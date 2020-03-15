56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии

Дарья
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Дарья – ваш гид
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли.

Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
1990 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Совнаркомовская, 13
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У этой экскурсии56 отзывов
4.98
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

Интересные факты и захватывающие истории
В начале путешествия вы увидите Нижегородскую ярмарку, где когда-то кипела бурная торговля, и узнаете, почему именно здесь был заложен город и кто дал ему такое имя. Следом по Канавинскому мосту отправитесь в «сердце» Нижнего Новгорода — на площадь Минина и Пожарского. Впечатлившись широтой Волги-матушки у памятника Чкалову, поедете в усадьбу Рукавишниковых и рассмотрите знаменитый «дом на миллион».

Лестница «восьмеркой» и барочная Рождественская церковь
Спустившись по самому крутому съезду города на Нижневолжскую набережную, вы увидите канатную дорогу и парк Победы. Далее раскроете секреты Чкаловской лестницы и узнаете легенду о зодчем, построившем Рождественскую церковь — памятник строгановского барокко. А на площади Народного единства познакомитесь с историей нижегородского ополчения и жизнью бурлаков.

Кремль и Стрелка Оки и Волги
Следующей нашей остановкой станет одна из красивейших смотровых площадок России — набережная Федоровского, где я расскажу историю Стрелки Оки и Волги и собора Александра Невского. В завершение мы отправимся на прогулку по Кремлю, где вы увидите старинные церкви и раскроете особенности их архитектуры.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Детям до 5 лет бесплатно
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta. Есть детское кресло для совсем маленьких путешественников.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Совнаркомовская, 13.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Добрый день! Меня зовут Дарья, я живу в Нижнем Новгороде уже 11 лет и обожаю этот город за его бескрайние просторы и современный дух. Приглашаю в гости на нижегородскую землю: я покажу историческую и творческую части Нижнего и расскажу, чем живет и дышит наш город. До скорой встречи!
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56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Дарья прекрасный экскурсовод. Профессионал! Нам очень понравилась экскурсия. Рекомендую однозначно.
13 марта 2020
Добрый день.Нижний встретил великолепной погодой и гостеприимной Дарьей. Улыбчивая Дарья великолепно прокатила нас по всем главным достопримечательностям города сопровождая поездку очень увлекательным рассказом. Мы увидели все лучшие точки города, на которых Дарья нас и запечатлела. Экскурсия получилась интересной и познавательной, начиная с момента создания Нижнего и до наших дней. Понравилось очень. В конце поездки мы поинтересовались "вкусными" местами в городе и Дарья посоветовала рестораны на улице Рождественской. Мы их обязательно посетили: ресторация Пяткин и ресторан бакинской кухни Наршараб. Великолепно!!! Таким образом, наш тур в Нижний стал еще и гастрономическим туром. Город спокойный. красивый, великолепный, храмы и соборы поражают красотой, хотелось бы повторить поездку летом. Спасибо Дарье!!!!
13 марта 2020
6 марта 2020г я с подругой совершили замечательную обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с Дарьей на её автомобиле. Не смотря на ветренный день, мы смогли посетить множество исторических мест города, и о каждом узнали факты, которые не всегда встретишь в путеводителе . На этой экскурсии нам понравилось то, что внимание экскурсовода было посвящено только нам, мы смогли задать интересующие нас вопросы и выбрать те места, которые хотели посетить сами. Дарья произвела благоприятное впечатление, оказалась эрудированным, доброжелательным и внимательным человеком. Спасибо ей большое за экскурсию.
12 марта 2020
Дарья просто превосходная! Нет этого "посмотрите направо, посмотрите налево", всё интересно, с картинками, с интересными фактами. Речь ровная, уверенная. Видно, что человек знает, о чем говорит. Кстати, мы были с ребёнком 3 года, Дарья приехала с креслом, и потом учитывала все его потребности. В общем, очень положительные эмоции!
11 марта 2020
Огромное спасибо за прекрасный рассказ о чудесном городе.
Хочется вернуться и продолжить узнавать историю, уклад, нравы, несмотря на купленные книги.
От всего сердца благодарю!
Александр
10 марта 2020
Большое спасибо экскурсоводу Дарье за экскурсию. Приехали в командировку с далекой якутии с города Мирного. И решили заказать экскурсию по Нижнему- Новгороду и не пожалели. Будем рекомендовать нашим друзьям экскурсовода Дарью. Которые будут приезжать в этот знаменательный город.
Ирина
10 марта 2020
Отличный гид, отличная экскурсия. Жаль, что очень быстро пролетело время. Не хотелось расставаться.
10 марта 2020
Экскурсия замечательная! Материал преподносится в очень интересной форме. Дарья- большая молодец! Были остановки и короткие прогулки . Устать не успели. 2 часа пролетели молниеносно.
8 марта 2020
Нам очень понравилась экскурсия,Дарья отлично владеет знаниями ,показала все интересные места,узнали исторические факты из истории Нижнего! Спасибо Огромное!
3 марта 2020
Экскурсию брали во время командировки, для ознакомления с городом и его главными достопримечательностями. Гид, Дарья, очень приятная девушка, с грамотно поставленной речью,интересной программой и большой любовью к своему городу. Экскурсия понравилась. Обязательно буду рекомендовать друзьям как первое знакомство с городом. Ведь первое впечатление очень важно и оно было позитивным.
Ещё 46 отзывов

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