Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Трансфер — это для тех, кто уважает себя, кто ценит время, безопасность и комфорт, особенно после долгого перелета. Трансфер — не роскошь, а экономия нервов и невосполнимого времени.

Детали

В аэропорту Кайсери вас встретит водитель, владеющий русским или английским языком, он проводит вас в отель, поможет устроиться, обменять валюту, купить сим-карту и прочее — избавит от знакомства с местными таксистами.

Да, от аэропорта до отеля можно доехать и на такси (рекомендуем заказать заранее). Но трансфер надежнее и комфортнее – проверяли! Поездки проходят на VIP-микроавтобусах и автобусах.