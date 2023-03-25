ежедневно в 10:00 и 14:00

Это тур для тех, кто любит приключения и адреналин. На квадроциклах в составе мини-группы вы покорите самые интересные места горного Сочи. Сначала вы пройдёте инструктаж и познакомитесь с «железными конями», а затем вместе с сопровождающим отправитесь по выбранному маршруту. Вас ждёт витиеватая дорога «Пронеси, Господи», лесные водопады и невероятные каньоны. Поехали!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как всё устроено

Трансфер доставит вас из города на базу. Сначала вам будет проведен инструктаж по технике безопасности, затем последует короткое обучение езде на квадроцикле или багги. По желанию вы сможете надеть специальное обмундирование (шлем, перчатки, сапоги, плащ). А затем в составе мини-группы под руководством инструктора оседлать своего коня и выдвинуться по выбранному маршруту.

Маршрут прогулки

У нас подготовлено несколько вариантов поездки. Расскажем о самом популярном. На нём мы с ветерком прокатимся по старой Краснополянской дороге «Пронеси, Господи», прогуляемся у Ивановского водопада в глубине леса, подрифтуем у каньона реки Псахо. Увидим первозданную красоту природы юга: ущелье с бурной рекой Мзымтой, вековые самшиты, лесной водопад. А также посетим старую дорогу, построенную практически вручную 100 лет назад, туннели посреди гор и визитную карточку Краснополянского шоссе — вантовый Олимпийский мост.

Организационные детали