Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Приглашаем на ночную водную прогулку по центру Северной столицы! Она пройдёт на современном однопалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 50 человек. Вы прокатитесь по Мойке, Фонтанке и Неве, увидите с воды старинные дворцы, замки и мосты. Кульминацией станет развод мостов на расстоянии нескольких метров.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Петербург с нового ракурса
Вы увидите с воды знаковые места города: легендарный крейсер Аврора, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Медного всадника, Летний сад, Инженерный замок, Аничков мост и Шереметьевский дворец. Полюбуетесь разводом мостов с закрытой палубы или открытой кормы. А также узнаете интересные факты о городе благодаря аудиогиду на русском языке.
Организационные детали
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
- На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять с собой еду и напитки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережная реки Мойка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организовываем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт.Задать вопрос
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