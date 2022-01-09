Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Крестовая и Орлиная

Сопка Крестовая находиться на полуострове Шкота, высота 89 метров над уровнем моря. Отсюда открывается замечательный вид на бухту Золотой рог, пролив Босфор Восточный, а так же на два вантовых моста — гордость Владивостока. С высоты интересно посмотреть на железнодорожный узел, морской порт и контейнерный терминал прямо у подножья горы.

Сопка Орлиная — центральная вершина Владивостока. Высота Орлиной 199 метров над уровнем моря. Плюс 180 метров — высота телебашни, установленной на Орлиной в 1960 году. Эта вершина дарит нам круговую панораму на Владивосток, на все районы города, бухту Золотой Рог и Амурский залив, на центр, Эгершельд, Первую Речку и далее на проспект 100-летия. Особенно красиво ночью, когда сияет телевышка, светятся дороги и дома, и все эти миллионы огней отражаются в водах бухты Золотой Рог.

Большая Комендантская гора

С горы Шошина, 212 м открывается вид на долину реки Первая речка. Когда поднимаешься на вершину сопки, чувствуешь некую свободу. Кажется что весь мир, весь город как на ладони. Здесь открывается другой вид на совершенно другой город… Старинное название сопки — Большая Комендантская гора. На сопке нет капитальных строений. Сегодня здесь осталось заброшенное подземное водохранилище. Гора Шошина каменистая и крутобокая, покрыта зелёным ковром буйной цветущей растительности. Коническая сопка украшает городской пейзаж. Под сопкой Шошина проходит однопутный тоннель имени Сталина. Он связывает долину Первой речки с районом Минного городка.

Сопка Холодильник и гора Попова

Сопка (гора) Попова высота 426 метров. Здесь расположены хорошо сохранившиеся остатки форта № 3 Владивостокской крепости. В ясную погода с сопки Попова открывается вид на многие километры вокруг, можно одновременно видеть Амурский и Уссурийский заливы.

Сопка Холодильник высотой 257 метров является самой высокой во Владивостоке. Названием обязана мясохолодильнику, построенному у подножья горы почти 110 лет назад. На сопке расположены оборонительные сооружения начала 20 века и батарея из 4 корабельных орудий, местное же название «Четыре пушки». Обзор на красивый пейзаж Амурского залива и панораму города.

Важная информация: