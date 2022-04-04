Мототур по Калининградской области

Прокатимся на мотоциклах по побережью самым красивым местам на Балтике

Авторский тур
Это приключение для любителей экстремального отдыха в классной компании.

Каждый день мы будем выезжать на мотоциклах в поселки и леса Калининградской области, гонять по холмам и песчаным дюнам, а по вечерам исследовать немецкие замки и старинные кенигсбергские улочки.

Тур подойдет как новичкам, так и опытным райдерам.
Мототур по Калининградской области
Мототур по Калининградской области
Мототур по Калининградской области
Мототур по Калининградской области
Мототур по Калининградской области
Мототур по Калининградской области
Мототур по Калининградской области
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

Маршруты заездов могут быть изменены из-за погодных условий. Мы можем поменять местами время заездов и экскурсий.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center, 17:00
Завершение: Калининград, любое время
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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