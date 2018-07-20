2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в атмосферу 1930-х годов и познакомиться с эпохой расцвета курортного города

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Один из самых ярких и успешных периодов истории Сочи пришелся на 30-ые годы XX века — именно этому отрезку советской эпохи посвящена наша прогулка.

Вы проследите, как в небольшом курортном городке появлялись первые санатории, водолечебницы, архитектурные шедевры и развитая инфраструктура.

Побываете на даче И.В.

Сталина, где сохранились многие предметы мебели и личные вещи вождя.

А после — окинете взглядом весь Сочи, зеленые горные вершины и морское побережье с башни на горе Ахун!
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
По улицам советского Сочи
По улицам советского Сочи

Что вас ожидает

Расцвет города в советскую эпоху
После окончания гражданской войны развитие Сочи было включено в список первоочередных строек наравне с Запсибом или Магниткой. На прогулке мы поговорим о том, как преображался город в первые пятилетки, и посмотрим на сохранившуюся в центральной части Сочи архитектуру того периода. Вы узнаете, как создавались здания Зимнего театра, Художественного музея и Морского вокзала, которые сегодня встречаются на сочинских открытках. А после проедете по главному проспекту города, где в 30-ые годы были построены первые советские санатории-дворцы «Оржоникидзе», «Приморье» и «им. Ворошилова».

Сталинские места Сочи
Из города мы отправимся в сердце курортного Сочи — на мацестинские источники с уникальным ванным комплексом советского периода. Сюда приезжали на лечение водными процедурами многие выдающиеся люди СССР, включая самого И.В. Сталина. Вы узнаете, как часто вождь бывал в Сочи и чем он здесь занимался, а после побываете на его даче, спрятанной в тени хвойных деревьев, с прекрасно сохранившимися интерьерами, личными вещами генералиссимуса и бумагами, подписанными его рукой. Это место обладает особенной энергетикой, которую невозможно не почувствовать. А завершится наша прогулка на одном из первых туристических маршрутов советского Сочи — горе Ахун, высшей точке побережья, где по распоряжению Сталина в 1936 году была построена белоснежная смотровая башня. С обзорной площадки вам откроется великолепный вид на море, Кавказские горы и районы современного Сочи.

Организационные детали

  • Транспорт входит в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: входные билеты на территорию мацестинских источников — 100 руб/чел; экскурсия по даче Сталина — 300 руб/чел; смотровая площадка горы Ахун — 100 руб/чел.
По улицам советского Сочи
По улицам советского Сочи
По улицам советского Сочи
По улицам советского Сочи
По улицам советского Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна. Образование высшее техническое. В 2015 году закончила курсы экскурсоводов. Я очень люблю путешествовать сама, узнавать новое. Очень важно как экскурсовод (индивидуальный ГИД) представляет свой город. Я люблю Сочи, люблю историю, людей и с радостью поделюсь с Вами этой любовью. Я провожу только индивидуальные экскурсии (1-4 человека). Маршруты все разрабатываю сама и делаю это с большим желанием. Если Вам не нравятся стандартные групповые маршруты, добро пожаловать на мою экскурсию. Мы вместе составим маршрут по вашим интересам,возрасту, физическим возможностям, бюджету.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 июля 2018
Очень интересная экскурсия. Спасибо!
5 мая 2018
Экскурсия понравилась. Нестандартный маршрут, очень доброжелательный, знающий, любящий свою работу экскурсовод. Спасибо! Будем рекомендовать.

Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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