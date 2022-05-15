Джип-тур по заброшенным местам в Гагре

Увлекательный джип-тур из Сочи по таинственной Абхазии

Мини-группа
Увлекательный джип-тур из Сочи по таинственной Абхазии.

Города призраки, буквально дышащие воспоминаниями, очаруют былой роскошью и недосказанностью нынешнего времени.

Вы увидите природу и почувствуете атмосферу этой непокоренной республики.
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре
Джип-тур по заброшенным местам в Гагре

Что вас ожидает 🤩

  • Горные реки
  • Заброшенные дома и гостиницы
  • Каньоны и ущелья
  • Белые скалы
  • Пляж в Гагре

Что вас ждет:

  • Для любителей потрясающих видов и фантастических ощущений, а так же для тех, кто не равнодушен к «заброшкам». Великолепные здания прошлого века, смотровые площадки, забытые ЖД станции, знаменитый «Стеклянный мост», дегустации и купание в море не оставят Вас равнодушными.

Программа:

    Белые скалы
    Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
    Площадь «Нартаа» (площадь «Гагарина»)
    Фонтан «Три грации»
    Универмаг «Жоэквара»
    ЖД Станция «Абаата»
    Парк Принца Ольденбургского
    Старая канатка в парке
    Пансионат «Скала» и верхняя станция канатки
    Дом призрака
    Ресторан Гагрипш
    Мамзышха «Первая смотровая»
    Бзыбское ущелье
    Водопад «Девичьи слёзы»
    Дегустация вина, чачи, высокогорного чая
    Тарзанка (по желанию)
    Обед в кафе «СССР»
    Стеклянный мост
    Павильон ж/д станции «Гагрипш»
    ЖД вокзал Гагра
    Купание в море
    Колоннада
    Зимний театр
    Жоэкварское ущелье

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Страховка
    • Экологический сбор
    • Трансфер
    Что не входит
    • Обед
    • Тарзанка (по желанию)
    • Трансфер из Центрального Сочи (можно самостоятельно прибыть на удобную точку сбора в Адлере)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
    Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно 7:30
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Важная информация
    • После бронирования с вами свяжемся и подробно все раскажем
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно 7:30

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