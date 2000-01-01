Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски

Прогуляться по местному Арбату, послушать городские истории и качественно обновить гардероб

Екатеринбург традиционно считается промышленным, культурным и научным центром.

Говорить об интересном шопинге на Урале как-то не принято.

Я помогу развеять это представление.

Вы услышите интересные городские истории, связанные с торговлей, и отыщете оригинальные сувениры.

А мой партнер, профессиональный стилист, поможет подобрать вам вещи по душе.
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски

Что вас ожидает

Торговый Екатеринбург

Коммерческая жизнь на Урале начинается вместе с рождением города, когда на правом берегу реки Исеть формируется Торговая сторона. Я встречу вас на главной площади, бывшей Торговой, и кратко расскажу о ее истории. Затем двинемся по пешеходной улице Вайнера, уральскому Арбату, к ТРЦ «Гринвич», в одном из обувных магазинов которого трудился Гена Букин из сериала «Счастливы вместе». Вы узнаете, где до революции работали самые красивые приказчики, где находилась первая телефонная станция города и как старый Гостиный двор трансформировался в здание Администрации Екатеринбурга.

По дороге вы осмотрите

  • многочисленную малую городскую скульптуру, в том числе памятники Коробейнику, Банкиру, Кузнецу и изобретателю велосипеда Ефиму Артамонову
  • конструктивистский ансамбль Пятого дома Горсовета
  • здание типографии «Гранит», выстроенное в стиле модерн
  • особняки Телегиных, Лазарева, Блинова, Косминых и другие городские усадьбы знаменитых жителей Екатеринбурга
  • помещения доходных домов купцов Дмитриевых, Емельянова, Хребтовой
  • здание Русско-Азиатского банка

Три вида шопинга

В «Гринвиче» вы можете выбрать из нескольких форматов. Я предложу экскурсионный шопинг (история и навигация по ТРЦ, без совершения покупок — 1 час); экспресс-шопинг (сопровождение в поиске товара без консультаций и советов — 2 часа); шопинг со стилистом (анкетирование, определение бюджета и сопровождение в магазинах с полной консультацией — 3-4 часа). Если вы захотите приобрести сувениры, я подскажу, где найти самые оригинальные и уральские.

☕ В перерыве между познавательной прогулкой и шопингом вы сможете перекусить в одном из уютных кафе на улице.

Организационные детали

  • Услуги стилиста оплачиваются отдельно в зависимости от выбранного формата: экскурсионный шопинг — 500 рублей/час для группы до 6 человек; экспресс-шопинг — 1000 рублей/2 часа для группы до 6 человек; шопинг со стилистом — 2000 рублей/3-4 часа за одного человека
  • Возможно участие в прогулке профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору — 1800 рублей/30 минут, 1000 рублей/15 минут.
🚩 Начало и место завершения: на Площади 1905 года
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.
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