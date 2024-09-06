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куда-нибудь съездим. Экскурсия в Дрездене короткая, но познавательная. Свободного времени хватило посетить не только Дрезденскую художественную галерею, но и галерею Albertium. Художественная галерея конечно интереснее и понравилась больше. Единственный минус экскурсии - это еда. Алекс порекомендовал "вкусное место", пошли на его рекомендации, но сам Алекс "убежал по делам". По сути это столовка в торговом центре. Не ходите туда! Лучше отведайте традиционной немецкой еды (как было заявлено в рекламе -"саксонскую кухню, например, белые сосиски из телятины и ватрушку") в любом ресторанчике в центре. Видел по дороге филиалы Ховброй и Августинера.