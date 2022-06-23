В гости на Кавказ

Это тур для тех, кто любит сочетать активный отдых с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красотой природы

5
3 отзыва
Это тур для тех, кто любит сочетать активный отдых с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красотой природы и таинством древних памятников истории.

В отличии от классических экскурсионных туров, которых сейчас много, мы включили в тур разнообразные яркие и запоминающиеся мероприятия, такие как дегустация кавказских вин, посещение казачьего подворья с традиционными обрядами и застольем, купание в термальных источниках, мастер-класс по изготовлению национального ингушского блюда и много того, что запомниться туристам на всю жизнь!
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
В гости на Кавказ
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Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся дегустациями и обрядом "Казачья свадьба" с широким застольем и национальными блюдами
Города-курорты
Города-курорты
Познакомимся с известными городами Кавказских Минеральных Вод – Пятигорском, Кисловодском и Железноводском
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатных дорогах на вершины отрогов – Абишира–Ахуба, Аркасара и склоны гор Эльбрус и Чегет
Термальные источники
Термальные источники
Искупаемся в контрастных и открытых бассейнах, наполненных природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами
Медовые водопады
Медовые водопады
Послушаем легенду и удивимся красоте природы водопадов
Мастер-класс
Мастер-класс
По изготовлению национального блюда Ингушетии "Чапильгаш"

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск, дегустация

В первый день тура желательно прибыть в Пятигорск самое позднее в 12.00, чтобы успеть самостоятельно пообедать и прийти на встречу с представителями нашей компании ориентировочно в 12.40 (в холе отеля).

От аэропорта Минеральные воды до Пятигорска ехать ориентировочно 30-40 минут. От ж/д – 15 мин.

Приезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле

Обзорная экскурсия по городу-курорту Пятигорску

Приглашаем в Пятигорск. За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.

Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда то прогуливался гений. 

Провал -удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности. 

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест - Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты -Дианой и М. Ю. Лермонтовым. 

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее. 

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту. К месту дуэли Поэта.

Переезд в клуб "Шато-КМВ"

Дегустация Кавказских вин и коньяка.

Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей. 

История становления виноградарства и виноделия нашего региона, а на дне янтарного бокала увидите отражение судеб тех, кто посвятил этому искусству свою жизнь. 

Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств. 

По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.

Мастер-класс по Кавказским танцам.

Кавказский танец, наполнен мудростью, опытом целого этноса, движения танцоров заряжены потрясающей энергетикой, которая передает участникам невероятный позитивный настрой и погружение в национальный колорит Кавказа. 

И так, нас ждет изучение базовых движений, техники, музыкальности в танцевальных направлениях народов Кавказа*.

*программа проводится при группе от 10 человек

Кавказское застолье (Ужин, входит в стоимость тура) Возвращение в отель. Свободное время.

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2 день

Архыз, горнолыжный курорт Романтик

Завтрак (ланч боксы) 

6.30 Выезд на экскурсию в горнолыжный курорт Архыз

Архыз - западный Кавказ. Экскурсия делится на две части с посещением Верхнего и Нижнего Архыза. Территория Верхнего Архыза - это горно-лыжный курорт Романтик. 

Подъем на канатных дорогах на вершины отрогов-Абишира-Ахуба, и Аркасара, где можно погулять и рассмотреть красоту гор с видовых площадок. Природа, горный воздух, кудрявые склоны и белоснежные пики приводят в восторг.

Возвращаемся по ущелью Большого Зеленчука на Церковную поляну Нижнего Архыза, где происходит знакомство с ранним христианством на северном Кавказе. 

Нижнеархызский храмовый комплекс хранит свои тайны в старейших постройках. История царствия Аланского ждёт вас здесь. Своим глубоким взглядом посмотрит на вас наскальное изображение Спасителя. 

Древние захоронения , менгиры , монастырь и многое другое будет открывать перед вами тайники своего бытия.

Обед

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

Архыз, горнолыжный курорт РомантикАрхыз, горнолыжный курорт РомантикАрхыз, горнолыжный курорт РомантикАрхыз, горнолыжный курорт РомантикАрхыз, горнолыжный курорт РомантикАрхыз, горнолыжный курорт Романтик
3 день

Железноводск, Казачье подворье

08.00 – 09.00 Завтрак в гостинице

Свободное время

13.30. Экскурсия по обновленному Железноводску

Нам предстоит приятное знакомство с маленьким , северным, но очень уютным городком региона - Железноводском . Интересен город со всех сторон . 

Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская. Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф !» 

За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня. 

Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице. 

А еще Железноводск очень "умный город". Почему? Об этом на нашей экскурсии).

Переезд в станицу Боргустанскую.

Посещение «Казачьего подворья» + ужин

Посещение старинной казачьей усадьбы, знакомство с бытом, культурой, обрядами и кухней Терских казаков.

И как же без «Свадьбы казака» – старинного казачьего обряда с участием «Жениха» и «Невесты», сватов и свашек, веселыми казачьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба».

В старинной казачьей усадьбе у русской печи Вас встретит хозяйка, которая расскажет о казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее, посидеть за самоваром, попробовать «вареники» и, конечно же, послушать старинные казачьи песни.

Гости увидят интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью, предметы быта и орудия труда казачьего обихода.

В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

Железноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворьеЖелезноводск, Казачье подворье
4 день

Ингушетия, мастер-класс

Завтрак (ланч боксы).

06.00. Выезд на экскурсию в республику Ингушетию.

Ингушетия-страна необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием. Первым местом в нашем знакомстве с Ингушетией будет Джейрахское ущелье. 

Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) – это настоящее райское место, над которым испокон веков трудилась матушка-природа и человек. Это совершенно другой мир, с его загадками и многовековой историей. 

В ущелье находится 92 памятника, в их числе ингушские башни. Некоторые сооружения датируются 2 веком до н.э. Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии. 

Общая протяженность трассы - более 3000м, перепад высот -– более 300 м. В любое время года курорт предлагает своим гостям: СПА-процедуры, отдых в крытом бассейне, прогулки по сосновому бору и организацию пикника на природе. 

На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье.

Обед (входит в стоимость тура).

16.00 Мастер-класс по изготовлению национального блюда Ингушетии «Чапильгаш».

Кулинарные пристрастия здесь сохранились со времен предков, живших на этой земле сотни лет назад. Кухня горцев – одна из самых вкусных, простых и древних в мире.

Посещение башенных комплексов Ингушетии.

В ходе экскурсии за дополнительную плату можно посетить одну из главных достопримечательностей этого региона. 

Христианский храм Тхаба – Ерды возведен на месте древнего языческого капища предположительно в VIII — IX веке, данное предположение дает основание считать его одним из самых древнейших храмов России. 

В нем переплетаются символы христианства и элементы местной языческой религией того времени. 

Храм является достаточно интересным архитектурным сооружением, главной его гордостью считаются резьба, лепнина и другие удивительные украшения. 

Храм украшает композиция с фигурами Христа, некоторых персонажей из библии и виноградных лоз.

И, наконец, мы посетим одно из чудес России – Вовнушки, яркий и экзотический башенный комплекс среди оборонительных строений древней Ингушетии.

23.00 Возвращение в Пятигорск. Свободное время.

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5 день

Чегемское ущелье, водопады, купание в термальных источниках

08.00 – 09.00 Завтрак в гостинице.

Свободное время.

13.20 выезд на экскурсию в Чегемское ущелье.

Путешествие в одно из ущелий республики, давно облюбованное туристами. Въехав в Чегемское ущелье, осмотр начнём с так называемого Малого водопада. 

Это правый боковой приток реки Чегем, речка с названием Адай-су ( Круглая вода), но иногда почему говорят, что она похожа на девичью косу. 

Может быть, где-то там наверху на отроге лежит девушка, превращённая злой колдуньей за красоту в гору, коса её струится прохладными струями, образуя водопад в каменном скалистом мешке. 

Ощутив прохладу каменного заточения воды, едем по ущелью вдоль реки Чегем для того, чтобы выполнить основную миссию этого дня -восхититься красотой теснины. 

Венцом теснины являются водопады, которые носят разные названия. Их называют Ваклюзы или капельные водопады, а ещё они носят имя Водяное горло (Су-Азу) и часто величают Каменными слезами. 

Поднимет настроение огромный рынок шерстяных изделий, который будет окружать вас со всех сторон и, конечно же, удвоит удовольствие национальная кухня.

17.00 посещение термальных источников «Янтарный аква».

В любое время года поездка наполнит Ваше путешествие новыми красками. 

Отдых в термах незабываем, отличная возможность хорошо провести время, укрепить иммунитет и зарядить свой организм энергией, созданной природой. 

Гостей ждёт купание в контрастных и открытых бассейнах, наполненных природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами.

20.30 Возвращение в Пятигорск. Свободное время.

Чегемское ущелье, водопады, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, водопады, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, водопады, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, водопады, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, водопады, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, водопады, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, водопады, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, водопады, купание в термальных источниках
6 день

Кисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопады

07.00 – 08.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

8.20 Выезд в город-курорт Кисловодск.

Осмотр Кисловодского парка и достопримечательностей Кисловодска.

Кисловодск открывает свои объятия, начиная рассказ о своей истории. 

Крепость, откуда всё началось, парк где когда-то шалил Пушкин и грустил Лермонтов, ажурные мостики через крошечную речушку и величественные исполины деревья, разговаривающие с вами нежным тоном легкого ветерка. 

Яркие клумбы, значимые памятники, архитектурные стили, узнаваемые башенки и шпили Нарзанной галереи, вкусный, газированный напиток с хлестким названием Нарзан и приятным дополнением Общий, Доломитный, Сульфатный ( поди разбери, только пробовать ), фонтаны, рестораны, прогуливающаяся курортная публика – вот это всё-Кисловодск, господа! 

Парк – Национальный, бульвар – Курортный, напиток – Всенародный!

12.00 Посещение окрестностей Кисловодска: Кольцо-горы, чайного домика и Медовых Водопадов.

Так уж повелось, что если поехать на Медовые водопады, то сначала надо загадать желания или попросить совета у Кольцо-горы. На небольшом отроге хребта Боргустанского живет ветер. 

Играя и лаская горы, он создал пещеры выдувания, так называемые "Эоловые гроты". По преданиям гора выполняет мечты людей и вот едут к ней загадать желание. 

Так, что приятное с полезным и подарочки купить и желание загадать в одном месте. Слушая легенды и сказки о горе, переезжаем в Чайный домик. Насыщен чайный домик различными товарами, которые придутся вам по вкусу. 

Здесь можно отведать чаю, продегустировать варенье на любой вкус и мёд, и ещё приобрести различные снадобья и растирки сделанные по древним рецептам местных жителей. 

Слегка перекусив и досыта напившись чая, едем любоваться природным ландшафтом. Туда, где сходятся скалистый и пастбищный хребты и природа создаёт красивейший каньон реки Аликоновка. 

Река падая в каньон образует водопады, их там пять. Водопады названы по легенде… Хотите услышать легенду? Удивиться красоте природы? Тогда вам сюда - в путешествие на Медовые водопады!!!

15.00 Прощальный обед

18.00 Отъезд

Завершение экскурсии в последний день тура в Пятигорске в 18.00, до аэропорта добираться 40-50 минут. Ориентировочно к 19.00 прибытие в аэропорт.

Кисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопадыКисловодск, Кольцо–гора, Медовые водопады

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ГостиницаСтоимостьДоплата за доп. сутки за номер в рублях с человека
Гостиница “Южная” Первая категория Стандарт 2-х местный40 9002 400
Гостиница “Южная” Первая категория Стандарт 1-но местный43 9001 700
«Пятигорск», 2-х местное размещение, номер стандарт с раздельными кроватями 44 3003 500
«Пятигорск», 1-но местное размещение, номер стандарт46 5002 100
Гостиница “Интурист” 2-х местный СТАНДАРТ 1 категории (с завтраками)47 900 4 800
Гостиница “Интурист” 1-но местный СТАНДАРТ 1 категории (с завтраками)58 8004100
Гостиница “Интурист” 2-х местный Джуниор Сьют (с завтраками)51 5005 800
Гостиница “Интурист” 1-но местный Джуниор Сьют (с завтраками)66 9005 400
Гостиница “Интурист” 2-х местный Джуниор Сьют (доп. место, с завтраками)40 8001 200
«Бештау», 2-х местное размещение, номер стандарт с раздельными кроватями с завтраком54 4006 700
«Бештау», 1-но местное размещение, номер стандарт с завтраком71 0006 100

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле по программе
  • Питание по программе: 5 завтраков4 обеда:в Архызе (2й день) или Ингушетияв Приэльбрусье (4й день)на Чегемских водопадах (5й день)на Медовых водопадах (6 день). Ужины:"Кавказское застолье" (1 день)"Казачье застолье" (3 й день)Шато-КМВ (Дегустации Кавказских вин и коньяка, Мастер-класс по кавказским танцам).
  • 5 завтраков
  • 4 обеда:в Архызе (2й день) или Ингушетияв Приэльбрусье (4й день)на Чегемских водопадах (5й день)на Медовых водопадах (6 день).
  • В Архызе (2й день) или Ингушетия
  • В Приэльбрусье (4й день)
  • На Чегемских водопадах (5й день)
  • На Медовых водопадах (6 день).
  • Ужины:"Кавказское застолье" (1 день)"Казачье застолье" (3 й день)Шато-КМВ (Дегустации Кавказских вин и коньяка, Мастер-класс по кавказским танцам).
  • "Кавказское застолье" (1 день)
  • "Казачье застолье" (3 й день)
  • Шато-КМВ (Дегустации Кавказских вин и коньяка, Мастер-класс по кавказским танцам).
  • Участие в мастер-классах:казачьи обрядыдегустация кавказских вин и коньяка в сопровождении опытного сомельеобучающий мастер-класс по Кавказским танцамизготовление национальной лепешки (только в период с апреля по ноябрь, при посещении Ингушетии)транспортное обслуживаниеэкскурсионное обслуживание.
  • Казачьи обряды
  • Дегустация кавказских вин и коньяка в сопровождении опытного сомелье
  • Обучающий мастер-класс по Кавказским танцам
  • Изготовление национальной лепешки (только в период с апреля по ноябрь, при посещении Ингушетии)
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
  • Курортный сбор в гостинице 50 руб. /чел в сутки
  • Подъем по канатной дороге на г. Машук – 360 руб. /чел.
  • Вход в аланское городище в Архызе – 200 руб. чел
  • Подъем на канатных дорогах в Архызе:1 подъем на Южный склон – 900 руб. /чел. 1 подъем на Северный склон – 1000 руб. /чел. 2 подъема на Южный склон – 1200 руб. /чел. 2 подъема на Южный склон+1 подъем на Северный склон – 1500 руб. /чел.
  • 1 подъем на Южный склон – 900 руб. /чел.
  • 1 подъем на Северный склон – 1000 руб. /чел.
  • 2 подъема на Южный склон – 1200 руб. /чел.
  • 2 подъема на Южный склон+1 подъем на Северный склон – 1500 руб. /чел.
  • Экологический сбор на Медовых водопадах – 60 руб. /чел
  • Экологический сбор в Ингушетии – 100 руб/чел.
  • Входные билеты на башенный комплекс Вовнушки – 150 руб. /чел.
  • Входной билет в комплекс "Янтарный аква" (купание в термальных источниках) – 450 руб. /чел.
  • Питание, не включенное в программу
  • Трансфер ж/д вокзал/аэропорт – гостиница или гостиница - ж/д вокзал/аэропорт. Предоставляется за доп. плату (1200 руб. за машину) и бронируется заранее
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • иметь при себе купальные принадлежности, тапочки, полотенце для посещения термальных источников в «Янтарный Аква»;
  • во время путешествия на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт), удобную обувь спортивного типа, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;
  • оригинал паспорта для взрослых и детей от 14 лет;
  • оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис ОМС;
  • деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
Рекомендации туристам
  • пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску;
  • мобильная сеть Теле2 на территории Кавказа не поддерживается.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.
Т
19 мая 2022
Спасибо нашим капитанам лайнера и гидам и организаторам, которые разработали интересную программу‼️‼️‼️

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2 июля
3 июля
от 32003 040 за 1 человека
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ахмат
Ахмат
4.9
32 отзыва
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике
1 июля
2 июля
5 июля
6 июля
12 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье + озеро Гижгит. Индивидуальный тур из Кисловодска
11 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит. Индивидуальный тур из Кисловодска
Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна
Завтра
30 июня
1 июля
2 июля
от 20 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
1 отзыв
Джип-тур на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа
Поразиться панорамам Эльбруса и Кавказского хребта и услышать старинные истории края
4 июля
18 июля
22 июля
29 июля
от 18 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Северный Кавказ - рай для любителей природы. Горные водопады, высокие скалы, девственная природа - все это можно увидеть
900 за 1 человека
Урочище Джилы-су: индивидуальный джип-тур
9 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
5
12 отзывов
Урочище Джилы-су: индивидуальный джип-тур
Всего в 80 километрах от Кисловодска расположено одно из самых живописных и необычных мест на Кавказе - урочище Джилы-Су
12 800 за всё до 7 чел.
Горная Ингушетия: страна башен. Индивидуальный тур
14 часов
🛣 Джиппинг
Входной билет
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
1 отзыв
Горная Ингушетия: страна башен. Индивидуальный тур
Мы посетим с тобой Ингушетию - горную республику, окруженную тайнами, легендами, хранящую
Завтра
30 июня
1 июля
2 июля
от 26 000 за всё до 6 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
Сегодня
30 июня
1 июля
2 июля
13 500 за всё до 4 чел.
Поездка в Домбай
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мурат
Мурат
Нет отзывов
Поездка в Домбай
Домбай - это жемчужина Кавказа
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
3 000 за 1 человека
Полёт на параплане среди вершин Кавказа
8 часов
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
Полёт на параплане среди вершин Кавказа
Прогуляться по Чегемскому ущелью и взлететь над горами с инструктором: из любого города КМВ
Завтра
30 июня
1 июля
2 июля
8 500 за всё до 8 чел.
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