Что вы увидите
- Долина Любви
- Крепость Учхисар
- Музей под открытом небом
Экскурсионная программа:• 09:00 — начало экскурсии;
- Прогулка в долине Любви (6 км- около трёх часов);
- Музей под открытом небом;
- Обед;
- Крепость Учхисар — обзор Каппадокии на вершине крепости;
- Прогулка на квадроцикле 2 часа, встреча заката в розовой долине;
- Возвращение в отель 🏨 детали:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите фотоаппарат.
Что входит
- Транспорт с водителем
- Входные билеты в музеи
- Обед
- Услуги гида
- Катание на квадроциклах (2 часа).
Что не входит
- Напитки во время питания
- Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или в аэропорту
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Али Т.
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Али Т. проводит ещё 5 экскурсий
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