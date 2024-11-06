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35%
Индивидуальная
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3900 ₽
6000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Поездка к водопадам Мурманской области
Полюбоваться красотой падающей воды и панорамами залива и услышать истории северных рек
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, во вторник и четверг в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
4500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Мурманска - пешком по Ловозерью
Пройти по арктическому лесу к вершинам под рассказы о легендах древнего Севера
Начало: У отеля «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
7000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 ноября 2024Брали прогулку в свободный день в Мурманске и остались очень довольны! Интересный маршрут, красивая природа - даже удивительно, что место
- ЯЯна1 ноября 2024У нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий нам всё время рассказывал о
- ГГалина28 октября 2024Эта прогулка стала отличным завершением нашего пребывания в Мурманске. Мы поднимались к лабиринту в тумане, среди красивой осенней природы, кушая разные ягоды, растущие возле дороги. В тот же вечер нам подарили видео об этом маленьком путешествии с нашим участием))
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Майские дома: экскурсии для местных»
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