Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии

5
1 отзыв
За здоровьем — на Кындыгские термальные источники в Абхазии.

Здесь вас ждут три бассейна с природной водой разной температуры — от 30 до 50 градусов! А ещё грязевые ванны с лечебной глиной и массажный душ прямо на улице.

И конечно, мы посетим города Абхазии: Новый Афон, Гагры и Сухум.
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии
Путешествие на термальный источник Кындыг в Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Дранда и мужской монастырь Успения Божией Матери
  • Древнейший православный храм VI-VII вв.
  • Сухум
  • Гагра
  • Новый Афон
  • Парк
  • Набережная
  • Эвкалиптовые рощи
  • Термальный источник
Бассейны, грязевые ванны и золотые места Абхазии

Лечение на термальных источниках Кындыг показано при следующих болезнях и недугах:

  • заболевания опорно-двигательного аппарата;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • заболевания мочеполовой системы у мужчин и женщин;
  • заболевания органов пищеварения;
  • заболевания нервной системы;
  • кожные болезни;
  • последствия облучения.
  • Вы увидите Гагру и знаменитый ресторан Гагрипш, смотровую площадку и Колоннаду. Прогуляетесь по Новому Афону и Новоафонскому монастырю, Сухуму и Лебединому озеру. Это ещё и вкусное путешествие — продегустируете «Изабеллу» и «Саперави», сыр, мёд. Едем на комфортных минивэнах.

Важная информация:

  • Сопровождать вас будет русскоговорящий водитель–гид, который покажет лучшие места Абхазии;
  • Транспорт: 7-ми местный минивэн или мерседес спринтер;
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
  • Нет судимостей;
  • Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем);
  • На несовершеннолетних детей берём свидетельство о рождении;
  • Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя;
  • Если ребёнок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ);
  • С центрального Сочи: обычно туристы добираются до Адлера (+25 км) на автобусе, каршеринге, ласточке, такси, в зависимости от этого мы отправляем гео точку места встречи в ватцап. Накануне вечером с вами связывается водитель и обговаривает ещё раз детали места встречи и высылает смс номер с машиной которая приедет за вами. Мы с вами в ватцапе до окончания тура.
🚩 Начало: Забираем от КПП или ближайшей остановки
🏁 Место завершения: Привозим КПП или ближайшей остановке
 Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Трансфер по Адлеру.
 Что не входит
  • Питание
  • Входной билет на термальные источники — 200 руб. взрослый
  • Каньон Черниговка (не всегда заезжаем туда)
  • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны (добираемся самостоятельно до Олимпийского парка в Адлере).
Важная информация
  • Сопровождать вас будет русскоговорящий водитель–гид, который покажет лучшие места Абхазии
  • Транспорт: 7-ми местный минивэн или мерседес спринтер
  • Только граждане РФ с российским паспортом
  • Нет судимостей
  • Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
  • На несовершеннолетних детей берём свидетельство о рождении
  • Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
  • Если ребёнок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ)
  • С центрального Сочи: обычно туристы добираются до Адлера (+25 км) на автобусе, каршеринге, ласточке, такси, в зависимости от этого мы отправляем гео точку места встречи в ватцап. Накануне вечером с вами связывается водитель и обговаривает ещё раз детали места встречи и высылает смс номер с машиной которая приедет за вами. Мы с вами в ватцапе до окончания тура.
Время проведения: Ежедневно с 07:00-7:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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Дмитрий Б. проводит ещё 11 экскурсий

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