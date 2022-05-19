Полёт на Флайборде

Наша профессиональная команда по гидрофлайтингу поможет совершить Ваш первый незабываемы полет

Наша профессиональная команда по гидрофлайтингу поможет совершить Ваш первый незабываемы полет.

С нашими опытными инструкторами Вы полетите с первого раза и даже научитесь делать несложные трюки. Мы работаем круглый год в светлое время суток на Черноморском побережье города Сочи, Адлера и Сириуса.
Полёт на Флайборде
Полёт на Флайборде
Полёт на Флайборде
Полёт на Флайборде
Полёт на Флайборде
Полёт на Флайборде
Профессиональная команда по гидрофлайтингу рада приветствовать Вас на наших площадках в Сочи и Адлере
Мы работаем круглый год в светлое время суток на Черноморском побережье города Сочи, Адлера и Сириуса.
Запишитесь заранее на свой незабываемый полёт!
С нашими опытными инструкторами, Вы полетите с первого раза и даже научитесь делать несложные трюки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гидрокостюм
  • Инструктаж
  • Оборудование
Что не входит
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул, Бзугу, 6
Завершение: ул. Бзугу, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в хорошую погоду
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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