Что вы увидите
- Гагра колоннада
- Гагрипш Дача Сталина на Холодной речке Пицунда Бзыбское ущелье Карстовое Голубое озеро Смотровая площадка "Прощай Родина" Юпашарский каньон -"Каменный мешок" Слияние двух рек (Гега Юпшара) Водопады "Девичьи слезы" и "Мужские слезы" Рицинский реликтовый национальный парк Самшитовая роща Водопад "Молочный"
Маршрут - Гагра колоннада, Гагрипш; Дача Сталина на Холодной речке; Пицунда; Бзыбское ущелье; Карстовое Голубое озеро; Смотровая площадка "Прощай Родина"; Юпашарский каньон -"Каменный мешок"; Слияние двух рек (Гега Юпшара); Водопады "Девичьи слезы" и "Мужские слезы"; Рицинский реликтовый национальный парк; Самшитовая роща; Водопад "Молочный";
Что входит
- 1200 руб автобус и услуги экскурсовода
Что не входит
- Обязательные расходы экология Рицы 350 руб. экология Пицунды 200 руб.
- Расходы по желанию 200 руб дача Сталина. Питание.
Начало
🚩 Ближайшая Автобусная остановка на трассе в Абхазию
Место завершения
🏁 Центральный район Сочи и Адлер
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочи А.
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