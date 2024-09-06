2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
€98 за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прага: два маршрута, одна любовь
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€87 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
3 часа
Квест
до 15 чел.
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
€100 за всё до 15 чел.
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в Дрезден
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
10 сен в 08:30
11 сен в 08:30
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPolina6 сентября 2024Экскурсия понравилась, показали рассказали. Считаю отличное соотношение цены и качества.
- ООлег1 сентября 2024Великолепная экскурсия! Интересно и детям и взрослым! Татьяна душевный и позитивный человек! Всё было замечательно! Сердечная благодарность!
- ААнтон29 августа 2024Отличный гид, прекрасный маршрут, советую
- ЕЕкатерина28 августа 2024Экскурсия интересная, но довольно поверхностная. То есть больше баек, чем исторических фактов, дат и событий. Для первого знакомства с городом
- PPavel24 августа 2024В целом экскурсией довольны. Алекс веселый дядька, интересный рассказчик, всю дорогу не давал скучать:). В следующий раз с ним обязательно еще
- РРита22 августа 2024Посчастливилось побывать на экскурсии с экскурсоводом Алексом, который не только отлично знает историю, но и является интересным рассказчиком и собеседником. Приятно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Спасибо за интересно проведённое время.
- ООльга16 августа 2024Посетили сегодня с мужем экскурсию «О Праге - с интересом и любовью!». Провела экскурсию для нас гид Ирина. Очень понравилась
- ЕЕркен14 августа 2024Хорошая экскурсия, спасибо большое Андрею за предоставленную информацию и организованный квест для детей. Нашей семье и мамам все понравилось. Дети
- IIrina8 августа 2024Очень понравилась сегодняшняя прогулка по прекрасной Праге. Вячеслав поделился интересными историями о городе, алхимии и провёл по интересному маршруту.
- ВВероника4 августа 2024Побывали на замечательной, интереснейшей экскурсии с Андреем. Было интересно как детям 10 и 13 лет,так и взрослым. 4 часа пролетели незаметно,
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2024
Сейчас в Праге в категории "На Рождество" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 260. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год на рождество, 353 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь