Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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Абхазия изнутри

Главные достопримечательности и тайные уголки «страны души» на автомобильной экскурсии

Анастасия
Анастасия – Гид из Сочи
Абхазия — необыкновенно живописное место с непередаваемой атмосферой.

Вы услышите о ее традициях, культуре и истории 📖 и выясните, почему в стране так много заброшенных зданий.

Погуляете по курортной Гагре, насладитесь затерянным в горах ⛰️ озером Рица, увидите водопады и каньоны и подниметесь на самые красивые 🤩 смотровые площадки.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Абхазия изнутри
Абхазия изнутри

Что вас ожидает

Гагра, пляж 🏖️ Белые скалы и Юпшарский каньон
Вы увидите потрясающий пляж Белые Скалы и место впадения в Черное море 🌊 самой короткой реки в мире Репруа. В Гагре погуляете по Приморскому парку, отыщете детскую площадку Церетели и рассмотрите живописные «заброшки»: гостиницу Грузия, Зимний театр, и замок 🏰 принца Ольденбургского. Кроме того, я покажу вам водопады Женские и Мужские слезы, величественный Юпшарский каньон и маленькое, но красивое 🤩 Голубое озеро.

Озеро Рица, дача Сталина и водопады
Окруженное горами озеро Рица — один из главных символов Абхазии. Вы услышите историю 📖 его образования, посетите местный пляж и увидите с обзорной площадки «сердце Рицы». А еще полюбуетесь водопадами Птичий и Молочный и рекой Лашпсы, питающей озеро. Заглянете на дачу Сталина и Брежнева и узнаете интересные подробности их быта. Если пожелаете, также попробуете вкуснейшую национальную кухню 🥧.

Организационные детали

  • Экологический сбор на озере Рица не включен в стоимость — 350 рублей
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри
Абхазия изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я гид по Сочи и Абхазии с большим опытом. С радостью покажу вам самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты!
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Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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