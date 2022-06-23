1 день

Пятигорск, дегустация

В первый день тура желательно прибыть в Пятигорск самое позднее в 12.00, чтобы успеть самостоятельно пообедать и прийти на встречу с представителями нашей компании ориентировочно в 12.40 (в холе отеля).

От аэропорта Минеральные воды до Пятигорска ехать ориентировочно 30-40 минут. От ж/д – 15 мин.

Приезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле

Обзорная экскурсия по городу-курорту Пятигорску

Приглашаем в Пятигорск. За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.

Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда то прогуливался гений.

Провал -удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест - Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты -Дианой и М. Ю. Лермонтовым.

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту. К месту дуэли Поэта.

Переезд в клуб "Шато-КМВ"

Дегустация Кавказских вин и коньяка.

Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.

История становления виноградарства и виноделия нашего региона, а на дне янтарного бокала увидите отражение судеб тех, кто посвятил этому искусству свою жизнь.

Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.

По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.

Мастер-класс по Кавказским танцам.

Кавказский танец, наполнен мудростью, опытом целого этноса, движения танцоров заряжены потрясающей энергетикой, которая передает участникам невероятный позитивный настрой и погружение в национальный колорит Кавказа.

И так, нас ждет изучение базовых движений, техники, музыкальности в танцевальных направлениях народов Кавказа*.

*программа проводится при группе от 10 человек

Кавказское застолье (Ужин, входит в стоимость тура) Возвращение в отель. Свободное время.