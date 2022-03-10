Встреча в аэропорту в 09:35, знакомство с гидом, трансфер до города Мурманск.
В 11:00 экскурсия на первый в мире атомный ледокол Ленин.
Профессиональный экскурсовод, член экипажа расскажет тактико-технические характеристики судна, его историю.
Далее мы совершим обзорную экскурсию по городу-герою.
Мы посетим памятник защитникам Заполярья, рубку АПЛ «Курск».
В 14:00 мы пообедаем в ресторане (не входит в стоимость) и отправимся в путь, в п. Териберка (около 2 часов).
Приехав в Териберку, мы заселимся в гостиницу и, передохнув, отправимся к знаменитому пляжу Яйца дракона, Батарейскому водопаду и песчаному пляжу.
Утомленные впечатлениями мы поужинаем в ресторане (не входит в стоимость) и, обсудив планы предстоящего дня, разойдемся по уютным номерам на ночлег.
Позавтракав в гостинице мы отправляемся на борт нашего судна.
Ровно в 10:00 мы отойдем от причала.
Наш путь проляжет на восток к загадочным Гавриловским островам, местам обитания красивейших кайр и «малениких пингвинчиков» – тупиков.
Именно в этом районе наиболее высокая вероятность встретить китов: малых полосатиков, касаток и дельфинов.
В 13:30 мы зайдем в губу Зеленецкая.
Заброшенный поселок Дальние Зеленцы корнями уходит в начало XVII века.
В конце XVIII века норвежский колонист Кнудсен Оскар занимался здесь рыбным промыслом.
В 1935 в Дальних Зеленцах была открыта Мурманская биологическая станция АН СССР, которая была реорганизована в 1958 году в Мурманский морской биологический институт (ММБИ).
Улочки опустевшего поселка хранят тишину истории.
Нагулявшись, мы отправляемся на борт нашего судна, где пообедаем дарами моря.
В 16:30 мы отойдем от причала и отправимся в обратный путь.
В этот раз мы будем искать китов.
Каждый из Вас побывает вахтенным с морским биноклем.
На борту судна мы поужинаем морскими деликатесами, приготовленными коком.
В 20:00 мы ошвартуемся у причала Териберки, попрощаемся с капитаном и командой, ориентировочно в 21 мы покинем гостеприимную Териберку и отправимся в обратный путь.
Мы привезем Вас в город Мурманск или в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице в п. Териберка.
Выход в море осуществляется на 19-тиметровом морском судне: каюты, кают-компания, камбуз, 2 туалета.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В Мурманск: из Москвы рейс № SU6477 прилет в 9.35
Из Санкт-Петербурга рейс № SU6341 прилет в 10.35
Из Мурманска: в Москву рейс № S7-1228 вылет в 4.30, SU6488 вылет в 2.50
В Санкт-Петербург рейс № SU6344 вылет в 5.30
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».