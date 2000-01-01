Однодневный автобусный тур в Болгар

Всего в нескольких часах от Самары находится настоящая восточная сказка

5
4 отзыва
Всего в нескольких часах от Самары находится настоящая восточная сказка.

С нами Вы отправитесь в однодневное путешествие в Болгар.

Вы узнаете историю двух исчезнувших государств — Волжская Болгария и Золотая Орда.

Вы посетите главные достопримечательности — музей Корана, Ханский дворец, Белую мечеть, Ханская усыпальница…
Однодневный автобусный тур в Болгар
Однодневный автобусный тур в Болгар
Однодневный автобусный тур в Болгар
Однодневный автобусный тур в Болгар
Однодневный автобусный тур в Болгар
Однодневный автобусный тур в Болгар

Что вы увидите 🤩

  • Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник
  • Белая Мечеть
Столица Великой Волжской Болгарии и Золотой Орды
Русские летописи именуют его Великим Болгаром, а восточные источники — «Золотым троном». В XIII-XIV вв. город был окружён земляным валом и мощными дубовыми стенами. Он был одним из крупнейших городов Европы, где проживало более 50 тысяч человек.
Современный Болгар — это обширное городище, окружённое валом и рвом длиной более пяти километров, где расположены такие достопримечательности, как Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня и многочисленные археологические объекты древних государств.

Что вас ожидает:

  • Музей болгарской цивилизации — здесь вас ждёт история и культура Великой Волжской Булгарии в X-XV вв. Знакомство с подлинным археологическим материалом, полученный при археологических исследованиях городища.
  • Музей Корана — памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году. В основном зале находится священная книга мусульман — Коран. Перед вами предстанет гигантская реликвия весом 800 кг. Экспонат значится в Книге рекордов Гиннесса, как самый большой печатный Коран в мире! Обложка священной книги украшена фианитами, малахитом, яшмой, сусальным золотом и серебром. В цокольном этаже — экспозиция музея Корана.
  • Соборная мечеть — памятник архитектуры III в. и Большой минарет, восстановленный в 2000 году. Соборная мечеть была главным местом в средневековом Болгаре, где совершали намаз, религиозные обряды, произносили азан (призыв к молитве у мусульман). В настоящее время носит культовый характер для мусульман-паломников.
  • Северный мавзолей — мавзолей-усыпальница, памятник XIV века. Восточный мавзолей — памятник XIV века, расположенный к востоку от Соборной мечети, по своей архитектуре принадлежит к типу мусульманских шатровых усыпальниц с выносным порталом. Восточный мавзолей — наиболее полно сохранившийся памятник среди остальных зданий булгарской архитектуры.
  • Ханский дворец — архитектурный памятник середины ХIII века, построенный сразу после монгольского завоевания. Одно из первых белокаменных зданий древнего Болгара, возведенное раньше Соборной мечети. Сохранились фундамент и небольшая часть стен. Ремесленные мастерские, торговые лавки (гончар, роспись сувениров, лозоплетение).
  • Восточная палата (Ханская баня) — памятник XIII в., одна из ранних каменных построек на городище. Расположена недалеко от центра древнего города в непосредственной близости к Ханскому дворцу.
  • Малый минарет и Ханская усыпальница — памятники XIV в. Мавзолеи были семейными усыпальницами знатных фамилий города. Малый минарет является частью комплекса с Ханской усыпальницей. По преданию на этом месте захоронены сахабы-проповедники, принесшие на эту землю Ислам.
  • Белая палата (баня) — памятник XIV в. Баня имела аналогичную Восточной палате подпольную систему отопления, систему водоснабжения и канализации. Чёрная палата — памятник XIV века. Исследователи называют Чёрную палату усыпальницей, мечетью и медресе, судной палатой.
  • Белая Мечеть — архитектурная жемчужина современного Болгара. Белоснежно-кремовый комплекс был возведен в 2012 году по проекту казанского архитектора Сергея Шакурова. Всех путешественников изумляет сказочная восточная красота и величие мечети. Это чудесное восточное строение отражается в водоеме и придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.

Важная информация:

  • Обратите внимание, что при посещении религиозных мест, у женщин должна быть одежда до щиколоток, закрыты плечи и руки, на голове платок. Мужчинам запрещены шорты.
🚩 Начало и место завершения: пр. Кирова, 308, Самара
 Что входит
  • аренда автобуса
  • работа экскурсовода по пути следования
  • входные билеты в музеи
  • экскурсионное обслуживание на территории музея заповедника.
 Что не входит
  • личные расходы (напитки, обед, сувениры).
Важная информация
  • предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки
  • обратите внимание, что при посещении религиозных мест, у женщин должна быть одежда до щиколоток, закрыты плечи и руки, на голове платок. Мужчинам запрещены шорты.
Время проведения: В 07:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Ульянкины П.
Ульянкины П.
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