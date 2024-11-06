Майские дома: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Майские дома: экскурсии для местных» в Мурманске, цены от 3900 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Пешая
4 часа
-
35%
45 отзывов
Индивидуальная
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3900 ₽6000 ₽ за человека
Поездка к водопадам Мурманской области
На машине
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Поездка к водопадам Мурманской области
Полюбоваться красотой падающей воды и панорамами залива и услышать истории северных рек
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, во вторник и четверг в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
4500 ₽ за человека
Из Мурманска - пешком по Ловозерью
На машине
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Из Мурманска - пешком по Ловозерью
Пройти по арктическому лесу к вершинам под рассказы о легендах древнего Севера
Начало: У отеля «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
7000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 ноября 2024
    Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
    Брали прогулку в свободный день в Мурманске и остались очень довольны! Интересный маршрут, красивая природа - даже удивительно, что место
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    так недалеко от Мурманска) Большое спасибо гиду Геннадию за интересный рассказ и внимательное отношение. 100% рекомендую, сходила бы еще раз и на другие экскурсии, если когда-нибудь еще вернусь в Мурманск 🩵

    Брали прогулку в свободный день в Мурманске и остались очень довольны! Интересный маршрут, красивая природа -Брали прогулку в свободный день в Мурманске и остались очень довольны! Интересный маршрут, красивая природа -Брали прогулку в свободный день в Мурманске и остались очень довольны! Интересный маршрут, красивая природа -
  • Я
    Яна
    1 ноября 2024
    Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
    У нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий нам всё время рассказывал о
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    местности, о культуре и истории Кольского полуострова. Он ответил на все наши вопросы. На маршруте он успевал не только всё рассказывать и показывать, но и делать качественное фото. Анатолий угостил нас вкусным чаем из трав во время перевала. Отличная прогулка. Рекомендую!

    У нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий намУ нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий намУ нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий намУ нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий намУ нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий нам
  • Г
    Галина
    28 октября 2024
    Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
    Эта прогулка стала отличным завершением нашего пребывания в Мурманске. Мы поднимались к лабиринту в тумане, среди красивой осенней природы, кушая разные ягоды, растущие возле дороги. В тот же вечер нам подарили видео об этом маленьком путешествии с нашим участием))
    Эта прогулка стала отличным завершением нашего пребывания в Мурманске. Мы поднимались к лабиринту в тумане, средиЭта прогулка стала отличным завершением нашего пребывания в Мурманске. Мы поднимались к лабиринту в тумане, средиЭта прогулка стала отличным завершением нашего пребывания в Мурманске. Мы поднимались к лабиринту в тумане, среди

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Майские дома: экскурсии для местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  7. Кольский мост
  8. Морской вокзал
  9. Площадь пяти углов
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в апреле 2025
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