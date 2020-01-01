5 отзывов оставили туристы

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Армения — историческая, христианская, вкусная

Поездка в храмы Эчмиадзин, Гегард и Гарни, виды Еревана и дегустация коньяка

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Gor
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
Gor – Гид в Ереване
У вас немного времени в Армении? Я помогу охватить самое-самое — стану вашим проводником и открою историю 📖 и культуру нашей страны.

Вы услышите о вере в монастырях Эчмиадзин и Гегард, перенесетесь в дохристианские времена в античном храме Гарни.

Рассмотрите старинные рукописи, попробуете настоящий коньяк и увидите Ереван как на ладони.
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная

Что вас ожидает

Коньяк, древние рукописи и Ереван с ветерком
День начнется с гастрономической ноты — на заводе «Ной» вы оцените вкус и аромат напитка-символа Армении. Гид расскажет об истории завода и о производстве коньяков, покажет винные погреба и стены древней крепости, над которой построено здание. Вы продегустируете 75-летнее вино и два коньяка, 5- и 10-летний.

После заглянем в музей старинных рукописей, где вы откроете тайны самых значимых из них. Завершим первую часть небольшой экскурсией по Еревану. Вы проедете мимо комплекса Каскад и через площадь Республики, полюбуетесь панорамой города с высочайшей точки у монумента «Мать Армения».

Погружение в христианскую Армению
Мы отправимся в древнюю столицу страны — город Эчмиадзин. В центре внимания окажется одноименный собор 303 г., который считается первым христианским храмом в мире. Я открою вам его архитектурные детали и расскажу об убранстве (к сожалению, внутри храм закрыт на реставрацию). Представить прошлое помогут и старинные артефакты в местном музее — они связаны с христианством.

Тема веры Армении ждет вас и в средневековом монастыре Гегард, часть построек которого сооружена в пещерах. Вы впечатлитесь монументальной архитектурой, каменной резьбой и гармонией Гегарда с окружающими пейзажами ущелья. А я расскажу о судьбе монастыря, о его названии, легендах и святынях.

Гарни: прикосновение к Античности
На краю над ущельем перед вами предстанет Гарни — единственный сохранившийся языческий храм Армении. В его колоннах и в тысячелетних руинах вы услышите далекие истории о пантеоне богов и о сохранении этого места с приходом христианства. Неподалеку вы, по желанию, полюбуетесь «каменной симфонией» — гигантскими скалами в ущелье.

В финале я отвезу вас на старый ереванский рынок с фруктами и деликатесами, расскажу о национальной кухне и посоветую вкусные места.

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в пределах Еревана и привезу обратно. В зависимости от количества человек экскурсия проводится на автомобиле Toyota Camry, Mercedes Viano или Toyota Hiace.
  • Отдельно оплачиваются: дегустация (10$ с человека), обед в ресторане в традиционном стиле (примерно 12$ на человека) и входные билеты:
    — музей рукописей (3$ с человека)
    — храм Гарни (3$ с человека)
    — музей Эчмиадзина (5$ с человека)
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная
Армения — историческая, христианская, вкусная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gor
Gor
Меня зовут Гор, и я с радостью подскажу ответы на любые вопросы по Еревану и Армении, как ваш друг! Mоя миссия — открыть для вас мою страну так, чтобы вы обязательно захотели сюда вернуться.
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5 отзывов оставили туристы

1 января 2020
Огромное спасибо Гору за замечательную и интересную экскурсию! Узнали очень много интересного из истории становления христианства в Армении. Попутно услышали много забавных историй из жизни Армении. Гор очень хороший рассказчик! Отдельное спасибо за дегустацию лаваша! Несмотря на то, что экскурсия довольно продолжительная, время пролетело незаметно! Очень рекомендую Гора и его экскурсию! И еще раз огромное спасибо!!!
11 ноября 2019
Прекрасная экскурсия знакомит с основными достопримечательностями в окрестностях Еревана, завершается дегустацией на заводе "Ной". Рекомендую!
6 октября 2019
Экскурсия прошла отлично. Гор хороший гид и очень хорошо разбирается в местности, достопримечательностях, истории Армении в целом. Рекомендую.
11 сентября 2019
Экскурсия была проведена на отлично! Хочется сказать Большое спасибо Гору за интересный, познавательный и увлекательный материал, рассказанный понятным доступным языком! Нас сразу привлекла именно экскурсия Гора, т. к. только в ней можно увидеть сразу много интересных мест Армении: святой Эчмиадзин, храмы Рипсиме, Гарни, монастырь Гегард, ущелье "Симфония камней", рынок Еревана со своей спецификой, коньячный завод Ной с дегустацией. Очень насыщенная полноценная экскурсия. Рекомендую всем! И особенно хочется отметить радушие и гостеприимное отношение Гора к нам, а также его тонкое чувство юмора и высокий профессионализм!
6 сентября 2019
Впечатления самые приятные. Гид - Gor Khalafyan - обо всем рассказывает со знанием дела и с истинно армянским обаянием. До этого мы только пару раз общались по электронной почте, но после дня, проведённого с ним в компании, мы знаем, что у нас в Ереване есть есть хороший приятель и просто хороший человек. Поражает глубокое знание истории страны и традиций народа Армении. Будем всем знакомым рекомендовать обращаться к Гору - не пожалеете!!! От всех нас ещё раз большое спасибо!!!

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