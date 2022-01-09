Пять сопок Владивостока (джип-тур)

Владивосток - удивительный город с уникальным ландшафтом

В группе
до 30 чел.
Владивосток — удивительный город с уникальным ландшафтом.

Жилые кварталы тесно сажаты между высокими сопками и морем.

С вершин открывается просто невероятная панорама.

Мы предлагаем обзор пяти самых живописных вершин Владивостока.

У каждой сопки Владивостока есть своё название, за которым стоит необычная история, узнай ее в нашем мини-путешествии.

Взгляни на Владивосток с высоты птичьего полета!
Пять сопок Владивостока (джип-тур)
Пять сопок Владивостока (джип-тур)
Пять сопок Владивостока (джип-тур)
Пять сопок Владивостока (джип-тур)
Пять сопок Владивостока (джип-тур)
Пять сопок Владивостока (джип-тур)

Что вы можете увидеть 🤩

  • сопка Крестовая
  • сопка Орлиная
  • гора Шошина
  • гора Попова
  • сопка Холодильник
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Что вас ожидает:

    Крестовая и Орлиная
    Сопка Крестовая находиться на полуострове Шкота, высота 89 метров над уровнем моря. Отсюда открывается замечательный вид на бухту Золотой рог, пролив Босфор Восточный, а так же на два вантовых моста — гордость Владивостока. С высоты интересно посмотреть на железнодорожный узел, морской порт и контейнерный терминал прямо у подножья горы.
    Сопка Орлиная — центральная вершина Владивостока. Высота Орлиной 199 метров над уровнем моря. Плюс 180 метров — высота телебашни, установленной на Орлиной в 1960 году. Эта вершина дарит нам круговую панораму на Владивосток, на все районы города, бухту Золотой Рог и Амурский залив, на центр, Эгершельд, Первую Речку и далее на проспект 100-летия. Особенно красиво ночью, когда сияет телевышка, светятся дороги и дома, и все эти миллионы огней отражаются в водах бухты Золотой Рог.

    Большая Комендантская гора

    С горы Шошина, 212 м открывается вид на долину реки Первая речка. Когда поднимаешься на вершину сопки, чувствуешь некую свободу. Кажется что весь мир, весь город как на ладони. Здесь открывается другой вид на совершенно другой город… Старинное название сопки — Большая Комендантская гора. На сопке нет капитальных строений. Сегодня здесь осталось заброшенное подземное водохранилище. Гора Шошина каменистая и крутобокая, покрыта зелёным ковром буйной цветущей растительности. Коническая сопка украшает городской пейзаж. Под сопкой Шошина проходит однопутный тоннель имени Сталина. Он связывает долину Первой речки с районом Минного городка.

    Сопка Холодильник и гора Попова

    Сопка (гора) Попова высота 426 метров. Здесь расположены хорошо сохранившиеся остатки форта № 3 Владивостокской крепости. В ясную погода с сопки Попова открывается вид на многие километры вокруг, можно одновременно видеть Амурский и Уссурийский заливы.
    Сопка Холодильник высотой 257 метров является самой высокой во Владивостоке. Названием обязана мясохолодильнику, построенному у подножья горы почти 110 лет назад. На сопке расположены оборонительные сооружения начала 20 века и батарея из 4 корабельных орудий, местное же название «Четыре пушки». Обзор на красивый пейзаж Амурского залива и панораму города.

    Важная информация:

    • проходимый транспорт дает возможность побывать в самых необычных местах! Машина оборудованная, приподнята, при посадке в салон нужно будет поднимать высоко ноги, подсадим. Максимальное количество туристов — 6 человек.
    • несложный маршрут, одеваемся по погоде, брюки и удобная спортивная обувь. Мы НЕ посещаем оборудованные видовые площадки. Внедорожник завозит нас на самые вершины сопок. Здесь ветер, камни, трава и новые невиданные панорамы. Ходим мало — смотрим много!
    • по маршруту запланирована остановка на чай. Возьмите с собой бутерброд и термос или бутылку с водой.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • внедорожник
    • гид
    Что не входит
    • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    ж/д вокзал, Владивосток
    Когда и сколько длится
    Когда: По воскресеньям в 10:00, 15:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    • проходимый транспорт дает возможность побывать в самых необычных местах! Машина оборудованная, приподнята, при посадке в салон нужно будет поднимать высоко ноги, подсадим. Максимальное количество туристов — 6 человек.
    • несложный маршрут, одеваемся по погоде, брюки и удобная спортивная обувь. Мы НЕ посещаем оборудованные видовые площадки. Внедорожник завозит нас на самые вершины сопок. Здесь ветер, камни, трава и новые невиданные панорамы. Ходим мало — смотрим много!
    • по маршруту запланирована остановка на чай. Возьмите с собой бутерброд и термос или бутылку с водой.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По воскресеньям в 10:00, 15:00

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