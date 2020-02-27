77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать фантастические пейзажи «страны прекрасных лошадей»

Yusuf
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Yusuf – ваш гид
Поездка в Каппадокию — это приключение в духе Индианы Джонса и охота за фотошедеврами! Местные пейзажи перенесут вас на другую планету: каменные волны и столбы, лабиринты пещер, песчаные дюны и город-крепость.

Вы побываете в долинах Любви, Деврент и Голубей, заглянете в древние монастыри в скалах, узнаете о традиционном гончарном искусстве и попробуете каппадокийское вино.

А я стану вашим проводником и покажу все лучшее в этом крае.
50 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в Гёреме
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У этой экскурсии77 отзывов
4.94
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии

Что вас ожидает

Духовное, ремесленное и винное достояние Каппадокии
Из вашего отеля отправимся в Долину Любви. Другими открытиями станут турецкое гончарное искусство и каппадокийские вина. В городе гончаров Аванос вы заглянете в гончарную мастерскую-музей, где понаблюдаете за созданием традиционной керамики и сами попробуете сделать кувшинчик (зависит от занятости мастера). А на винодельне в Ургюпе продегустируете 2 вида регионального вина — я порекомендую, какие выбрать.

Инопланетные пейзажи
В заповедных долинах Каппадокии вас ждут неповторимые ландшафты. Я расскажу, когда и как природа создала эти каменные грибы, длинные тонкие столбы и треугольные скалы. В городе-крепости Учхисар, высочайшей точке местности, вам откроются ее лучшие панорамы. В долине Голубей вы увидите жилища этих птиц и сделаете фото с деревьями, усыпанными турецкими «синими глазами». Долина Деврент удивит скалами, похожими на животных. Кроме того, вы побываете в самой знаменитой Долине Любви и увидите три скалы, символизирующие семью. А в провинции Ортахисар вам откроется прекрасный вид на крепость.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в вашем отеле в Гёреме.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость (автомобиль Renault)
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии
Большое путешествие по Каппадокии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Гёреме.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yusuf
Yusuf
Меня зовут Юсуф. Я не профессиональный гид, а только учусь на него. Опыт работы с путешественниками 4 года. Помогу с выбором отеля, организацией полета на воздушном шаре и любыми другими пожеланиями. И постараюсь сделать ваш отдых в Каппадокии незабываемым!
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77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Юсуф, показал самые красивые места. Мы прониклись духом Кападокии.
Ольга
9 января 2020
Это была отличная экскурсия. Легкая, приятная, познавательная. 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Юсуф прекрасно владеет русским языком, отличный рассказчик, с ним легко, как будто знаешь его сто лет.
Ничего скучного и занудного. Живая экскурсия,живое общение. Отличный маршрут. Вы увидите не только сказочные виды волшебной Каппадокии, но и остановитесь на чашечку турецкого кофе, который еще вкуснее за приятной беседой, и попробуете местного вина, и познакомитесь с работами потрясающего мастера гончарных дел, а если повезет, то и с самим мастером. Экскурсия проходит в вашем темпе и максимально отвечает вашим запросам.

А еще, большое спасибо Юсуфу, что он всегда был на связи и помогал со всеми вопросами, которые у нас возникали до поездки и во время поездки, большинство из которых не имели отношения к экскурсии.
9 января 2020
Я очень благодарна Юсуфу за время и экскурсию! Во время шквального ветра, отважно провез меня по всем местам экскурсии, рассказал про Каппадокию. Было очень интересно и уютно. Никакого напряга и неудобства. Я была одна и безопасно себя ощущала. Это очень важно в поездке! Спасибо, Юсуф! Обязательно буду рекомендовать сайт трипстер и Юсуфа друзьям!
4 января 2020
Потрясающая экскурсия! Замечательный гид Юсуф, который учел все наши предпочтения, предоставил необходимое количество времени для фото, ответил на все наши вопросы, показал Каппадокию с самых интересных ее сторон! Огромное спасибо за чудесно проведенный день!))
1 января 2020
Отлично проведённое время. Познавательно, красиво и вкусно! Не стандартная экскурсия, без навязываний и ненужной информации. Все непринуждённо и легко. Спасибо!
24 декабря 2019
Большое спасибо за такую насыщенную экскурсию, в которой нам показали все самые красивые места и достопримечательности Каппадокии. Юсуф не только рассказал нам исторические факты, отвез нас в долину Любви, розовую долину, в гончарную мастерскую, долину голубей, долину фантазий, но и помог нам с выбором самых удачных площадок для фото, любезно согласившись сфотографировать нас всей нашей дружной командой. Потом нас угостили турецким кофе и мы все загадали желания, украсив дерево желаний. Всем очень рекомендуем!
13 декабря 2019
Все отлично, огромное спасибо
10 декабря 2019
Юсуф, спасибо вам большое за проведенную экскурсию!!! Рекомендую всем выбрать для знакомства с Каппадокией именно его! Я сама работаю в сфере туризма и точно могу определить качество оказанной услуги. 5+ по пятибальной шкале!))
13 ноября 2019
Спасибо за экскурсию, очень легкая и приятная прогулка по Капподокии. Очень понравилась выставка работ гончара и запомнился вкус настоящего кофе.
11 ноября 2019
Отливная Организация, за одну экскурсию мы увидели всю Каппадокии можно сказать. Гид Юсуф очень интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы и не только по Экскурсии. Так же когда гид узнаю что у меня день рождение, пока мы ходили по пещерному городу он сделал сюрприз, когда вышли он ждал с тортиком и свечками, это так приятно было))) было очень комфортно в машине и только своей компанией, мы все рассмотрели и конечно сделали очень много фото и нас никто не торопил не подгонял. Однозначно рекомендую экскурсию и гида. Спасибо вам Юсуф это было крутое день рождение)))) удачи вам и процветания.
Ещё 67 отзывов

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