Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Индивидуальный трансфер в Каппадокию из аэропорта Кайсери

Трансфер - это для тех, кто уважает себя, кто ценит время, безопасность и комфорт, особенно после...

Трансфер — это для тех, кто уважает себя, кто ценит время, безопасность и комфорт, особенно после долгого перелета.

Трансфер — не роскошь, а экономия нервов и невосполнимого времени.
Индивидуальный трансфер в Каппадокию из аэропорта Кайсери
Индивидуальный трансфер в Каппадокию из аэропорта Кайсери
Индивидуальный трансфер в Каппадокию из аэропорта Кайсери
Индивидуальный трансфер в Каппадокию из аэропорта Кайсери
Трансфер — это для тех, кто уважает себя, кто ценит время, безопасность и комфорт, особенно после долгого перелета. Трансфер — не роскошь, а экономия нервов и невосполнимого времени.
Детали
В аэропорту Кайсери вас встретит водитель, владеющий русским или английским языком, он проводит вас в отель, поможет устроиться, обменять валюту, купить сим-карту и прочее — избавит от знакомства с местными таксистами.
Да, от аэропорта до отеля можно доехать и на такси (рекомендуем заказать заранее). Но трансфер надежнее и комфортнее – проверяли! Поездки проходят на VIP-микроавтобусах и автобусах.
🚩 Начало: При выходе из аэропорта
🏁 Место завершения: Отель или аэропорт (в зависимости вашего направления)
 Что входит
  • Транспорт
Время проведения: Каждый день в любое удобное для Вас время
  • Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
BreezesTour
BreezesTour
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