Лечение на термальных источниках Кындыг показано при следующих болезнях и недугах:
заболевания опорно-двигательного аппарата;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
заболевания мочеполовой системы у мужчин и женщин;
заболевания органов пищеварения;
заболевания нервной системы;
кожные болезни;
последствия облучения.
Вы увидите Гагру и знаменитый ресторан Гагрипш, смотровую площадку и Колоннаду. Прогуляетесь по Новому Афону и Новоафонскому монастырю, Сухуму и Лебединому озеру. Это ещё и вкусное путешествие — продегустируете «Изабеллу» и «Саперави», сыр, мёд. Едем на комфортных минивэнах.
Важная информация:
Сопровождать вас будет русскоговорящий водитель–гид, который покажет лучшие места Абхазии;
Транспорт: 7-ми местный минивэн или мерседес спринтер;
Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
Нет судимостей;
Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем);
На несовершеннолетних детей берём свидетельство о рождении;
Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя;
Если ребёнок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ);
С центрального Сочи: обычно туристы добираются до Адлера (+25 км) на автобусе, каршеринге, ласточке, такси, в зависимости от этого мы отправляем гео точку места встречи в ватцап. Накануне вечером с вами связывается водитель и обговаривает ещё раз детали места встречи и высылает смс номер с машиной которая приедет за вами. Мы с вами в ватцапе до окончания тура.
🚩 Начало: Забираем от КПП или ближайшей остановки
🏁 Место завершения: Привозим КПП или ближайшей остановке
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Трансфер по Адлеру.
Что не входит
Питание
Входной билет на термальные источники — 200 руб. взрослый
Каньон Черниговка (не всегда заезжаем туда)
Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны (добираемся самостоятельно до Олимпийского парка в Адлере).
Важная информация
Сопровождать вас будет русскоговорящий водитель–гид, который покажет лучшие места Абхазии
Транспорт: 7-ми местный минивэн или мерседес спринтер
Только граждане РФ с российским паспортом
Нет судимостей
Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
На несовершеннолетних детей берём свидетельство о рождении
Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
Если ребёнок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ)
С центрального Сочи: обычно туристы добираются до Адлера (+25 км) на автобусе, каршеринге, ласточке, такси, в зависимости от этого мы отправляем гео точку места встречи в ватцап. Накануне вечером с вами связывается водитель и обговаривает ещё раз детали места встречи и высылает смс номер с машиной которая приедет за вами. Мы с вами в ватцапе до окончания тура.
Время проведения: Ежедневно с 07:00-7:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.