2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Расцвет города в советскую эпоху

После окончания гражданской войны развитие Сочи было включено в список первоочередных строек наравне с Запсибом или Магниткой. На прогулке мы поговорим о том, как преображался город в первые пятилетки, и посмотрим на сохранившуюся в центральной части Сочи архитектуру того периода. Вы узнаете, как создавались здания Зимнего театра, Художественного музея и Морского вокзала, которые сегодня встречаются на сочинских открытках. А после проедете по главному проспекту города, где в 30-ые годы были построены первые советские санатории-дворцы «Оржоникидзе», «Приморье» и «им. Ворошилова».

Сталинские места Сочи

Из города мы отправимся в сердце курортного Сочи — на мацестинские источники с уникальным ванным комплексом советского периода. Сюда приезжали на лечение водными процедурами многие выдающиеся люди СССР, включая самого И.В. Сталина. Вы узнаете, как часто вождь бывал в Сочи и чем он здесь занимался, а после побываете на его даче, спрятанной в тени хвойных деревьев, с прекрасно сохранившимися интерьерами, личными вещами генералиссимуса и бумагами, подписанными его рукой. Это место обладает особенной энергетикой, которую невозможно не почувствовать. А завершится наша прогулка на одном из первых туристических маршрутов советского Сочи — горе Ахун, высшей точке побережья, где по распоряжению Сталина в 1936 году была построена белоснежная смотровая башня. С обзорной площадки вам откроется великолепный вид на море, Кавказские горы и районы современного Сочи.