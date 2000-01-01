Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Коммерческая жизнь на Урале начинается вместе с рождением города, когда на правом берегу реки Исеть формируется Торговая сторона. Я встречу вас на главной площади, бывшей Торговой, и кратко расскажу о ее истории. Затем двинемся по пешеходной улице Вайнера, уральскому Арбату, к ТРЦ «Гринвич», в одном из обувных магазинов которого трудился Гена Букин из сериала «Счастливы вместе». Вы узнаете, где до революции работали самые красивые приказчики, где находилась первая телефонная станция города и как старый Гостиный двор трансформировался в здание Администрации Екатеринбурга.
В «Гринвиче» вы можете выбрать из нескольких форматов. Я предложу экскурсионный шопинг (история и навигация по ТРЦ, без совершения покупок — 1 час); экспресс-шопинг (сопровождение в поиске товара без консультаций и советов — 2 часа); шопинг со стилистом (анкетирование, определение бюджета и сопровождение в магазинах с полной консультацией — 3-4 часа). Если вы захотите приобрести сувениры, я подскажу, где найти самые оригинальные и уральские.
☕ В перерыве между познавательной прогулкой и шопингом вы сможете перекусить в одном из уютных кафе на улице.