Для любителей потрясающих видов и фантастических ощущений, а так же для тех, кто не равнодушен к «заброшкам». Великолепные здания прошлого века, смотровые площадки, забытые ЖД станции, знаменитый «Стеклянный мост», дегустации и купание в море не оставят Вас равнодушными.
Программа:
Белые скалы
Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
Площадь «Нартаа» (площадь «Гагарина»)
Фонтан «Три грации»
Универмаг «Жоэквара»
ЖД Станция «Абаата»
Парк Принца Ольденбургского
Старая канатка в парке
Пансионат «Скала» и верхняя станция канатки
Дом призрака
Ресторан Гагрипш
Мамзышха «Первая смотровая»
Бзыбское ущелье
Водопад «Девичьи слёзы»
Дегустация вина, чачи, высокогорного чая
Тарзанка (по желанию)
Обед в кафе «СССР»
Стеклянный мост
Павильон ж/д станции «Гагрипш»
ЖД вокзал Гагра
Купание в море
Колоннада
Зимний театр
Жоэкварское ущелье
Ответы на вопросы
Что входит
Страховка
Экологический сбор
Трансфер
Что не входит
Обед
Тарзанка (по желанию)
Трансфер из Центрального Сочи (можно самостоятельно прибыть на удобную точку сбора в Адлере)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 7:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
После бронирования с вами свяжемся и подробно все раскажем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно 7:30
Александр — ваш гид в Сочи
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