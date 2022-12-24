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Описание
Что вас ожидает
Модерн, эклектика и функционализм
Выборг — город маленький, а потому здесь, в отличие от того же Петербурга, будто сконцентрированы представители разных архитектурных стилей: от яркой эклектики до романтичного северного модерна и аскетичного функционализма. И это делает Выборг похожим на архитектурный справочник! Но не волнуйтесь: эта экскурсия не превратится в академическую лекцию. Конечно, я помогу вам разобраться в этих стилях и научиться их различать. Но что важнее — научу считывать, что скрывается за фасадами прекрасных зданий, каждое из которых я безмерно люблю. А еще Выборг — город с уникальной историей. Его дома с удовольствием расскажут о своем богатом прошлом: мы начнем с финского Выборга, потом перейдем в шведское Средневековье и закончим на Выборге русском.
Дом-утюг, средневековый крендель и коты
Прогулка начнется прямо от железнодорожного вокзала. Мы увидим как знаковые, так и необычные места города. Полюбуемся самым старым жилым домом России, посетим Дом бюргера, прогуляемся по территории средневекового замка. Заглянем в здание почты 19 века, увидим Ведьмин дом и дом-утюг. Для погружения в атмосферу средневекового города отведаем фирменный выборгский крендель, приготовленный по рецепту францисканских монахов. И конечно, познакомимся с негласной «визитной карточкой» города — его рыжими котами-хранителями.
Организационные детали
Вас ждет пешая прогулка по городу, запаситесь одеждой по погоде, удобной обувью и хорошим настроением.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у здания железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Выборге
Меня зовут Ирина, я профессиональный гид, более 20 лет работала по Скандинавии, Петербургу и окрестностям. Влюблена в Выборг, его историю, яркую и разнообразную архитектуру. Постараюсь увлечь этим городом и вас.