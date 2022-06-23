В первый день тура желательно прибыть в Пятигорск самое позднее в 12.00, чтобы успеть самостоятельно пообедать и прийти на встречу с представителями нашей компании ориентировочно в 12.40 (в холе отеля).
От аэропорта Минеральные воды до Пятигорска ехать ориентировочно 30-40 минут. От ж/д – 15 мин.
Приезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле
Обзорная экскурсия по городу-курорту Пятигорску
Приглашаем в Пятигорск. За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.
Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда то прогуливался гений.
Провал -удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.
Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест - Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты -Дианой и М. Ю. Лермонтовым.
Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.
В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту. К месту дуэли Поэта.
Переезд в клуб "Шато-КМВ"
Дегустация Кавказских вин и коньяка.
Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.
История становления виноградарства и виноделия нашего региона, а на дне янтарного бокала увидите отражение судеб тех, кто посвятил этому искусству свою жизнь.
Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.
По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.
Мастер-класс по Кавказским танцам.
Кавказский танец, наполнен мудростью, опытом целого этноса, движения танцоров заряжены потрясающей энергетикой, которая передает участникам невероятный позитивный настрой и погружение в национальный колорит Кавказа.
И так, нас ждет изучение базовых движений, техники, музыкальности в танцевальных направлениях народов Кавказа*.
*программа проводится при группе от 10 человек
Кавказское застолье (Ужин, входит в стоимость тура) Возвращение в отель. Свободное время.
Завтрак (ланч боксы)
6.30 Выезд на экскурсию в горнолыжный курорт Архыз
Архыз - западный Кавказ. Экскурсия делится на две части с посещением Верхнего и Нижнего Архыза. Территория Верхнего Архыза - это горно-лыжный курорт Романтик.
Подъем на канатных дорогах на вершины отрогов-Абишира-Ахуба, и Аркасара, где можно погулять и рассмотреть красоту гор с видовых площадок. Природа, горный воздух, кудрявые склоны и белоснежные пики приводят в восторг.
Возвращаемся по ущелью Большого Зеленчука на Церковную поляну Нижнего Архыза, где происходит знакомство с ранним христианством на северном Кавказе.
Нижнеархызский храмовый комплекс хранит свои тайны в старейших постройках. История царствия Аланского ждёт вас здесь. Своим глубоким взглядом посмотрит на вас наскальное изображение Спасителя.
Древние захоронения , менгиры , монастырь и многое другое будет открывать перед вами тайники своего бытия.
Обед
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
08.00 – 09.00 Завтрак в гостинице
Свободное время
13.30. Экскурсия по обновленному Железноводску
Нам предстоит приятное знакомство с маленьким , северным, но очень уютным городком региона - Железноводском . Интересен город со всех сторон .
Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская. Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф !»
За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.
Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.
А еще Железноводск очень "умный город". Почему? Об этом на нашей экскурсии).
Переезд в станицу Боргустанскую.
Посещение «Казачьего подворья» + ужин
Посещение старинной казачьей усадьбы, знакомство с бытом, культурой, обрядами и кухней Терских казаков.
И как же без «Свадьбы казака» – старинного казачьего обряда с участием «Жениха» и «Невесты», сватов и свашек, веселыми казачьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба».
В старинной казачьей усадьбе у русской печи Вас встретит хозяйка, которая расскажет о казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее, посидеть за самоваром, попробовать «вареники» и, конечно же, послушать старинные казачьи песни.
Гости увидят интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью, предметы быта и орудия труда казачьего обихода.
В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Завтрак (ланч боксы).
06.00. Выезд на экскурсию в республику Ингушетию.
Ингушетия-страна необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием. Первым местом в нашем знакомстве с Ингушетией будет Джейрахское ущелье.
Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) – это настоящее райское место, над которым испокон веков трудилась матушка-природа и человек. Это совершенно другой мир, с его загадками и многовековой историей.
В ущелье находится 92 памятника, в их числе ингушские башни. Некоторые сооружения датируются 2 веком до н.э. Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии.
Общая протяженность трассы - более 3000м, перепад высот -– более 300 м. В любое время года курорт предлагает своим гостям: СПА-процедуры, отдых в крытом бассейне, прогулки по сосновому бору и организацию пикника на природе.
На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье.
Обед (входит в стоимость тура).
16.00 Мастер-класс по изготовлению национального блюда Ингушетии «Чапильгаш».
Кулинарные пристрастия здесь сохранились со времен предков, живших на этой земле сотни лет назад. Кухня горцев – одна из самых вкусных, простых и древних в мире.
Посещение башенных комплексов Ингушетии.
В ходе экскурсии за дополнительную плату можно посетить одну из главных достопримечательностей этого региона.
Христианский храм Тхаба – Ерды возведен на месте древнего языческого капища предположительно в VIII — IX веке, данное предположение дает основание считать его одним из самых древнейших храмов России.
В нем переплетаются символы христианства и элементы местной языческой религией того времени.
Храм является достаточно интересным архитектурным сооружением, главной его гордостью считаются резьба, лепнина и другие удивительные украшения.
Храм украшает композиция с фигурами Христа, некоторых персонажей из библии и виноградных лоз.
И, наконец, мы посетим одно из чудес России – Вовнушки, яркий и экзотический башенный комплекс среди оборонительных строений древней Ингушетии.
23.00 Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
08.00 – 09.00 Завтрак в гостинице.
Свободное время.
13.20 выезд на экскурсию в Чегемское ущелье.
Путешествие в одно из ущелий республики, давно облюбованное туристами. Въехав в Чегемское ущелье, осмотр начнём с так называемого Малого водопада.
Это правый боковой приток реки Чегем, речка с названием Адай-су ( Круглая вода), но иногда почему говорят, что она похожа на девичью косу.
Может быть, где-то там наверху на отроге лежит девушка, превращённая злой колдуньей за красоту в гору, коса её струится прохладными струями, образуя водопад в каменном скалистом мешке.
Ощутив прохладу каменного заточения воды, едем по ущелью вдоль реки Чегем для того, чтобы выполнить основную миссию этого дня -восхититься красотой теснины.
Венцом теснины являются водопады, которые носят разные названия. Их называют Ваклюзы или капельные водопады, а ещё они носят имя Водяное горло (Су-Азу) и часто величают Каменными слезами.
Поднимет настроение огромный рынок шерстяных изделий, который будет окружать вас со всех сторон и, конечно же, удвоит удовольствие национальная кухня.
17.00 посещение термальных источников «Янтарный аква».
В любое время года поездка наполнит Ваше путешествие новыми красками.
Отдых в термах незабываем, отличная возможность хорошо провести время, укрепить иммунитет и зарядить свой организм энергией, созданной природой.
Гостей ждёт купание в контрастных и открытых бассейнах, наполненных природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами.
20.30 Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
07.00 – 08.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
8.20 Выезд в город-курорт Кисловодск.
Осмотр Кисловодского парка и достопримечательностей Кисловодска.
Кисловодск открывает свои объятия, начиная рассказ о своей истории.
Крепость, откуда всё началось, парк где когда-то шалил Пушкин и грустил Лермонтов, ажурные мостики через крошечную речушку и величественные исполины деревья, разговаривающие с вами нежным тоном легкого ветерка.
Яркие клумбы, значимые памятники, архитектурные стили, узнаваемые башенки и шпили Нарзанной галереи, вкусный, газированный напиток с хлестким названием Нарзан и приятным дополнением Общий, Доломитный, Сульфатный ( поди разбери, только пробовать ), фонтаны, рестораны, прогуливающаяся курортная публика – вот это всё-Кисловодск, господа!
Парк – Национальный, бульвар – Курортный, напиток – Всенародный!
12.00 Посещение окрестностей Кисловодска: Кольцо-горы, чайного домика и Медовых Водопадов.
Так уж повелось, что если поехать на Медовые водопады, то сначала надо загадать желания или попросить совета у Кольцо-горы. На небольшом отроге хребта Боргустанского живет ветер.
Играя и лаская горы, он создал пещеры выдувания, так называемые "Эоловые гроты". По преданиям гора выполняет мечты людей и вот едут к ней загадать желание.
Так, что приятное с полезным и подарочки купить и желание загадать в одном месте. Слушая легенды и сказки о горе, переезжаем в Чайный домик. Насыщен чайный домик различными товарами, которые придутся вам по вкусу.
Здесь можно отведать чаю, продегустировать варенье на любой вкус и мёд, и ещё приобрести различные снадобья и растирки сделанные по древним рецептам местных жителей.
Слегка перекусив и досыта напившись чая, едем любоваться природным ландшафтом. Туда, где сходятся скалистый и пастбищный хребты и природа создаёт красивейший каньон реки Аликоновка.
Река падая в каньон образует водопады, их там пять. Водопады названы по легенде… Хотите услышать легенду? Удивиться красоте природы? Тогда вам сюда - в путешествие на Медовые водопады!!!
15.00 Прощальный обед
18.00 Отъезд
Завершение экскурсии в последний день тура в Пятигорске в 18.00, до аэропорта добираться 40-50 минут. Ориентировочно к 19.00 прибытие в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|Стоимость
|Доплата за доп. сутки за номер в рублях с человека
|Гостиница “Южная” Первая категория Стандарт 2-х местный
|40 900
|2 400
|Гостиница “Южная” Первая категория Стандарт 1-но местный
|43 900
|1 700
|«Пятигорск», 2-х местное размещение, номер стандарт с раздельными кроватями
|44 300
|3 500
|«Пятигорск», 1-но местное размещение, номер стандарт
|46 500
|2 100
|Гостиница “Интурист” 2-х местный СТАНДАРТ 1 категории (с завтраками)
|47 900
|4 800
|Гостиница “Интурист” 1-но местный СТАНДАРТ 1 категории (с завтраками)
|58 800
|4100
|Гостиница “Интурист” 2-х местный Джуниор Сьют (с завтраками)
|51 500
|5 800
|Гостиница “Интурист” 1-но местный Джуниор Сьют (с завтраками)
|66 900
|5 400
|Гостиница “Интурист” 2-х местный Джуниор Сьют (доп. место, с завтраками)
|40 800
|1 200
|«Бештау», 2-х местное размещение, номер стандарт с раздельными кроватями с завтраком
|54 400
|6 700
|«Бештау», 1-но местное размещение, номер стандарт с завтраком
|71 000
|6 100
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.