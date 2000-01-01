Столица Великой Волжской Болгарии и Золотой Орды

Русские летописи именуют его Великим Болгаром, а восточные источники — «Золотым троном». В XIII-XIV вв. город был окружён земляным валом и мощными дубовыми стенами. Он был одним из крупнейших городов Европы, где проживало более 50 тысяч человек.

Современный Болгар — это обширное городище, окружённое валом и рвом длиной более пяти километров, где расположены такие достопримечательности, как Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня и многочисленные археологические объекты древних государств.

Что вас ожидает:

Музей болгарской цивилизации — здесь вас ждёт история и культура Великой Волжской Булгарии в X-XV вв. Знакомство с подлинным археологическим материалом, полученный при археологических исследованиях городища.

Музей Корана — памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году. В основном зале находится священная книга мусульман — Коран. Перед вами предстанет гигантская реликвия весом 800 кг. Экспонат значится в Книге рекордов Гиннесса, как самый большой печатный Коран в мире! Обложка священной книги украшена фианитами, малахитом, яшмой, сусальным золотом и серебром. В цокольном этаже — экспозиция музея Корана.

Соборная мечеть — памятник архитектуры III в. и Большой минарет, восстановленный в 2000 году. Соборная мечеть была главным местом в средневековом Болгаре, где совершали намаз, религиозные обряды, произносили азан (призыв к молитве у мусульман). В настоящее время носит культовый характер для мусульман-паломников.

Северный мавзолей — мавзолей-усыпальница, памятник XIV века. Восточный мавзолей — памятник XIV века, расположенный к востоку от Соборной мечети, по своей архитектуре принадлежит к типу мусульманских шатровых усыпальниц с выносным порталом. Восточный мавзолей — наиболее полно сохранившийся памятник среди остальных зданий булгарской архитектуры.

Ханский дворец — архитектурный памятник середины ХIII века, построенный сразу после монгольского завоевания. Одно из первых белокаменных зданий древнего Болгара, возведенное раньше Соборной мечети. Сохранились фундамент и небольшая часть стен. Ремесленные мастерские, торговые лавки (гончар, роспись сувениров, лозоплетение).

Восточная палата (Ханская баня) — памятник XIII в., одна из ранних каменных построек на городище. Расположена недалеко от центра древнего города в непосредственной близости к Ханскому дворцу.

Малый минарет и Ханская усыпальница — памятники XIV в. Мавзолеи были семейными усыпальницами знатных фамилий города. Малый минарет является частью комплекса с Ханской усыпальницей. По преданию на этом месте захоронены сахабы-проповедники, принесшие на эту землю Ислам.

Белая палата (баня) — памятник XIV в. Баня имела аналогичную Восточной палате подпольную систему отопления, систему водоснабжения и канализации. Чёрная палата — памятник XIV века. Исследователи называют Чёрную палату усыпальницей, мечетью и медресе, судной палатой.

Белая Мечеть — архитектурная жемчужина современного Болгара. Белоснежно-кремовый комплекс был возведен в 2012 году по проекту казанского архитектора Сергея Шакурова. Всех путешественников изумляет сказочная восточная красота и величие мечети. Это чудесное восточное строение отражается в водоеме и придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.

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