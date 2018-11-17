ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Что вас ожидает

⛵ Комфортабельная морская прогулка. Из порта Сочи (или Адлера) мы выйдем в море на катере или парусной яхте и отдалимся от берега на 1-3 км. Утром вы сможете застать здесь игривых дельфинов, днем искупаетесь в открытом море (в теплое время года), а вечером насладитесь роскошным закатом, укутавшись в плед.

⛰ Панорамы Сочи и окрестностей. С яхты вы полюбуетесь живописными видами на Морской порт Сочи, Имеретинскую набережную и величественные горы Кавказского хребта.

🍷 Отдых и развлечения на борту. Детям будет интересно постоять на капитанском мостике, примерить фуражку и узнать самое интересное о навигационных системах нашего судна. Взрослые смогут организовать на борту пикник, расслабиться с бокалом вина или устроить фотосессии под парусами.

Организационные детали