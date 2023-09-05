Это программа 3 в 1. Сначала вы погрузитесь в историю национального театра. Причём в нескучной форме: в мультимедийном комплексе с различными интерактивами и инсталляциями. Затем вы посмотрите, как функционирует театр изнутри — декорации, гримёрки, костюмерные… Осталось только оценить спектакль — что мы и сделаем!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Клуб «Шарык»

Это мультимедийный комплекс в историческом помещении легендарного сообщества татарской интеллигенции начала 20 века «Шарык клубы» («Восточный клуб»).

На первом этаже вы полистаете AR-буклет дополненной реальности, увидите основоположников театра, рассказывающих о себе (их играют современные актёры).

Этажом выше вы попадёте в тематические комнаты, например, в «Реку времени», где на экране высвечивается история театра вплоть до 1987 г.

На третьем этаже размещена интерактивная проекционная книга о личностях и событиях, сыгравших заметную роль в формировании национального театрального искусства.

Закулисье театра

Вам предстоит заглянуть в самые потаённые места. Декорации, гримёрные, костюмерная, пошивочная, кулисы — это лишь малая часть того, что вы увидете. Всё здесь продумано до мелочей. Окунувшись в атмосферу театра, понимаешь, какую колоссальную работу проделывают не только актёры, но и те люди, которые остаются за сценой.

Зрелище

В завершение вы насладитесь игрой блистательных актёров на одном из спектаклей, где наряду с корифеями театра играет талантливая молодёжь. Вам будут предоставлены лучшие места, благодаря чему вы прочувствуете колорит татарского народа.

Организационные детали