Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Гагра, пляж 🏖️ Белые скалы и Юпшарский каньон

Вы увидите потрясающий пляж Белые Скалы и место впадения в Черное море 🌊 самой короткой реки в мире Репруа. В Гагре погуляете по Приморскому парку, отыщете детскую площадку Церетели и рассмотрите живописные «заброшки»: гостиницу Грузия, Зимний театр, и замок 🏰 принца Ольденбургского. Кроме того, я покажу вам водопады Женские и Мужские слезы, величественный Юпшарский каньон и маленькое, но красивое 🤩 Голубое озеро.

Озеро Рица, дача Сталина и водопады

Окруженное горами озеро Рица — один из главных символов Абхазии. Вы услышите историю 📖 его образования, посетите местный пляж и увидите с обзорной площадки «сердце Рицы». А еще полюбуетесь водопадами Птичий и Молочный и рекой Лашпсы, питающей озеро. Заглянете на дачу Сталина и Брежнева и узнаете интересные подробности их быта. Если пожелаете, также попробуете вкуснейшую национальную кухню 🥧.

Организационные детали