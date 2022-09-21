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Описание
СочиМагия – это театрализованная экскурсия-приключение на улицах Сочи. Вас ведет тот, кто знает Сочи с первых дней и… умеет творить волшебство! Прошлое, настоящее и будущее сплетутся в его руках, чтобы подарить вам незабываемые эмоции!
Что вас ждет:
Живописный и несложный маршрут по центру Сочи. Вы насладитесь потрясающими видами и узнаете о городе.
Небанальные факты и истории от волшебных проводников. Вы увидите город с новой стороны, услышите его прошлое, прикоснетесь к нему и даже попробуешь на вкус.
Приключение с интерактивными сюрпризами. Это не просто экскурсия, это иммерсивный спектакль, и для вас в нем отведена особенная роль.
Яркие эмоции и позитивные воспоминания. Мы заряжаем наших гостей теплом и светлой магией улиц чудесного Сочи.
Крутые фотографии. Мы приведем вас туда, где вы сделаете сказочные снимки, чтобы украсить соцсети и показать друзьям.
В маршрут входят: сквер им. С. И. Венчагова, Зимний театр, Приморский бульвар и первая гостиница Сочи, Курортный проспект, Художественный музей, древний менгир, пикник у комплекса из 12 фонтанов, собор Михаила Архангела, памятник В. С. Высоцкому, «турецкий» спуск, Сочинский исторический маяк, набережная.
В прогулку входит:
Личный проводник. Вас будет сопровождать всеведающий Джин, дальний родственник всесоюзного джина старика Хоттабыча и его неожиданный помощник.
Наушники с эффектом шумоподавления. Мы используем технологию аудиодополненной реальности, чтобы включить ваше воображение на максимум.
Лучшие декорации этого города. Сам Сочи станет сценой, на которой развернется волшебное приключение.
Пикник у фонтана. Мы приглашаем гостей отведать вкуснейший чай со сладким угощением.
пт, сб, вс. в 17:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Специализированное оборудование
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка «Театральная»
Завершение: Морской порт Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: пт, сб, вс. в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.