Вы посетите единственный в Карелии и крупнейший по площади на северо-западе России зоопарк. Увидите редкие и исчезающие виды. Сможете покормить с рук животных. И, подкрепившись калитками с иван-чаем, отправитесь к самому северному заливу Ладожского озера. Поднимаясь на гору, мы поговорим о знаменитом Доме композитора, расположенном у начала тропы, прошлом Сортавала и природе региона. А с вершины вам откроются незабываемые виды на шхеры.

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Описание

Преимущества экскурсии

Помимо интересных мест и фактов, которые вы узнаете об истории края, большим плюсом экскурсии является организация трансфера, который мы берём на себя. Добраться до зоопарка (он находится в 50 км от города) и пешеходного маршрута можно только на машине, общественный транспорт сюда не ходит. С такси в Сортавала также большие проблемы: машин мало, а время ожидания занимает до часа.

Программа путешествия

Карельский зоопарк (3 часа)

Он занимает 30 гектаров, а это примерно 60 футбольных полей. Здесь обитает 500 животных и 150 птиц из разных стран: китайские такины, снежные козы, яки, зубры, и, конечно, олени с полярными совами. Некоторых животных можно кормить с рук. У вас будет 3 часа свободного времени. Также на территории комплекса есть кафе, где можно подкрепиться по-карельски: калитками с иван-чаем.

Залив Кирьявалахти (1,5 часа)

Далее вы отправитесь в одно из самых живописных мест Северного Приладожья. Старт прогулки начнётся от Дома композиторов, где черпала вдохновение творческая интеллигенция. На тропе вы познакомитесь с особенностями природы края и откроете интересные факты о местном мраморном каньоне. Услышите о сортавальском прошлом, в котором перемешалось шведское, финское, российское наследие, и о современной жизни горожан. А на вершине горы перед вами предстанут прекрасные панорамы шхер и карельских фьордов.

Организационные детали