5 отзывов оставили туристы

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Архитектура и великие святыни средневековых монастырей

Прикоснуться к мощам Георгия Победоносца и изучить убранство Ованаванка, Сагмосаванка и Мугни

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 18 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 120 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Valentine
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Valentine – Гид в Ереване
Путешествие к северу от Еревана подарит вам живописные пейзажи армянских гор ⛰️, познакомит с особенностями храмовой архитектуры и духовным наследием Армении.

Вы изучите внешнее убранство средневековых монастырей князей Вачутян и прикоснётесь к мощам святых Иоанна Крестителя и Георгия Победоносца, а также узнаете о символизме традиционных хачкаров.
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей

Что вас ожидает

Особенности храмовой архитектуры Армении
В путешествии три остановки — вы побываете в старинных монастырях, откроете их тайны и изучите архитектурные детали:

  • Монастырь Ованаванк: я покажу детали светского строения в этом храме, объясню, в чём уникальность купола 13 века и как интерьеры храма соответствуют видению Св. Иакова. Вы также рассмотрите рисунки, символизирующие периоды жизни Христа, заглянете в церковь 4 века и услышите о подземном ходе в ущелье реки Касах.
  • Монастырь Сагмосаванк, где вы узнаете, для чего нужны выступы колонн притвора, в чём плюсы разделённого 2-х арочного свода и что сохранилось в монастырском тайнике.
  • Монастырь Мугни: я расскажу о значении резьбы у входа в храм, о типах куполов и особенностях алтаря в армянской апостольской церкви.

Духовное и природное богатство
Эта поездка — дань христианскому наследию Армении: в монастыре Ованаванк вы сможете прикоснуться к части мощей Иоанна Крестителя, а в Мугни — к мощам Св. Георгия Победоносца. Кроме того, вы полюбуетесь природой нашей страны: путь будут сопровождать красивейшие виды гор Арарат, Арагац и Аралер, а также сады сёл Аштарака — они зелёным пятном выделяются на фоне выжженных солнцем склонов гор и помнят истории многих поколений крестьян.

А ещё вы побываете в саду одного местного жителя, где осенью сможете увидеть сбор урожая (и при желании принять в нём участие), а весной и летом полюбоваться красотой садов, выращенных на склонах потухшего вулкана Арагац.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, интересующимся архитектурой и христианским наследием Армении.

Организационные детали

  • Вас сопровождают гид и водитель.
  • Мы заберём вас в вашем отеле в Ереване и отвезём обратно.
  • Транспортные расходы, минеральная вода и горячий кофе включены в стоимость.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 6). В таком случае стоимость экскурсии увеличивается на 35€.
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей
Архитектура и великие святыни средневековых монастырей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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5 отзывов оставили туристы

4 февраля 2020
Очень интересно
28 марта 2019
Валентина провела с нами 4 экскурсии, и в результате стала для нас новым другом из Армении. Она эрудированна, коммуникабельна, с чувством юмора, материал излагает в интересной и доступной форме и, что для нас было немаловажно, понятно для ребёнка. Поэтому с удовольствием рекомендуем Валентину гостям Армении.
15 января 2019
Экскурсия получилась содержательная и интересная. Гид - замечательная женщина. Погода порадовала. Было тепло и солнечно. Неповторимая древняя архитектура Армении очень вдохновила. Были сделаны интересные фотоснимки. В канун Светлого Рождества удалось поклониться христианским святыням. Большое спасибо Валентине! Рекомендую данную экскурсионную программу.
4 января 2019
Спасибо Валентине за профессионализм, интеллект, тонкий подход и способность увлечь своих слушателей сложной темой.
Вадим
2 ноября 2018
Получили неописуемое удовольствие от экскурсии и общения с Валентиной. Валентина прекрасный экскурсовод очень хорошо знающий историю и архитектуру монастырей. Очень понравились угощения в ресторане над пропастью, а внезапное приглашение в дом местного жителя было настоящим сюрпризом.

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