Что Вас ждет:

Здание бывшего Курхауса — знаменитый курортный дом принимал много гостей, вы узнаете, какие увеселения устраивали здесь для отдыхающих.

Архитектурный памятник «Водонапорная башня» — я расскажу, когда построили сооружение и какие функции оно выполняло.

Бывший пансионат «Вид на море» — здание порадует элементами деревянного зодчества. Любуясь постройкой, поговорим о популярном фильме, который снимали в доме отдыха.

Католическую капеллу «Мария — звезда моря» — вы узнаете, что находится в христианской обители сегодня и как она появилась в Раушене.

Центральный парк «Лиственничный» — гуляя по парку, вы насладитесь великолепием вековых деревьев и архитектурой немецкого скульптура Г. Брахерта.

«Солнечные часы» — на побережье Балтийского моря вы рассмотрите самые большие часы в Европе

Памятный знак Томасу Манну — я поясню, как немецкий писатель связан со Светлогорском и кто является автором сооружения.

Скульптуру «Царевна-лягушка»— вы поймёте, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города.

Дом Сказочника — между виллами и пригорками «просочимся» в сказочный мир героев Гофмана.

Макет средневекового Кёнигсберга — изучая керамический город в миниатюре, вы увидите здесь историю его развития.

Променад. «Нимфа» и «Ундина»

После у вас будет время самостоятельно прогуляться среди пряничных домиков, пообедать или побыть наедине с морем. На прогулке по городскому променаду «Кайзерлинг» вы вдохнете ароматы моря и хвои, замерите время по солнечным часам, а еще отыщете Нимфу и Ундину.

Смотровая площадка карьера

Когда вы, нагулявшись, приятно устанете, у вас будет возможность подняться на крупнейшем в Европе пляжном лифте со смотровой площадкой, откуда откроются необычные виды морской стихии. А можно не нарушая немецкие традиции прокатиться на канатной дороге в кабинке, на маршруте где катался фуникулер.

Филинская бухта

По дороге из города мы заглянем в красивейшую Филинскую бухту, которая просто создана для идеальных кадров на фоне балтийских волн. Прекрасный финальный аккорд путешествия вдоль побережья: город, где северное золото добывается промышленным способом.

Янтарный камень

Вы увидите янтарный карьер и узнаете о способах добычи минерала, а так же посетите янтарную пирамиду. Расскажу какой курфюрст побывал в этих местах на охоте и вы увидите Янтарный замок.