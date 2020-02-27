77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Духовное, ремесленное и винное достояние Каппадокии

Из вашего отеля отправимся в Долину Любви. Другими открытиями станут турецкое гончарное искусство и каппадокийские вина. В городе гончаров Аванос вы заглянете в гончарную мастерскую-музей, где понаблюдаете за созданием традиционной керамики и сами попробуете сделать кувшинчик (зависит от занятости мастера). А на винодельне в Ургюпе продегустируете 2 вида регионального вина — я порекомендую, какие выбрать.

Инопланетные пейзажи

В заповедных долинах Каппадокии вас ждут неповторимые ландшафты. Я расскажу, когда и как природа создала эти каменные грибы, длинные тонкие столбы и треугольные скалы. В городе-крепости Учхисар, высочайшей точке местности, вам откроются ее лучшие панорамы. В долине Голубей вы увидите жилища этих птиц и сделаете фото с деревьями, усыпанными турецкими «синими глазами». Долина Деврент удивит скалами, похожими на животных. Кроме того, вы побываете в самой знаменитой Долине Любви и увидите три скалы, символизирующие семью. А в провинции Ортахисар вам откроется прекрасный вид на крепость.