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Экскурсия в храм Гарни и монастырь Гегард

4
1 отзыв
Bla B.
Bla B. – Гид из Еревана
Две популярные достопримечательности 🏛️ расположены на расстоянии 6 км друг от друга и в 28 км от Еревана.

Храм Гарни известен как единственный памятник Армении, дошедший до нас со времен язычества.

А монастырь Гегард наполовину расположен в скале.

Он назван в честь копья, которым, согласно преданию, пронзили распятого Иисуса Христа.

Вы отправитесь туда на автомобиле 🚘 и посетите оба памятника.

Экскурсия ⛳ займет 5 часов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $90 за экскурсию

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Экскурсия в храм Гарни и монастырь Гегард
Экскурсия в храм Гарни и монастырь Гегард

Что вы увидите

  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Каменная симфония
Храм Гарни
Богатая история 📖 армян привлекает миллионы туристов ежегодно. Узнайте страну и ее достопримечательности 🏛️, заказав экскурсию ⛳ в храм Гарни, который построен в I веке нашей эры. Язычники воздвигли сооружение во время античной эпохи, а позже армянские правители сделали храм своей резиденций — безопасное и неприступное место с хорошим климатом.
Достопримечательность расположена в 28 километрах от Еревана — вас ждет увлекательная поездка на комфортном транспорте с гидом.
Храм Гарни — это единственный памятник в стране, который сохранился со времен язычества. На лестнице древние скульпторы изобразили атлантов, стоящих на коленях с поднятыми руками к небу. Также повсюду изображены орнаменты с местным колоритом — виноград, гранат, цветы. Внутри сооружения святилище, где раньше стояла статуя божества. Цитадель небольшого размера и идеально подходила для царской семьи, поэтому армянские правители любили проводить здесь время.
После сильного землетрясения 1679 года сооружение сильно разрушилось. В XIX веке памятник архитектуры привлекает внимание ученых со всего мира: Шарден, Мориер, Смирнов, Манандян и другие. Спустя долгие годы — в 1976 году — были завершены работы по реконструкции храма. Теперь это место посещают миллионы туристов, чтобы прикоснуться к древнему памятнику архитектуры и культуры армянского народа.
Скальный монастырь Гегард
Увлекательное путешествие продолжается — водитель 🚗 и гид отвезут вас в монастырь Гегард, чтобы рассказать его историю. Туристы увидят своими глазами место, имеющие сильную энергетику. Название в переводе означает копье. Апостол Фадеев привез копье, которым пронзили Иисуса Христа на Кресте в Армению. Реликвию хранят в музее Эчмиадзина. Архитектурный и религиозный памятник включен в список ЮНЕСКО, как всемирное культурное наследие.
Комплекс наполовину расположен в скале, что делает его уникальным сооружением. На территории монастыря Гегард есть пещерные кельи и часовни, а также служебные помещения и алтари. Это место имело большое значение в жизни армян — строительство началось в 1160 году. Монастырь Гегард стал центром притяжения паломников, ведь в нем хранились святые реликвии.
Что входит
  • Автомобиль
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в храм Гарни
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Центр Еревана
Экскурсия в храм Гарни и монастырь Гегард
Экскурсия в храм Гарни и монастырь Гегард
Экскурсия в храм Гарни и монастырь Гегард
Экскурсия в храм Гарни и монастырь Гегард

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Bla B.
Bla B.
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