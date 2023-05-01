Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти

Познакомиться с обитателями комплекса, услышать истории края и полюбоваться панорамами шхер

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Вы посетите единственный в Карелии и крупнейший по площади на северо-западе России зоопарк. Увидите редкие и исчезающие виды. Сможете покормить с рук животных. И, подкрепившись калитками с иван-чаем, отправитесь к самому северному заливу Ладожского озера.

Поднимаясь на гору, мы поговорим о знаменитом Доме композитора, расположенном у начала тропы, прошлом Сортавала и природе региона. А с вершины вам откроются незабываемые виды на шхеры.
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Преимущества экскурсии

Помимо интересных мест и фактов, которые вы узнаете об истории края, большим плюсом экскурсии является организация трансфера, который мы берём на себя. Добраться до зоопарка (он находится в 50 км от города) и пешеходного маршрута можно только на машине, общественный транспорт сюда не ходит. С такси в Сортавала также большие проблемы: машин мало, а время ожидания занимает до часа.

Программа путешествия

Карельский зоопарк (3 часа)

Он занимает 30 гектаров, а это примерно 60 футбольных полей. Здесь обитает 500 животных и 150 птиц из разных стран: китайские такины, снежные козы, яки, зубры, и, конечно, олени с полярными совами. Некоторых животных можно кормить с рук. У вас будет 3 часа свободного времени. Также на территории комплекса есть кафе, где можно подкрепиться по-карельски: калитками с иван-чаем.

Залив Кирьявалахти (1,5 часа)

Далее вы отправитесь в одно из самых живописных мест Северного Приладожья. Старт прогулки начнётся от Дома композиторов, где черпала вдохновение творческая интеллигенция. На тропе вы познакомитесь с особенностями природы края и откроете интересные факты о местном мраморном каньоне. Услышите о сортавальском прошлом, в котором перемешалось шведское, финское, российское наследие, и о современной жизни горожан. А на вершине горы перед вами предстанут прекрасные панорамы шхер и карельских фьордов.

Организационные детали

  • Дорога до зоопарка займёт 50-60 минут в одну сторону, от зоопарка до пешеходной тропы – 40-50 минут, обратный путь в город – 20-30 минут
  • Поездка проходит на автомобиле Ford Kuga 2017 года
  • Пешеходный маршрут частично оборудован лестницами, специальная физическая подготовка не требуется
  • Дополнительные расходы: билеты в зоопарк – 700 руб. /взрослого, 400 руб. /ребёнка от 3 до 12 лет, дети до 3 лет – бесплатно; корм (в кассе зоопарка); билеты на тропу от Дома композиторов (уточняйте при бронировании); питание в кафе
  • Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Ладожское озеро
Популярные места
Природа и пейзажи
Ладожские шхеры
Кирьявалахти
Животные

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