челюскинцев, 106).
Важная информация
  • В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
  • Одежда и обувь должны быть удобными хотя бы потому, что вам предстоит неоднократно заходить/выходить из автобуса или много ходить пешком — на пешеходной экскурсии.
  • Собираясь на экскурсию ⛳, выясните, какая будет погода и оденьтесь соответственно.
  • Не лишним будет взять в дорогу воду, необходимые лекарства, термос с тёплым чаем или кофе и какой-то перекус из продуктов длительного хранения. Горячие напитки можно разливать и пить только во время остановок автобуса.
  • Пожалуйста, позвоните или напишите нам за 1 рабочий день до начала экскурсии и уточните место и время встречи.
  • Ждём вас к экскурсионному автобусу за 15 минут до начала экскурсии. На лобовом стекле автобуса будет табличка с наименованием экскурсии.
  • Просим пристегиваться ремнями безопасности и не ходить по автобусу во время его движения.
  • Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в автобусе 🚌 и на территории осмотра объектов, стоянок во время экскурсии.
  • Просим соблюдать время, отпущенное на осмотр того или иного экскурсионного объекта, чтобы не отстать от автобуса.
  • Пожалуйста, не перебивайте экскурсовода во время его рассказа, он обязательно сам даст вам возможность задать вопрос.
  • При посещении монастырей и храмов вы должны быть соответственно одеты: дамы в одежде, закрывающей колени и плечи, в платке или ином головном уборе.
  • Собираясь на природные экскурсии, не забудьте, пожалуйста, обработать одежду и, если можно, открытые участки тела, специальным отпугивающим средством. Одежда должна вас защищать от укусов насекомых и змей.
  • О забытых вещах в автобусе или на маршруте, сообщайте, пожалуйста, экскурсоводу, он постарается вам помочь. Обменяйтесь с ним мобильным телефоном при встрече.
  • Автобус идёт по маршруту: в назначенном месте забирает и возвращает группу. Изменение маршрута «по ходу» не допускается.
  • В программе экскурсии возможны небольшие изменения.
  • При возникновении чрезвычайной ситуации наберите на мобильном телефоне 112.
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • услуги экскурсовода
  • обед по-деревенски.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Сысертские бренды: музей П. П. Бажова и сыроварня
Сысертские бренды: музей П. П. Бажова и сыроварня
Сысертские бренды: музей П. П. Бажова и сыроварня
Сысертские бренды: музей П. П. Бажова и сыроварня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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