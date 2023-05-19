Добраться до знаменитого острова по воде и осмотреть его главные места с профессиональным гидом
Приглашаем на групповую речную экскурсию в Свияжск! Вы отправитесь к старинному острову на двухпалубном теплоходе.
По пути насладитесь идиллическими волжскими пейзажами и увидите с воды два важных места: Храм Всех Религий и монастырь Макарьевская пустынь. В Свияжске гид проведёт вас по всем достопримечательностям и поделится их историей.
По пути насладитесь идиллическими волжскими пейзажами и увидите с воды два важных места: Храм Всех Религий и монастырь Макарьевская пустынь. В Свияжске гид проведёт вас по всем достопримечательностям и поделится их историей.
Ближайшие даты:
19
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20
мая
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21
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Речная прогулка. Вы отправитесь в Свияжск на двухпалубном рейсовом теплоходе, вмещающем до 100 человек. Увидите с воды монастырь Макарьевская пустынь и яркий современный Храм Всех Религий. Благодаря аудиогиду услышите интересные факты об этих местах. На теплоходе можно приобрести выпечку и перекусить. Напитки (лимонады, вода, минералка) выдаются бесплатно.
Остров Свияжск. Здесь вас ждёт полноценная экскурсия с профессиональным гидом. Вы раскроете историю древнего острова-града и увидите его знаковые церкви: Живоначальной Троицы, Николы Чудотворца и Сергия Радонежского. А также посетите архитектурную доминанту Свияжска — собор «Всех Скорбящих Радость». В конце у вас будет около часа, чтобы перекусить и купить сувениры.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать гид из нашей команды
- Тайминг экскурсии: речная прогулка — 4 часа (2 часа в одну сторону), экскурсия по Свияжску — 2 часа, свободное время на острове — 1 час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у речного вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдгар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 17435 туристов
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким, как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и ее достопримечательностях много интересного!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании