Приглашаем на групповую речную экскурсию в Свияжск! Вы отправитесь к старинному острову на двухпалубном теплоходе. По пути насладитесь идиллическими волжскими пейзажами и увидите с воды два важных места: Храм Всех Религий и монастырь Макарьевская пустынь. В Свияжске гид проведёт вас по всем достопримечательностям и поделится их историей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Речная прогулка. Вы отправитесь в Свияжск на двухпалубном рейсовом теплоходе, вмещающем до 100 человек. Увидите с воды монастырь Макарьевская пустынь и яркий современный Храм Всех Религий. Благодаря аудиогиду услышите интересные факты об этих местах. На теплоходе можно приобрести выпечку и перекусить. Напитки (лимонады, вода, минералка) выдаются бесплатно.

Остров Свияжск. Здесь вас ждёт полноценная экскурсия с профессиональным гидом. Вы раскроете историю древнего острова-града и увидите его знаковые церкви: Живоначальной Троицы, Николы Чудотворца и Сергия Радонежского. А также посетите архитектурную доминанту Свияжска — собор «Всех Скорбящих Радость». В конце у вас будет около часа, чтобы перекусить и купить сувениры.

Организационные детали