За здоровьем — на Кындыгские термальные источники в Абхазии.



Здесь вас ждут три бассейна с природной водой разной температуры — от 30 до 50 градусов! А ещё грязевые ванны с лечебной глиной и массажный душ прямо на улице.



И конечно, мы посетим города Абхазии: Новый Афон, Гагры и Сухум.