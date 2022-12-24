В дорогу! Мы пройдем по нестандартному маршруту, окунувшись в переплетения архитектурных стилей Выборга: от Средневековья и яркой эклектики до северного модерна и финского функционализма. Разгадаем загадки старого и современного города. Увидим настоящий замок, Ведьмин дом, дом-утюг и «Гранитный дворец». А еще попробуем фирменный выборгский крендель и познакомимся с негласными хранителями города.

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Описание

Что вас ожидает

Модерн, эклектика и функционализм

Выборг — город маленький, а потому здесь, в отличие от того же Петербурга, будто сконцентрированы представители разных архитектурных стилей: от яркой эклектики до романтичного северного модерна и аскетичного функционализма. И это делает Выборг похожим на архитектурный справочник! Но не волнуйтесь: эта экскурсия не превратится в академическую лекцию. Конечно, я помогу вам разобраться в этих стилях и научиться их различать. Но что важнее — научу считывать, что скрывается за фасадами прекрасных зданий, каждое из которых я безмерно люблю. А еще Выборг — город с уникальной историей. Его дома с удовольствием расскажут о своем богатом прошлом: мы начнем с финского Выборга, потом перейдем в шведское Средневековье и закончим на Выборге русском.

Дом-утюг, средневековый крендель и коты

Прогулка начнется прямо от железнодорожного вокзала. Мы увидим как знаковые, так и необычные места города. Полюбуемся самым старым жилым домом России, посетим Дом бюргера, прогуляемся по территории средневекового замка. Заглянем в здание почты 19 века, увидим Ведьмин дом и дом-утюг. Для погружения в атмосферу средневекового города отведаем фирменный выборгский крендель, приготовленный по рецепту францисканских монахов. И конечно, познакомимся с негласной «визитной карточкой» города — его рыжими котами-хранителями.

Организационные детали

Вас ждет пешая прогулка по городу, запаситесь одеждой по погоде, удобной обувью и хорошим настроением.