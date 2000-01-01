Дыхание Светлогорска и дары Янтарного

Я познакомлю вас с маленькой Швейцарией, и вы узнаете почему именно Светлогорск удостоен этого...

Я познакомлю вас с маленькой Швейцарией, и вы узнаете почему именно Светлогорск удостоен этого звания.

На прогулке познаете нравы и привычки горожан.

Расскажу вам о главных и тайных местах живописного города, на себе ощутите немецкий колорит на тихих зеленых улочках с прусскими виллами и домами в стиле фахверк.

Постараюсь влюбить вас в раскошный Раушен.

Во время поездки увлеку его богатой историей.
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного
Дыхание Светлогорска и дары Янтарного

Что вы увидите 🤩

  • Курхаус
  • Водонапорная башня
  • Дом охотника
  • Органный зал
  • «Лиственничный» парк
  • «Солнечные часы»
  • Памятный знак Томасу Манну
  • Скульптуру «Царевна-лягушка»
  • Дом Сказочника Э. Т.А. Гофмана
  • Макет средневекового Кёнингсберга
  • Променад. «Нимфа» и «Ундина»
  • Канатная дорога
  • Филинская бухта
  • Смотровая площадка карьера
  • Янтарный замок
  • Парк «Беккера»
  • музей Янтарная палата
  • Кирха Пальмникена
  • Пляж в Янтарном

Что Вас ждет:

  • Здание бывшего Курхауса — знаменитый курортный дом принимал много гостей, вы узнаете, какие увеселения устраивали здесь для отдыхающих.
  • Архитектурный памятник «Водонапорная башня» — я расскажу, когда построили сооружение и какие функции оно выполняло.
  • Бывший пансионат «Вид на море» — здание порадует элементами деревянного зодчества. Любуясь постройкой, поговорим о популярном фильме, который снимали в доме отдыха.
  • Католическую капеллу «Мария — звезда моря» — вы узнаете, что находится в христианской обители сегодня и как она появилась в Раушене.
  • Центральный парк «Лиственничный» — гуляя по парку, вы насладитесь великолепием вековых деревьев и архитектурой немецкого скульптура Г. Брахерта.
  • «Солнечные часы» — на побережье Балтийского моря вы рассмотрите самые большие часы в Европе
  • Памятный знак Томасу Манну — я поясню, как немецкий писатель связан со Светлогорском и кто является автором сооружения.
  • Скульптуру «Царевна-лягушка»— вы поймёте, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города.
  • Дом Сказочника — между виллами и пригорками «просочимся» в сказочный мир героев Гофмана.
  • Макет средневекового Кёнигсберга — изучая керамический город в миниатюре, вы увидите здесь историю его развития.
Променад. «Нимфа» и «Ундина»
После у вас будет время самостоятельно прогуляться среди пряничных домиков, пообедать или побыть наедине с морем. На прогулке по городскому променаду «Кайзерлинг» вы вдохнете ароматы моря и хвои, замерите время по солнечным часам, а еще отыщете Нимфу и Ундину.
Смотровая площадка карьера
Когда вы, нагулявшись, приятно устанете, у вас будет возможность подняться на крупнейшем в Европе пляжном лифте со смотровой площадкой, откуда откроются необычные виды морской стихии. А можно не нарушая немецкие традиции прокатиться на канатной дороге в кабинке, на маршруте где катался фуникулер.
Филинская бухта
По дороге из города мы заглянем в красивейшую Филинскую бухту, которая просто создана для идеальных кадров на фоне балтийских волн. Прекрасный финальный аккорд путешествия вдоль побережья: город, где северное золото добывается промышленным способом.
Янтарный камень
Вы увидите янтарный карьер и узнаете о способах добычи минерала, а так же посетите янтарную пирамиду. Расскажу какой курфюрст побывал в этих местах на охоте и вы увидите Янтарный замок.
  • Парк «Беккера» Погуляете по чудесному месту, полному зелени и стихов, отыщем тюльпанное дерево, родина которого тропические леса Африки.
  • Янтарный комбинат Популярнейшее место в области, где можно увидеть уникальные экземпляры янтарных находок, в том числе с инклюзами, эксклюзивные изделия из янтаря.
  • Кирха Пальмникена Евангелистская кирха постройки 1892 года, построенная из морского камня, поднятого из земли при разработках янтарных шахт и специально изготовленного кирпича.
  • Деревянный променад Единственный в области променад, изготовленный из дерева (лиственница) на чистейшем в России пляже с белым песком и «голубым» флагом.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Билет
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит
  • Возможны расходы на питание
  • Посещение янтарного карьера 350 рублей
  • Музей «Янтарная палата» 350 рублей
Где начинаем и завершаем
Начало: Ул. Шевченко 2
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 9:00

Eks.kenigsberg
Eks.kenigsberg
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥Групповые🚗На машинеВодные🏛История и архитектура🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
13 500
за 1-18 чел.
Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Экскурсия в Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день даст вам представление о разнообразии...
По договоренности
«Янтарное Эльдорадо» : Светлогорск и Янтарный в мини-группе
4.5
87
2 050
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
«Янтарное Эльдорадо» : Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Предлагаем вам познакомиться с колыбелью российского янтарного промысла - поселком Янтарным и...
Вторник, четверг и воскресенье в 09:00.
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
3.8
17
1 350
за 1 чел.
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
Приглашаем вас на экскурсию по Балтийскому побережью! Вы посетите поселок Янтарный - одно из самых...
По четвергам и воскресеньям с 11:00
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Индивидуальная экскурсия
5
7
10000
9 000
за 1-4 чел.
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Разгадать тайны курортных городов, полюбоваться Балтийским морем и узнать о местных традициях
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному
С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
9 500
за 1-4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
8 000
за 1-6 чел.
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8:00-21:00 ежедневно
Янтарная Ривьера: Пионерский, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
5
9
8840
7 072
за 1-4 чел.
Янтарная Ривьера: Пионерский, Янтарный, Светлогорск
Насладиться морскими курортами, узнать о добыче солнечного камня и смастерить свое изделие
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Индивидуальная экскурсия
5
2
9 800
за 1-4 чел.
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Полюбоваться морскими видами и отыскать сокровища прибрежной архитектуры 19-20 веков
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
4.3
7
2 000
за 1 чел.
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Погрузиться в атмосферу старинных приморских курортов и узнать о «солнечном камне»
в пятницу в 09:15, в воскресенье в 08:45
Янтарный и Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.7
47
6 950
за 1-8 чел.
Янтарный и Светлогорск
Увлекательное путешествие к прибрежным красотам Балтийского региона
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
109
8 500
за 1-3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края

Eks.kenigsberg проводит ещё 5 экскурсий

Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
5
2
2 000
за 1 чел.
Загадочные тропы Куршской Косы и Королевский Зеленоградск
С 8.30
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-7 чел.
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы
Куршская коса - творение, которого нет больше в мире! Это путешествие - возможность проникнуть в...
В 8:30
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку
2 000
за 1 чел.
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку
Это путешествие - возможность проникнуть в загадочный мир легенд Куршской косы, пройти по местам...
9:00
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-7 чел.
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
С первых минут нашей экскурсии я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом сделаю акцент на...
В 9:00
Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков
2 500
за 1 чел.
Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков
Начнем наше путешествие с исторического места, где когда-то находился Королевский замок,...
8:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺