Экскурсия по Мурманску и Териберке

Встреча в аэропорту в 09:35, знакомство с гидом, трансфер до города Мурманск.

В 11:00 экскурсия на первый в мире атомный ледокол Ленин.

Профессиональный экскурсовод, член экипажа расскажет тактико-технические характеристики судна, его историю.

Далее мы совершим обзорную экскурсию по городу-герою.

Мы посетим памятник защитникам Заполярья, рубку АПЛ «Курск».

В 14:00 мы пообедаем в ресторане (не входит в стоимость) и отправимся в путь, в п. Териберка (около 2 часов).

Приехав в Териберку, мы заселимся в гостиницу и, передохнув, отправимся к знаменитому пляжу Яйца дракона, Батарейскому водопаду и песчаному пляжу.

Утомленные впечатлениями мы поужинаем в ресторане (не входит в стоимость) и, обсудив планы предстоящего дня, разойдемся по уютным номерам на ночлег.