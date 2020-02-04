5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Особенности храмовой архитектуры Армении

В путешествии три остановки — вы побываете в старинных монастырях, откроете их тайны и изучите архитектурные детали:

Монастырь Ованаванк : я покажу детали светского строения в этом храме, объясню, в чём уникальность купола 13 века и как интерьеры храма соответствуют видению Св. Иакова. Вы также рассмотрите рисунки, символизирующие периоды жизни Христа, заглянете в церковь 4 века и услышите о подземном ходе в ущелье реки Касах.

: я покажу детали светского строения в этом храме, объясню, в чём уникальность купола 13 века и как интерьеры храма соответствуют видению Св. Иакова. Вы также рассмотрите рисунки, символизирующие периоды жизни Христа, заглянете в церковь 4 века и услышите о подземном ходе в ущелье реки Касах. Монастырь Сагмосаванк , где вы узнаете, для чего нужны выступы колонн притвора, в чём плюсы разделённого 2-х арочного свода и что сохранилось в монастырском тайнике.

, где вы узнаете, для чего нужны выступы колонн притвора, в чём плюсы разделённого 2-х арочного свода и что сохранилось в монастырском тайнике. Монастырь Мугни: я расскажу о значении резьбы у входа в храм, о типах куполов и особенностях алтаря в армянской апостольской церкви.

Духовное и природное богатство

Эта поездка — дань христианскому наследию Армении: в монастыре Ованаванк вы сможете прикоснуться к части мощей Иоанна Крестителя, а в Мугни — к мощам Св. Георгия Победоносца. Кроме того, вы полюбуетесь природой нашей страны: путь будут сопровождать красивейшие виды гор Арарат, Арагац и Аралер, а также сады сёл Аштарака — они зелёным пятном выделяются на фоне выжженных солнцем склонов гор и помнят истории многих поколений крестьян.

А ещё вы побываете в саду одного местного жителя, где осенью сможете увидеть сбор урожая (и при желании принять в нём участие), а весной и летом полюбоваться красотой садов, выращенных на склонах потухшего вулкана Арагац.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, интересующимся архитектурой и христианским наследием Армении.