Татарский театр: как всё устроено (билеты включены)

Побывать в закулисье и интерактивном музее + остаться на спектакль легендарного театра Камала

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Это программа 3 в 1. Сначала вы погрузитесь в историю национального театра. Причём в нескучной форме: в мультимедийном комплексе с различными интерактивами и инсталляциями.

Затем вы посмотрите, как функционирует театр изнутри — декорации, гримёрки, костюмерные… Осталось только оценить спектакль — что мы и сделаем!
Татарский театр: как всё устроено (билеты включены)
Татарский театр: как всё устроено (билеты включены)
Татарский театр: как всё устроено (билеты включены)
Татарский театр: как всё устроено (билеты включены)
Татарский театр: как всё устроено (билеты включены)
Татарский театр: как всё устроено (билеты включены)
Татарский театр: как всё устроено (билеты включены)
Ближайшие даты:
29
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Клуб «Шарык»

Это мультимедийный комплекс в историческом помещении легендарного сообщества татарской интеллигенции начала 20 века «Шарык клубы» («Восточный клуб»).

  • На первом этаже вы полистаете AR-буклет дополненной реальности, увидите основоположников театра, рассказывающих о себе (их играют современные актёры).
  • Этажом выше вы попадёте в тематические комнаты, например, в «Реку времени», где на экране высвечивается история театра вплоть до 1987 г.
  • На третьем этаже размещена интерактивная проекционная книга о личностях и событиях, сыгравших заметную роль в формировании национального театрального искусства.

Закулисье театра

Вам предстоит заглянуть в самые потаённые места. Декорации, гримёрные, костюмерная, пошивочная, кулисы — это лишь малая часть того, что вы увидете. Всё здесь продумано до мелочей. Окунувшись в атмосферу театра, понимаешь, какую колоссальную работу проделывают не только актёры, но и те люди, которые остаются за сценой.

Зрелище

В завершение вы насладитесь игрой блистательных актёров на одном из спектаклей, где наряду с корифеями театра играет талантливая молодёжь. Вам будут предоставлены лучшие места, благодаря чему вы прочувствуете колорит татарского народа.

Организационные детали

  • В стоимость входит посещение мультимедийной экспозиции, экскурсия по театру, спектакль
  • Продолжительность экскурсии — 1 час, спектакля — 3 часа
  • Спектакли проходят с синхронным переводом на русский язык. Наушники выдаются в фойе театра, залог при получении — 100 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
5 сен 2023
Приехал в Казань и решил провести культурный вечер в этом чудесном городе. В полном восторге от театра, начиная от музея, интерьер зала, талантливый актёрский состав спектакля подарили незабываемые моменты. Спектакль идет на татарском языке, выдают наушники где идет синхронный перевод. Атмосфера погружения в культуру-очень понравилось. Отдельное спасибо Руслану, за организацию экскурсии и крутые места.
И
4 сен 2023
Посетили замечательный музей, где через новейшие технологии познакомились с историей татарского театра. Так же есть костюмы из разных спектаклей, которые можно примерить и сфотографироваться на память. Ну и конечно посмотрели великолепное представление на сцене театра Камала, на татарском языке с синхронным переводом на русский язык, очень талантливая труппа, всё понравилось…

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Групповые
Билеты
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Интерактивные
В помещении
Театр имени Камала
Популярные места
Для студентов
Уникальный опыт
Музеи
Театральные

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