14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России

Ростислав
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Ростислав – ваш гид
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Мурманска, оцените мощь русского ледокольного флота и узнайте секретные подробности спасательной операции подлодки «Курск».

Вы проедете по самому длинному мосту за Полярным кругом, увидите деревянные корабли царского флота, рассмотрите челюсть синего кита и посмотрите на величественный город с высоты обзорной площадки у Кольского залива.
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота

Что вас ожидает

История и современность русского флота

Мы проедем по самому длинному мосту, построенному за Полярным кругом через Кольский залив, к местам, где находятся останки деревянного флота времен Царской России. Я расскажу вам историю этих кораблей, как они служили государству и почему оказались здесь. От прошлого перейдем к настоящему: вы увидите величественный современный Ледокольный флот, который стоит у стен «Росатома», а также сможете рассмотреть единственный в России авианосец «Адмирал Кузнецов», если он не уйдет на боевое дежурство.

Главные достопримечательности

Вы посетите музей под открытым небом, где находятся образцы вооружения и самолеты. Рассмотрите фрагмент челюсти синего кита и сможете представить реальные размеры самого большого млекопитающего! Узнаете об этапах становления Мурманска и вехах его истории: как жили и занимались промыслом древние поморы, как горожане рубили подземелье сквозь скалы, как жил город в годы войны и многое другое. Я расскажу вам историю и секреты самых известных монументов города: это маяк и якорь памятника «Морякам, погибшим в мирное время», прекрасная «Ждущая», которая с берега провожает корабли, мемориал «Алёша» и другие.

Секреты подлодки «Курск»

Вы осмотрите рубку атомной подводной лодки «Курск» и узнаете интересные факты о спасательной операции 2000 года, которые пока не обнародованы и не покинули государственных архивов. У наших гидов уже закончились секретные допуски, поэтому они смогут поведать вам неизвестные подробности гибели «Курска» и операции по его спасению.

Панорама Мурманска

Мы посетим несколько смотровых площадок на разных сторонах Кольского залива, откуда вам захватывающая панорама! Как на ладони, перед вами раскинутся Мурманск, ледокольный флот России, залив и торговый порт города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит транспорт (комфортное размещение в автомобиле – 3 человека).
  • Для групповых экскурсий возможно предоставление транспорта на 6, 8 или 18 мест (стоимость обговаривается индивидуально).
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Знакомство с Мурманском и историей русского флота

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ростислав
Ростислав
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос.тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились могу и пообщаться).
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Удивительный рассказчик Ростислав познакомил нас (я и 10-летняя дочка) с городом, раскрыл его тайны. Перед началом экскурсии Ростислав уточнил, что именно мы хотим увидеть в первую очередь и - что важно! - почему. Затем он подстраивает маршрут и аспекты своего рассказа именно под вас - и удовольствие гарантировано! Однозначно рекомендую. Как бонус - очень комфортабельный транспорт, кофе и шоколадка, а в конце нам прямо в Мурманске улыбнулось Северное сияние! Спасибо!
17 февраля 2020
Обширная познавательная экскурсия с замечательным гидом Ростиславом. Увидели дневной и вечерний Мурманск с лучших обзорных площадок. Узнали о прошлом и настоящем российского морского флота, о жизни город и горожан. Время пролетело незаметно.
Благодарим!!!
3 ноября 2019
Спасибо. Вечерний Мурманск очень красив
Bячеслав
8 августа 2019
Весьма достойная экскурсия. Интересный рассказчик. Посетили все возможные смотровые площадки, было сделано много фотографий.
3 марта 2019
Отличная познавательная эксурсия! Время пролетело очень интересно и незаметно! Всем рекомендую.
8 февраля 2019
Не пожалел
Татьяна
7 января 2019
Отлично провели время. Дети в восторге, что бывает не очень часто. Огромное спасибо.
6 января 2019
Очень понравилась экскурсия по Мурманску с Ростиславом! Он замечательный гид и хороший человек. Рассказывает все информативно и по делу. Я была с Ростиславом еще на экскурсии по охоте за Северным сиянием. Хотя погода не очень обещала увидеть это необыкновенное явление, мы его все-таки нашли и даже не раз. Это было волшебно!
6 ноября 2018
Очень понравилась экскурсия. Ростислав прекрасный гид, обязательный, гибкий, готов подстроиться под обстоятельства, очень содержательная интересная экскурсия, идеально составленный маршрут, бонусом нам достался трансфер до аэропорта. Понравилось всем от мала (дочка 10 лет) до велика (бабушка 62 года). Посмотрели все главные достопримечательности на территории Мурманска. обязательно еще приедем на северное сияние посмотреть в деревню северного сияния, жаль не получилось в этот раз, так как все купола в деревне были забронированы.
11 октября 2018
Прекрасная экскурсия с Ростиславом - эрудированным гидом, доброжелательным человеком, увлеченным своим краем и его историей. Ростислав по своей инициативе расширил границы нашего маршрута, благодаря чему мы смогли увидеть и понять больше. Огромное спасибо!
Ещё 4 отзыва

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