Побывать в закулисье и интерактивном музее + остаться на спектакль легендарного театра Камала
Это программа 3 в 1. Сначала вы погрузитесь в историю национального театра. Причём в нескучной форме: в мультимедийном комплексе с различными интерактивами и инсталляциями.
Затем вы посмотрите, как функционирует театр изнутри — декорации, гримёрки, костюмерные… Осталось только оценить спектакль — что мы и сделаем!
Затем вы посмотрите, как функционирует театр изнутри — декорации, гримёрки, костюмерные… Осталось только оценить спектакль — что мы и сделаем!
Ближайшие даты:
29
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Клуб «Шарык»
Это мультимедийный комплекс в историческом помещении легендарного сообщества татарской интеллигенции начала 20 века «Шарык клубы» («Восточный клуб»).
- На первом этаже вы полистаете AR-буклет дополненной реальности, увидите основоположников театра, рассказывающих о себе (их играют современные актёры).
- Этажом выше вы попадёте в тематические комнаты, например, в «Реку времени», где на экране высвечивается история театра вплоть до 1987 г.
- На третьем этаже размещена интерактивная проекционная книга о личностях и событиях, сыгравших заметную роль в формировании национального театрального искусства.
Закулисье театра
Вам предстоит заглянуть в самые потаённые места. Декорации, гримёрные, костюмерная, пошивочная, кулисы — это лишь малая часть того, что вы увидете. Всё здесь продумано до мелочей. Окунувшись в атмосферу театра, понимаешь, какую колоссальную работу проделывают не только актёры, но и те люди, которые остаются за сценой.
Зрелище
В завершение вы насладитесь игрой блистательных актёров на одном из спектаклей, где наряду с корифеями театра играет талантливая молодёжь. Вам будут предоставлены лучшие места, благодаря чему вы прочувствуете колорит татарского народа.
Организационные детали
- В стоимость входит посещение мультимедийной экспозиции, экскурсия по театру, спектакль
- Продолжительность экскурсии — 1 час, спектакля — 3 часа
- Спектакли проходят с синхронным переводом на русский язык. Наушники выдаются в фойе театра, залог при получении — 100 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Татарстан
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 1418 туристов
С самого детства изучаю историю и архитектуру родного края. Вот уже 4 года профессионально занимаюсь экскурсиями по Казани и её окрестностям. В последнее время провожу индивидуальные экскурсии на автомобиле, чтобы гости нашей столицы без спешки и толпы людей осмотрели все достопримечательности. Моя цель — индивидуальный подход, море впечатлений, хорошее настроение и желание вернуться вновь…
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Всеволод
5 сен 2023
Приехал в Казань и решил провести культурный вечер в этом чудесном городе. В полном восторге от театра, начиная от музея, интерьер зала, талантливый актёрский состав спектакля подарили незабываемые моменты. Спектакль идет на татарском языке, выдают наушники где идет синхронный перевод. Атмосфера погружения в культуру-очень понравилось. Отдельное спасибо Руслану, за организацию экскурсии и крутые места.
И
Илья
4 сен 2023
Посетили замечательный музей, где через новейшие технологии познакомились с историей татарского театра. Так же есть костюмы из разных спектаклей, которые можно примерить и сфотографироваться на память. Ну и конечно посмотрели великолепное представление на сцене театра Камала, на татарском языке с синхронным переводом на русский язык, очень талантливая труппа, всё понравилось…
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