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Пеший тур по Каппадокии с прогулкой на Квадроцикле

4.6
10 отзывов
Али Т.
Али Т. – Гид из Каппадокии
Длинная пешеходная экскурсия ⛳ по Каппадокии, среди горных склонов.

Насладитесь удивительными инопланетными пейзажами.

Вы побываете в долине Любви, увидите музей 🖼 под открытом небом и скальную крепость Учхисар.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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Пеший тур по Каппадокии с прогулкой на Квадроцикле
Пеший тур по Каппадокии с прогулкой на Квадроцикле

Что вы увидите

  • Долина Любви
  • Крепость Учхисар
  • Музей под открытом небом
Экскурсионная программа:• 09:00 — начало экскурсии;
  • Прогулка в долине Любви (6 км- около трёх часов);
  • Музей под открытом небом;
  • Обед;
  • Крепость Учхисар — обзор Каппадокии на вершине крепости;
  • Прогулка на квадроцикле 2 часа, встреча заката в розовой долине;
  • Возвращение в отель 🏨 детали:
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите фотоаппарат.
Что входит
  • Транспорт с водителем
  • Входные билеты в музеи
  • Обед
  • Услуги гида
  • Катание на квадроциклах (2 часа).
Что не входит
  • Напитки во время питания
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или в аэропорту
Пеший тур по Каппадокии с прогулкой на Квадроцикле
Пеший тур по Каппадокии с прогулкой на Квадроцикле
Пеший тур по Каппадокии с прогулкой на Квадроцикле
Пеший тур по Каппадокии с прогулкой на Квадроцикле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Али Т.
Али Т.
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10 отзывов оставили туристы

Али Т. проводит ещё 5 экскурсий

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