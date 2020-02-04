5 отзывов оставили туристы

Особенности храмовой архитектуры Армении
В путешествии три остановки — вы побываете в старинных монастырях, откроете их тайны и изучите архитектурные детали:
Духовное и природное богатство
Эта поездка — дань христианскому наследию Армении: в монастыре Ованаванк вы сможете прикоснуться к части мощей Иоанна Крестителя, а в Мугни — к мощам Св. Георгия Победоносца. Кроме того, вы полюбуетесь природой нашей страны: путь будут сопровождать красивейшие виды гор Арарат, Арагац и Аралер, а также сады сёл Аштарака — они зелёным пятном выделяются на фоне выжженных солнцем склонов гор и помнят истории многих поколений крестьян.
А ещё вы побываете в саду одного местного жителя, где осенью сможете увидеть сбор урожая (и при желании принять в нём участие), а весной и летом полюбоваться красотой садов, выращенных на склонах потухшего вулкана Арагац.
Путешественникам, интересующимся архитектурой и христианским наследием Армении.