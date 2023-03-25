ежедневно в 10:00 и 14:00

На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе

Получить драйв за рулём багги и прокатиться по полудиким уголкам южной природы

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Это тур для тех, кто любит приключения и адреналин. На квадроциклах в составе мини-группы вы покорите самые интересные места горного Сочи.

Сначала вы пройдёте инструктаж и познакомитесь с «железными конями», а затем вместе с сопровождающим отправитесь по выбранному маршруту. Вас ждёт витиеватая дорога «Пронеси, Господи», лесные водопады и невероятные каньоны. Поехали!
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как всё устроено

Трансфер доставит вас из города на базу. Сначала вам будет проведен инструктаж по технике безопасности, затем последует короткое обучение езде на квадроцикле или багги. По желанию вы сможете надеть специальное обмундирование (шлем, перчатки, сапоги, плащ). А затем в составе мини-группы под руководством инструктора оседлать своего коня и выдвинуться по выбранному маршруту.

Маршрут прогулки

У нас подготовлено несколько вариантов поездки. Расскажем о самом популярном. На нём мы с ветерком прокатимся по старой Краснополянской дороге «Пронеси, Господи», прогуляемся у Ивановского водопада в глубине леса, подрифтуем у каньона реки Псахо. Увидим первозданную красоту природы юга: ущелье с бурной рекой Мзымтой, вековые самшиты, лесной водопад. А также посетим старую дорогу, построенную практически вручную 100 лет назад, туннели посреди гор и визитную карточку Краснополянского шоссе — вантовый Олимпийский мост.

Организационные детали

  • На месте вы выберете один из предложенных маршрутов. Примерная протяжённость маршрута — 10 км.
  • На квадроцикле может ехать 1 или 2 человека, либо 1 человек с инструктором. Возможно участие детей старше 6 лет с инструктором по согласованию с родителями.
  • Возможно проведение этой экскурсии и в индивидуальном формате (по запросу)
  • Трансфер до базы оплачивается отдельно — 500 руб. После согласования с диспетчером места отправки, вам будет выслана информация по выезду. Трансфер осуществляется только по Адлерскому району и Сириусу. Путешественникам из других районов Сочи предлагаем приехать на ж/д станцию Адлера или на автобусную остановку в его пределах.

ежедневно в 10:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Адлера или посёлка Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На квадроциклах
Багги

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