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Тур в Висим с оленями и Уральскими горами

Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Во время этого замечательного тура, вы сможете полюбоваться горным ⛰️ пейзажем и тайгой, посетить музей 🖼 Д.

Н.

Мамина-Сибиряка и отправиться на оленеводческую ферму.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • В горы
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Тур в Висим с оленями и Уральскими горами
Тур в Висим с оленями и Уральскими горами

Что вы увидите

  • Смотровая площадка горы Белой
  • Оленеводческая ферма
  • Музея Д. Н. Мамина-Сибиряка
  • Горы Среднего Урала
Что вас ждёт
  • 08:00 — выезд из Екатеринбурга, от «Маринс-Парк отеля», ул. Челюскинцев, 106 — напротив ж/д вокзала. По дороге интересный рассказ экскурсовода. По дороге в Висим вы сможете полюбоваться замечательным горным ⛰️ пейзажем, который открывается из окон автобуса. Высота гор в этой части Среднего Урала достигает 600–700 метров. Самой высокой горой в окрестностях Висима является гора Белая — 712 м.
  • Прогулка к водопаду (в тёплую погоду) и посещение музея Д. Н. Мамина-Сибиряка, который состоит из двух зданий: в первом — жилая часть; во втором — сельская церковно-приходская школа, в которой когда-то служил отец писателя.
  • Обед в кафе
  • Экскурсия по оленеводческой ферме. Олени на ферму были завезены из Алтайского края в 2008 г. Вы увидите оленей двух пород: пятнистого оленя и благородного оленя (подвид — маралы). Во время экскурсии 🧭 вам представятся возможность получить положительные эмоции и, возможно, испытать восторг 🔥 от близкого контакта с этими трогательными животными. Удивиться, глядя на заморское диво — африканских страусов, покормить низкорослых лошадок якутской (самой северной) породы. Всех животных разрешено угощать овощами, хлебом (олени, лошади), капустой (страусы).
  • Подъём на смотровую площадку горы Белой на канатно-кресельном подъёмнике: комфортно, высота небольшая, но вид на Уральские горы и тайгу замечательный!
  • 20:00 — возвращение в Екатеринбург, просмотр фильмов.
Важная информация
  • В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
  • Одежда и обувь должны быть удобными хотя бы потому, что вам предстоит неоднократно заходить/выходить из автобуса или много ходить пешком — на пешеходной экскурсии.
  • Собираясь на экскурсию ⛳, выясните, какая будет погода и оденьтесь соответственно.
  • Не лишним будет взять в дорогу воду, необходимые лекарства, термос с тёплым чаем или кофе и какой-то перекус из продуктов длительного хранения. Горячие напитки можно разливать и пить только во время остановок автобуса.
  • Пожалуйста, позвоните или напишите нам за 1 рабочий день до начала экскурсии и уточните место и время встречи.
  • Ждём вас к экскурсионному автобусу за 15 минут до начала экскурсии. На лобовом стекле автобуса будет табличка с наименованием экскурсии.
  • Просим пристегиваться ремнями безопасности и не ходить по автобусу во время его движения.
  • Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в автобусе 🚌 и на территории осмотра объектов, стоянок во время экскурсии.
  • Просим соблюдать время, отпущенное на осмотр того или иного экскурсионного объекта, чтобы не отстать от автобуса.
  • Пожалуйста, не перебивайте экскурсовода во время его рассказа, он обязательно сам даст вам возможность задать вопрос.
  • При посещении монастырей и храмов вы должны быть соответственно одеты: дамы в одежде, закрывающей колени и плечи, в платке или ином головном уборе.
  • Собираясь на природные экскурсии, не забудьте, пожалуйста, обработать одежду и, если можно, открытые участки тела, специальным отпугивающим средством. Одежда должна вас защищать от укусов насекомых и змей.
  • О забытых вещах в автобусе или на маршруте, сообщайте, пожалуйста, экскурсоводу, он постарается вам помочь. Обменяйтесь с ним мобильным телефоном при встрече.
  • Автобус идёт по маршруту: в назначенном месте забирает и возвращает группу. Изменение маршрута «по ходу» не допускается.
  • В программе экскурсии возможны небольшие изменения.
  • При возникновении чрезвычайной ситуации наберите на мобильном телефоне 112.
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • услуги экскурсовода
  • экскурсия в музей Д. Н. Мамина-Сибиряка
  • обед с выпечкой
  • экскурсия на оленеводческую ферму
  • подъём на гору Белая (кроме школьных групп).
Что не входит
  • личные расходы
  • в зимний период времени организуется катание на собачьих упряжках (хаски): 250 руб. / чел.
  • право фотографирования в музее
  • катание на лошадке с бубенцами, на «банане» (100 руб. / чел. ).
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Тур в Висим с оленями и Уральскими горами
Тур в Висим с оленями и Уральскими горами
Тур в Висим с оленями и Уральскими горами
Тур в Висим с оленями и Уральскими горами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
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