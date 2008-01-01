08:00 — выезд из Екатеринбурга, от «Маринс-Парк отеля», ул. Челюскинцев, 106 — напротив ж/д вокзала. По дороге интересный рассказ экскурсовода. По дороге в Висим вы сможете полюбоваться замечательным горным ⛰️ пейзажем, который открывается из окон автобуса. Высота гор в этой части Среднего Урала достигает 600–700 метров. Самой высокой горой в окрестностях Висима является гора Белая — 712 м.
Прогулка к водопаду (в тёплую погоду) и посещение музея Д. Н. Мамина-Сибиряка, который состоит из двух зданий: в первом — жилая часть; во втором — сельская церковно-приходская школа, в которой когда-то служил отец писателя.
Обед в кафе
Экскурсия по оленеводческой ферме. Олени на ферму были завезены из Алтайского края в 2008 г. Вы увидите оленей двух пород: пятнистого оленя и благородного оленя (подвид — маралы). Во время экскурсии 🧭 вам представятся возможность получить положительные эмоции и, возможно, испытать восторг 🔥 от близкого контакта с этими трогательными животными. Удивиться, глядя на заморское диво — африканских страусов, покормить низкорослых лошадок якутской (самой северной) породы. Всех животных разрешено угощать овощами, хлебом (олени, лошади), капустой (страусы).
Подъём на смотровую площадку горы Белой на канатно-кресельном подъёмнике: комфортно, высота небольшая, но вид на Уральские горы и тайгу замечательный!
20:00 — возвращение в Екатеринбург, просмотр фильмов.
Важная информация
В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
Одежда и обувь должны быть удобными хотя бы потому, что вам предстоит неоднократно заходить/выходить из автобуса или много ходить пешком — на пешеходной экскурсии.
Собираясь на экскурсию ⛳, выясните, какая будет погода и оденьтесь соответственно.
Не лишним будет взять в дорогу воду, необходимые лекарства, термос с тёплым чаем или кофе и какой-то перекус из продуктов длительного хранения. Горячие напитки можно разливать и пить только во время остановок автобуса.
Пожалуйста, позвоните или напишите нам за 1 рабочий день до начала экскурсии и уточните место и время встречи.
Ждём вас к экскурсионному автобусу за 15 минут до начала экскурсии. На лобовом стекле автобуса будет табличка с наименованием экскурсии.
Просим пристегиваться ремнями безопасности и не ходить по автобусу во время его движения.
Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в автобусе 🚌 и на территории осмотра объектов, стоянок во время экскурсии.
Просим соблюдать время, отпущенное на осмотр того или иного экскурсионного объекта, чтобы не отстать от автобуса.
Пожалуйста, не перебивайте экскурсовода во время его рассказа, он обязательно сам даст вам возможность задать вопрос.
При посещении монастырей и храмов вы должны быть соответственно одеты: дамы в одежде, закрывающей колени и плечи, в платке или ином головном уборе.
Собираясь на природные экскурсии, не забудьте, пожалуйста, обработать одежду и, если можно, открытые участки тела, специальным отпугивающим средством. Одежда должна вас защищать от укусов насекомых и змей.
О забытых вещах в автобусе или на маршруте, сообщайте, пожалуйста, экскурсоводу, он постарается вам помочь. Обменяйтесь с ним мобильным телефоном при встрече.
Автобус идёт по маршруту: в назначенном месте забирает и возвращает группу. Изменение маршрута «по ходу» не допускается.
В программе экскурсии возможны небольшие изменения.
При возникновении чрезвычайной ситуации наберите на мобильном телефоне 112.
Что входит
комфортабельный туристический автобус
услуги экскурсовода
экскурсия в музей Д. Н. Мамина-Сибиряка
обед с выпечкой
экскурсия на оленеводческую ферму
подъём на гору Белая (кроме школьных групп).
Что не входит
личные расходы
в зимний период времени организуется катание на собачьих упряжках (хаски): 250 руб. / чел.
право фотографирования в музее
катание на лошадке с бубенцами, на «банане» (100 руб. / чел. ).
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.