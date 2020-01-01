5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Коньяк, древние рукописи и Ереван с ветерком

День начнется с гастрономической ноты — на заводе «Ной» вы оцените вкус и аромат напитка-символа Армении. Гид расскажет об истории завода и о производстве коньяков, покажет винные погреба и стены древней крепости, над которой построено здание. Вы продегустируете 75-летнее вино и два коньяка, 5- и 10-летний.

После заглянем в музей старинных рукописей, где вы откроете тайны самых значимых из них. Завершим первую часть небольшой экскурсией по Еревану. Вы проедете мимо комплекса Каскад и через площадь Республики, полюбуетесь панорамой города с высочайшей точки у монумента «Мать Армения».

Погружение в христианскую Армению

Мы отправимся в древнюю столицу страны — город Эчмиадзин. В центре внимания окажется одноименный собор 303 г., который считается первым христианским храмом в мире. Я открою вам его архитектурные детали и расскажу об убранстве (к сожалению, внутри храм закрыт на реставрацию). Представить прошлое помогут и старинные артефакты в местном музее — они связаны с христианством.

Тема веры Армении ждет вас и в средневековом монастыре Гегард, часть построек которого сооружена в пещерах. Вы впечатлитесь монументальной архитектурой, каменной резьбой и гармонией Гегарда с окружающими пейзажами ущелья. А я расскажу о судьбе монастыря, о его названии, легендах и святынях.

Гарни: прикосновение к Античности

На краю над ущельем перед вами предстанет Гарни — единственный сохранившийся языческий храм Армении. В его колоннах и в тысячелетних руинах вы услышите далекие истории о пантеоне богов и о сохранении этого места с приходом христианства. Неподалеку вы, по желанию, полюбуетесь «каменной симфонией» — гигантскими скалами в ущелье.

В финале я отвезу вас на старый ереванский рынок с фруктами и деликатесами, расскажу о национальной кухне и посоветую вкусные места.