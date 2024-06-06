🚌 На автобусе 19% скидка Групповая 13 часов 59 отзывов Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии Начало: У вашего отеля 67 € 54 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 20 отзывов Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования 533 € 480 за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 10% скидка Групповая 12 часов 17 отзывов Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере Начало: У вашего отеля 40 € 36 за человека

🛻 На квадроциклах 🛞 Багги Групповая 6.5 часов 3 отзыва Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:30 € 35 за человека

Групповая 13 часов 4 отзыва Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции Начало: у вашего отеля € 449 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности 333 € 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 17 отзывов Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты 388 € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат 422 € 380 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда 461 € 415 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью 333 € 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане Начало: У вашего отеля в Кемере € 300 за всё до 4 чел.

🛞 Багги Групповая 9 часов 1 отзыв Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15 € 56 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 2 отзыва Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда Отправляйтесь на групповую экскурсию из Кемера к озеру Салда и лавандовым полям. Вас ждут белоснежные берега, ароматные поля и уникальные фотографии Начало: У вашего отеля € 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом Путешествие в Демре и Мире с профессиональным гидом. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и исследуйте древние руины € 300 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🛥 На яхте 10% скидка Групповая 9 часов 26 отзывов Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова Начало: у вашего отеля 40 € 36 за человека

29% скидка Групповая 6 часов 74 отзыва Путешествие на остров Сулуада: кристально чистая вода и живописные бухты Погрузитесь в атмосферу бирюзовых вод и живописных бухт на острове Сулуада. Насладитесь купанием, отдыхом на пляже и вкусным обедом на борту корабля Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от 35 $ 25 за человека

🛣 Джиппинг 🛞 Багги Групповая 11 часов 1 отзыв Популярное предложение Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас Начало: Ваш отель Расписание: Среда и пятница в 7:15 $ 48 за человека

Групповая 6 часов 37 отзывов Дайвинг в Кемере: подводное приключение в Средиземном море Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в мир подводных приключений в Кемере Начало: Кемер Расписание: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от $ 25 за человека

Групповая 8 часов 8 отзывов Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде Начало: Ваш отель Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00 $ 60 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 11 отзывов Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике Начало: Ваш отель, Кемер Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля $ 60 за человека

🚌 На автобусе 24% скидка Групповая 15 часов 2 отзыва 3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера Погрузитесь в историю и красоту Турции с экскурсией в Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: Заберем вас от вашего места проживания 46 $ 35 за человека

Групповая 9 часов 17 отзывов Увлекательная экскурсия в Стамбул из Кемера с посещением исторических мест Путешествие в Стамбул из Кемера - это уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности и насладиться атмосферой города за короткое время Начало: Ваш отель Расписание: Вторник, Средa, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье от $ 260 за человека

🛞 Багги Групповая 10 часов 12 отзывов Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от $ 35 за человека

🛣 Джиппинг Групповая 6 часов 29 отзывов Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас Начало: Кемер Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от $ 35 за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Групповая 13 часов 27 отзывов Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений Начало: Ваш отель Расписание: Среда, пятница в 7:15 $ 32 за человека

🚌 На автобусе 🎈 На воздушном шаре Групповая 18 часов 2 отзыва Экскурсия в Памуккале на воздушном шаре из Кемера на рассвете Уникальная возможность полетать на воздушном шаре над Памуккале и встретить рассвет в небе. Запоминающийся опыт и потрясающие виды Начало: Ваш отель Расписание: Понедельник, четверг, Суббота $ 199 за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 1 отзыв Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован Начало: Кемер Расписание: Среда, пятница в 8:00 $ 35 за человека

🚌 На автобусе 25% скидка Групповая 15 часов 54 отзыва Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас Начало: Ваш отель Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер от 40 $ 30 за человека

Групповая 6 часов 3 отзыва Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно по расписанию $ 35 за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Групповая 6 часов 17 отзывов Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас Начало: Ваш отель, Кемер Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от $ 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 50 отзывов Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00 $ 45 за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Групповая 11 часов 3 отзыва Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой Начало: Ваш отель Расписание: среда, пятница $ 25 за человека

Групповая 6 часов 10 отзывов Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день $ 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 43 отзыва Демре, Мира, Кекова: в глубину веков из Кемера Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по древним городам Турции, где история оживает Начало: Ваш отель Расписание: с 07.30 до 19.00 – Каждый день от $ 40 за человека

🚌 На автобусе 24% скидка Групповая 16 часов 15 отзывов 4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера Начало: Заберем вас от вашего места проживания 46 $ 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 13 отзывов Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере Начало: Ваш отель Расписание: Среда, пятница в 7:15 $ 32 за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 22 отзыва Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы Начало: Ваш отель Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота $ 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 39 отзывов Групповая экскурсия в Миру, Церковь Св. Николая и Кекова Откройте величие античной Турции, посетив Миру, церковь Святого Николая и загадочный Кекова Начало: Заберем вас от вашего места проживания $ 46 за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 35 отзывов Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Начало: Кемер Расписание: Каждый день от $ 54 за человека

Групповая 10 часов 11 отзывов Рафтинг из Кемера Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день $ 16 за человека

🛻 На квадроциклах Групповая 7 часов 6 отзывов Рафтинг и сафари на квадроциклах Начало: Ваш отель Расписание: Среда Пятница $ 35 за человека

🛣 Джиппинг Групповая 10 часов 29 отзывов Каньон Кёпрюлю 5 в 1 Начало: Ваш отель Расписание: Вторник, пятница в 7:15 $ 60 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 6 отзывов Плавание с дельфинами в Кемере - встреча мечты и реальности Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30 $ 110 за человека