Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам

Для того чтобы вырваться из рутины и увидеть необыкновенные места, не нужны визы

5
3 отзыва
Для того чтобы вырваться из рутины и увидеть необыкновенные места, не нужны визы и долгие перелеты. Просто приезжайте на Кольский!
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Дыхание северного моря: Териберка и морская прогулка к китам
Ближайшие даты:
25
июн
09
июл

Что вас ожидает 🤩

Северный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан
Ощутим мощь океана – здесь до него рукой подать! 
Морская прогулка
Морская прогулка
Большая вероятность встретить совсем рядом китов, касаток кайр и тупиков
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Увидим самые знаменитые места этого поселка
Мурманск
Мурманск
Прогуляемся по улочкам и восхитимся северным городом-героем
Морские деликатесы
Морские деликатесы
Отведаем дары моря, приготовленные коком на борту нашего судна

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Мурманску и Териберке

Встреча в аэропорту в 09:35, знакомство с гидом, трансфер до города Мурманск.

В 11:00 экскурсия на первый в мире атомный ледокол Ленин.

Профессиональный экскурсовод, член экипажа расскажет тактико-технические характеристики судна, его историю.

Далее мы совершим обзорную экскурсию по городу-герою.

Мы посетим памятник защитникам Заполярья, рубку АПЛ «Курск».

В 14:00 мы пообедаем в ресторане (не входит в стоимость) и отправимся в путь, в п. Териберка (около 2 часов).

Приехав в Териберку, мы заселимся в гостиницу и, передохнув, отправимся к знаменитому пляжу Яйца дракона, Батарейскому водопаду и песчаному пляжу.

Утомленные впечатлениями мы поужинаем в ресторане (не входит в стоимость) и, обсудив планы предстоящего дня, разойдемся по уютным номерам на ночлег.

Экскурсия по Мурманску и ТериберкеЭкскурсия по Мурманску и ТериберкеЭкскурсия по Мурманску и ТериберкеЭкскурсия по Мурманску и Териберке
2 день
Сплав по рекам Кица и Кола

Позавтракав в гостинице мы отправляемся на борт нашего судна.

Ровно в 10:00 мы отойдем от причала.

Наш путь проляжет на восток к загадочным Гавриловским островам, местам обитания красивейших кайр и «малениких пингвинчиков» – тупиков.

Именно в этом районе наиболее высокая вероятность встретить китов: малых полосатиков, касаток и дельфинов.

В 13:30 мы зайдем в губу Зеленецкая.

Заброшенный поселок Дальние Зеленцы корнями уходит в начало XVII века.

В конце XVIII века норвежский колонист Кнудсен Оскар занимался здесь рыбным промыслом.

В 1935 в Дальних Зеленцах была открыта Мурманская биологическая станция АН СССР, которая была реорганизована в 1958 году в Мурманский морской биологический институт (ММБИ).

Улочки опустевшего поселка хранят тишину истории.

Нагулявшись, мы отправляемся на борт нашего судна, где пообедаем дарами моря.

В 16:30 мы отойдем от причала и отправимся в обратный путь.

В этот раз мы будем искать китов.

Каждый из Вас побывает вахтенным с морским биноклем.

На борту судна мы поужинаем морскими деликатесами, приготовленными коком.

В 20:00 мы ошвартуемся у причала Териберки, попрощаемся с капитаном и командой, ориентировочно в 21 мы покинем гостеприимную Териберку и отправимся в обратный путь.

Мы привезем Вас в город Мурманск или в аэропорт.

Сплав по рекам Кица и КолаСплав по рекам Кица и КолаСплав по рекам Кица и КолаСплав по рекам Кица и Кола

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в п. Териберка.

Выход в море осуществляется на 19-тиметровом морском судне: каюты, кают-компания, камбуз, 2 туалета.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание во второй день
  • Транспортное обслуживание (автомобиль, катер)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание в первый день тура
  • Сувениры
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Рекомендованные рейсы

В Мурманск: из Москвы рейс № SU6477 прилет в 9.35

Из Санкт-Петербурга рейс № SU6341 прилет в 10.35

Из Мурманска: в Москву рейс № S7-1228 вылет в 4.30, SU6488 вылет в 2.50

В Санкт-Петербург рейс № SU6344 вылет в 5.30

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!
И
28 дек 2021
Организация тура на отлично. Душевность, внимание, организованность на отлично. И сам тур и организатора можно смело рекомендовать.

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