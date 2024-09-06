На Рождество – экскурсии в Праге

Найдено 7 экскурсий в категории «На Рождество» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Пешая
70 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
98 за всё до 5 чел.
Свидание с Прагой каждый день
Пешая
22 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прага: два маршрута, одна любовь
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
О Праге - с интересом и любовью
Пешая
18 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
87 за всё до 8 чел.
Прогулка по лучшим пивоварням Праги
Пешая
106 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
90 за всё до 6 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
На машине
29 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Пешая
43 отзыва
3 часа
Квест
до 15 чел.
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
100 за всё до 15 чел.
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
На автобусе
На микроавтобусе
65 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в Дрезден
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
10 сен в 08:30
11 сен в 08:30
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Polina
    6 сентября 2024
    Свидание с Прагой каждый день
    Экскурсия понравилась, показали рассказали. Считаю отличное соотношение цены и качества.
  • О
    Олег
    1 сентября 2024
    Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Великолепная экскурсия! Интересно и детям и взрослым! Татьяна душевный и позитивный человек! Всё было замечательно! Сердечная благодарность!
  • А
    Антон
    29 августа 2024
    Свидание с Прагой каждый день
    Отличный гид, прекрасный маршрут, советую
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2024
    Свидание с Прагой каждый день
    Экскурсия интересная, но довольно поверхностная. То есть больше баек, чем исторических фактов, дат и событий. Для первого знакомства с городом
    читать дальше

    - хорошо, для тех, кто ищет фундаментальных знаний - не подойдет. Гид позитивный, охотно делится интересными локациями и лайфхаками, обзорными точками и легендами (по ощущениям, некоторые из них придумывая на ходу). Удобная точка сбора, продуманные маршруты, ну а недополученную информацию всегда можно посмотреть на википедии.

  • P
    Pavel
    24 августа 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    В целом экскурсией довольны. Алекс веселый дядька, интересный рассказчик, всю дорогу не давал скучать:). В следующий раз с ним обязательно еще
    читать дальше

    куда-нибудь съездим. Экскурсия в Дрездене короткая, но познавательная. Свободного времени хватило посетить не только Дрезденскую художественную галерею, но и галерею Albertium. Художественная галерея конечно интереснее и понравилась больше. Единственный минус экскурсии - это еда. Алекс порекомендовал "вкусное место", пошли на его рекомендации, но сам Алекс "убежал по делам". По сути это столовка в торговом центре. Не ходите туда! Лучше отведайте традиционной немецкой еды (как было заявлено в рекламе -"саксонскую кухню, например, белые сосиски из телятины и ватрушку") в любом ресторанчике в центре. Видел по дороге филиалы Ховброй и Августинера.

  • Р
    Рита
    22 августа 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Посчастливилось побывать на экскурсии с экскурсоводом Алексом, который не только отлично знает историю, но и является интересным рассказчиком и собеседником. Приятно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Спасибо за интересно проведённое время.
    Посчастливилось побывать на экскурсии с экскурсоводом Алексом, который не только отлично знает историю, но и являетсяПосчастливилось побывать на экскурсии с экскурсоводом Алексом, который не только отлично знает историю, но и являетсяПосчастливилось побывать на экскурсии с экскурсоводом Алексом, который не только отлично знает историю, но и являетсяПосчастливилось побывать на экскурсии с экскурсоводом Алексом, который не только отлично знает историю, но и являетсяПосчастливилось побывать на экскурсии с экскурсоводом Алексом, который не только отлично знает историю, но и является
  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    О Праге - с интересом и любовью
    Посетили сегодня с мужем экскурсию «О Праге - с интересом и любовью!». Провела экскурсию для нас гид Ирина. Очень понравилась
    читать дальше

    подача материала, маршрут экскурсии. Несмотря на жару, Ирина старалась провести максимально комфортно, избегать толпы туристов и открытых солнечных мест. Узнали много интересного о городе, теперь будем исследовать город сами. Спасибо.

  • Е
    Еркен
    14 августа 2024
    Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Хорошая экскурсия, спасибо большое Андрею за предоставленную информацию и организованный квест для детей. Нашей семье и мамам все понравилось. Дети
    читать дальше

    были очень довольны покормить павлинов и ондатр, а также очень радовались призам полученным после окончания соревновательного квеста! Спасибо большое за организацию экскурсии Андрею и Татьяне!

  • I
    Irina
    8 августа 2024
    Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
    Очень понравилась сегодняшняя прогулка по прекрасной Праге. Вячеслав поделился интересными историями о городе, алхимии и провёл по интересному маршруту.
  • В
    Вероника
    4 августа 2024
    Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Побывали на замечательной, интереснейшей экскурсии с Андреем. Было интересно как детям 10 и 13 лет,так и взрослым. 4 часа пролетели незаметно,
    читать дальше

    а мы узнали много нового Андрей замечательный рассказчик и собеседник,а также подсказал нам отличные места,куда сходить пообедать. Если будете в Праге,то обязательно проведите экскурсию с Андреем - не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
  2. Свидание с Прагой каждый день
  3. О Праге - с интересом и любовью
  4. Прогулка по лучшим пивоварням Праги
  5. Исцеляющая сила Карловых Вар
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2024
Сейчас в Праге в категории "На Рождество" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 260. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год на рождество, 353 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам