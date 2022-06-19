Маршрут №30: поход через горы к морю

Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник

Авторский тур
Популярный в Советском Союзе маршрут проходит по плато Лаго-Наки и через приют «Фишт» и Главный Кавказский хребет ведёт к берегу Чёрного моря.

Вы понаблюдаете за сменой нескольких природно-климатических зон, увидите разнообразие растений, полюбуетесь водопадами и горными реками.

Прогуляетесь по альпийским лугам и лесам, посмотрите с высоты на живописное ущелье Мишоко.

А вечерами, сидя у костра, будем петь песни под гитару и рассказывать истории.
Маршрут №30: поход через горы к морю
Маршрут №30: поход через горы к морю
Маршрут №30: поход через горы к морю
Маршрут №30: поход через горы к морю
Маршрут №30: поход через горы к морю
Маршрут №30: поход через горы к морю
Маршрут №30: поход через горы к морю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Вам понадобятся: тёплая куртка, лыжная (флисовая) шапка, перчатки флисовые, бахилы, непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки, ходовой комплект одежды (спортивный костюм), спальник, пенополиуретановый коврик, треккинговая обувь, сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки или в период межсезонья нейлоновые высокие сапоги), рюкзак на 80-100 л, сидушка, треккинговые палки, дождевик и накидка от дождя на рюкзак, панама, солнцезащитные крем и очки, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, нож, термос или фляга для воды общим объёмом до 2 литров, фонарь налобный и запасные батарейки, индивидуальная аптечка.

Возможно участие детей от 6 лет: до 14 лет в сопровождении взрослых, с 14 до 18 лет при отсутствии сопровождающих нужна доверенность на имя инструктора.

Организатор вправе изменить маршрут движения из-за погодных условий и состояния группы.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ленину около дома культуры «Железнодорожник», 9:00
Завершение: Дагомыс (автовокзал)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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