Tatyana проводит ещё 2 экскурсии

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Полюбоваться горными пейзажами Антальи, насладиться национальной кухней и полетать над пропастью!

Tatyana
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Tatyana – ваш гид
Смелые предприниматели из турецкой деревушки открыли необычное заведение.

Его главная достопримечательность — экстремальные качели высотой 12 метров, взлетающие над горной долиной! Быстрый и головокружительный полет над пропастью придется по душе любителям адреналина и новых эмоций.

Поехали?
57 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 9 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки

Что вас ожидает

По дороге с облаками
В пути до секретного кафе я поделюсь с вами местными легендами, преданиями и смешными байками. За разговором о турецкой жизни время пронесется незаметно, а окружающий пейзаж наполнит путешествие впечатлениями. Нам откроются вершины и ложбины, утопающие в нетронутой девственной зелени, и звенящая горная тишина.

Пышная трапеза
В аутентичном кафе на большом подносе подают традиционный турецкий завтрак, употреблять который можно в любое время суток. Несколько сортов сыра, оливок, варенья, пекмез и тахин. Вы узнаете, что это, и попробуете интересное сочетание национальной кухни. А еще можно полакомиться свежими горячими лепешкам с начинкой и без, выпить чай, завариваемый в двухэтажном турецком чайнике. Я расскажу о происхождении необычной формы турецких стаканчиков, чайных традициях и роли невестки в традиционной семье.

Вы сами решите — хотите ли перекусить до или после полета на небесных качелях, но, так или иначе, мы ехали сюда ради них! Отдавшись невероятному ощущению свободы и эйфории, вы станете чуточку другим человеком. И стар, и млад — каждый испытает детский восторг, раскачиваясь над обрывом.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: завтрак/обед на одного человека будет стоить примерно 5-10 евро. Также нам понадобится трансфер, стоимость которого зависит от удаленности места, откуда вас потребуется забрать.
Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки
Крылатые качели по-турецки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatyana
Tatyana
Профессиональный переводчик с турецкого и английского языков. Среди прочего, сотрудничаю с «Голосом России» в Турции и первой русскоязычной программой в Турции «Матрешка».
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