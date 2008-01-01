Профсервис – Гид из Екатеринбурга

Во время этого замечательного тура, вы сможете полюбоваться горным ⛰️ пейзажем и тайгой, посетить музей 🖼 Д.



Н.



Мамина-Сибиряка и отправиться на оленеводческую ферму.