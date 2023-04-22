Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке

Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем на ночную водную прогулку по центру Северной столицы! Она пройдёт на современном однопалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 50 человек. Вы прокатитесь по Мойке, Фонтанке и Неве, увидите с воды старинные дворцы, замки и мосты. Кульминацией станет развод мостов на расстоянии нескольких метров.
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Ближайшие даты:
22
апр
23
апр
24
апр
25
апр
26
апр
27
апр
28
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург с нового ракурса

Вы увидите с воды знаковые места города: легендарный крейсер Аврора, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Медного всадника, Летний сад, Инженерный замок, Аничков мост и Шереметьевский дворец. Полюбуетесь разводом мостов с закрытой палубы или открытой кормы. А также узнаете интересные факты о городе благодаря аудиогиду на русском языке.

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
  • На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять с собой еду и напитки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережная реки Мойка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Ночные
Романтические
По рекам и каналам
Развод мостов
Популярные места
На теплоходе
По Фонтанке
Вечерние
Мосты

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
в районе СТ.М. Гостиный Двор
11 мая
12 мая
13 мая
18 мая
1 590 за человека
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
на Дворцовой площади
28 апр
29 апр
30 апр
5 мая
1 790 за человека
Разводные мосты Петербурга - вид с крыши
🚶 Пешая
Групповая
1 час
51 отзыв
Разводные мосты Петербурга - вид с крыши
Понаблюдать с высоты за самым романтичным событием ночного города
недалеко от станции метро Василеостровская
Сегодня
Завтра
23 апр
24 апр
14001 260 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ