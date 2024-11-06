читать дальше местности, о культуре и истории Кольского полуострова. Он ответил на все наши вопросы. На маршруте он успевал не только всё рассказывать и показывать, но и делать качественное фото. Анатолий угостил нас вкусным чаем из трав во время перевала. Отличная прогулка. Рекомендую!

У нас был гид Анатолий. Отличный проводник. Дорога к лабиринту была увлекательной, так как Анатолий нам всё время рассказывал о