Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Старая Гагра — главный курорт республики. Я расскажу о принце Ольденбургском, покажу возведенный при нем ресторан «Гагрипш» и проведу в Приморский парк 🌳 у замка принца, где собраны растения, произрастающие во всех уголках Земли. Кроме того, вы увидите визитную карточку города — Гагрскую колоннаду, а также Зимний дворец и средневековую крепость Абаата.
Водопад «Мужские и Девичьи слёзы», у которого вы узнаете старинную легенду и сможете загадать желание, выполнив местный ритуал.
Голубое озеро, где часто отдыхают павлины. Спрятанное среди скал, это чудо природы поражает уникальным лазурным цветом воды.
«Прощай Родина» — смотровая площадка, высотой 300 метров над уровнем моря 🌊. Вы узнаете, как Чабгарский карниз получил новое название и насладитесь завораживающим видом на Юпшарские ворота и Кавказские горы ⛰️.
Юпшарский каньон — живописное скалистое ущелье с отвесными стенами, высотой почти 500 метров, через которое бежит шумная речка Юпшара.
Озеро Рица, вишенка на торте нашего путешествия по Рицинскому заповеднику! Говорят, что горное озеро обладает сказочным магнетизмом. Проверим это! Вы отдохнете на берегу, любуясь панорамами, а, если захотите, прокатитесь на лодочке по зеркальной глади.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном минивэне
Экологический сбор в Рицинский заповедник включен в стоимость
Остановка в кафе на обед — по желанию, оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 в Адлере или Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха по окрестностям Сочи и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.