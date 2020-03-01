Tatyana проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

По дороге с облаками

В пути до секретного кафе я поделюсь с вами местными легендами, преданиями и смешными байками. За разговором о турецкой жизни время пронесется незаметно, а окружающий пейзаж наполнит путешествие впечатлениями. Нам откроются вершины и ложбины, утопающие в нетронутой девственной зелени, и звенящая горная тишина.

Пышная трапеза

В аутентичном кафе на большом подносе подают традиционный турецкий завтрак, употреблять который можно в любое время суток. Несколько сортов сыра, оливок, варенья, пекмез и тахин. Вы узнаете, что это, и попробуете интересное сочетание национальной кухни. А еще можно полакомиться свежими горячими лепешкам с начинкой и без, выпить чай, завариваемый в двухэтажном турецком чайнике. Я расскажу о происхождении необычной формы турецких стаканчиков, чайных традициях и роли невестки в традиционной семье.

Вы сами решите — хотите ли перекусить до или после полета на небесных качелях, но, так или иначе, мы ехали сюда ради них! Отдавшись невероятному ощущению свободы и эйфории, вы станете чуточку другим человеком. И стар, и млад — каждый испытает детский восторг, раскачиваясь над обрывом.