Неизведанные уголки Кисловодского парка

Услышать легенды парка, осмотреть древние гроты, навестить хозяина гор и открыть прекрасные панорамы

На прогулке по необычному маршруту вы узнаете историю создания национального парка, рассмотрите «подбоченившиеся» Красные грибы, пройдете по любимым местам Косыгина и отыщете следы древнего океана Тетис.

Услышите легенды о хозяине гор, стражах Красного Солнышка и амазонках.

А также взглянете на Эльбрус так, как это делали современники Чехова.
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Неизведанные уголки Кисловодского парка

Что вас ожидает

Достояние национального парка

Гуляя по тенистым аллеям из лип и акаций, вы узнаете историю создания одного из крупнейших рукотворных парков в Европе. Я расскажу о ценном климате и минеральных источниках, богатом мире флоры и фауны. И, конечно, поговорим о прекрасном примере совместного творчества человека и природы, представленного натуральными и искусственными памятниками.

Каменные грибы

Парк состоит из шести так называемых балок, мы отправимся в Широкую. Там вы осмотрите Красные грибы — каменные фигуры-боровички с «грибными» шляпками. А над ними откроете великолепную панорамную точку для обзора северной части парка, Скалистого хребта и Эльбруса. На тенистых аллеях и Косыгинской тропе вспомним советского политика, любившего гулять по этим дорожкам. Чуть позже, пройдя ручеек, я расскажу, какие сведения сохранились о древнем океане Тетис, покажу его следы, окаменелости, а если повезет, вы даже сможете найти аммонит.

В гости к хозяину гор

Поднявшись на высокую тропу, вы увидите череду небольших пещер. В одной из них встретите вырезанный на древней стене лик — изображение местного хранителя — и услышите предания, связанные с мистической находкой. Вдоволь исследуете большие и красивые гроты, возле стражей Красного Солнышка, напоминающего античные храмы, я расскажу легенду о местных амазонках. А затем отведу к каменному окошку, через которое во времена Чехова и Толстого люди любовались Эльбрусом.

По аллеям терренкура я проведу вас в центральную часть парка, к Долине роз, а дальше — по желанию: мимо Красных камней к Каскадной лестнице или мимо Царской площадки к Нарзанной галерее.

«Здесь все дышит уединением, здесь все таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок». М. Лермонтов («Герой нашего времени»)

Кому подходит экскурсия

Тем, кто уже познакомился с центральной, самой посещаемой частью комплекса и хотел бы немного уединения и общения с удивительной природой национального парка без туристических толп.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — 150 руб. на такси для подъезда к началу маршрута
  • Протяженность маршрута — 10 км, технически он не сложный

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе санатория «Заря»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Привет, я Ира. Родилась и выросла в Кисловодске, в семье экскурсоводов. С раннего детства ездила по всем туристическим маршрутам и хорошо знаю наш край. Начала работать еще в студенческие годы и полюбила эту профессию. Я с удовольствием покажу вам наш город и парк так, что вам захочется вернуться сюда еще не раз! Я всегда учитываю пожелания и настроение гостей. Наша экскурсия будет проходить в форме легкой и непринужденной прогулки-беседы. Я люблю свой город, и мне нравится о нем рассказывать!
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