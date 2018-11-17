ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Морская прогулка в Сочи — на катере или под парусом!

Выйти в открытое Черное море, устроить пикник на борту, встретить дельфинов или полюбоваться закатом

Мини-путешествие на яхте или катере станет одним из самых ярких моментов вашего отдыха в Сочи! В группе до 11 человек вы выйдете в открытое море, полюбуетесь с воды Кавказскими горами, понаблюдаете за дельфинами или встретите закат.

А еще сможете устроить пикник на борту, сфотографироваться под парусами или просто приятно провести время с компанией.
Морская прогулка в Сочи — на катере или под парусом!
Морская прогулка в Сочи — на катере или под парусом!
Морская прогулка в Сочи — на катере или под парусом!
Морская прогулка в Сочи — на катере или под парусом!
Морская прогулка в Сочи — на катере или под парусом!
Морская прогулка в Сочи — на катере или под парусом!
Морская прогулка в Сочи — на катере или под парусом!
Морская прогулка в Сочи — на катере или под парусом!
Морская прогулка в Сочи — на катере или под парусом!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Комфортабельная морская прогулка. Из порта Сочи (или Адлера) мы выйдем в море на катере или парусной яхте и отдалимся от берега на 1-3 км. Утром вы сможете застать здесь игривых дельфинов, днем искупаетесь в открытом море (в теплое время года), а вечером насладитесь роскошным закатом, укутавшись в плед.

Панорамы Сочи и окрестностей. С яхты вы полюбуетесь живописными видами на Морской порт Сочи, Имеретинскую набережную и величественные горы Кавказского хребта.

🍷 Отдых и развлечения на борту. Детям будет интересно постоять на капитанском мостике, примерить фуражку и узнать самое интересное о навигационных системах нашего судна. Взрослые смогут организовать на борту пикник, расслабиться с бокалом вина или устроить фотосессии под парусами.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельных катерах или парусных яхтах вместимостью до 11 человек, в сопровождении профессионального капитана
  • Длительность прогулки: в Сочи — 45-60 минут, в Адлере — 1,5 часа
  • На яхте имеются спасательные жилеты, пледы и подушки, таблетки от укачивания. С собой вы можете взять еду и напитки (в том числе слабоалкогольные).
  • Причиной отмены могут стать только сильное волнение на море или проливной дождь

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

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