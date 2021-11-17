Пять ущелий за один день
Пять ущелий за один день
Пять ущелий за один день
Пять ущелий за один день
Пять ущелий за один день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ждет путешествие через горные перевалы пяти горных ущелий.
Алагирского, Куртатинского, Кармадонского, Дарьяльского и Дигорского ущелья. Каждое ущелье хранит уникальную атмосферу, архитектурные достопримечательности и неповторимые пейзажи и все это за один день.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Питание
  • Вино
  • Знакомство с национальной кухней
  • Гид
  • Транспорт
Что не входит?
  • Все Ваши пожелания учитываются и согласуются до поездки
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ушинского, 84
Завершение: ул. Ушинского, 84 Владикавказ, Респ. Северная Осетия-Алания, 362015
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Выезд в 9:00

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