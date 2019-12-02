3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в астрологию и изучить город как мистический прибор

Юлия и Андрей
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Юлия и Андрей – ваш гид
Приготовьтесь к особенному открытию Праги: город предстанет перед вами как порог к звёздам, другим мирам и измерениям.

На этой вечерней пешеходной прогулке в свете фонарей вы встретитесь с городом астрологов, мистиков и алхимиков.

Вы откроете для себя необыкновенные пражские тайны и легенды, прогуляетесь по городу, изучая его районы как знаки зодиака, и узнаете, почему Прага считается земным зеркалом неба.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Астрогеография Праги
Астрогеография Праги

Что вас ожидает

Прогулка по специальной траектории
В лабиринте улиц и двориков Старого города вас ждёт особенное приключение, совмещённое с беседой об основах астрологии и алхимии. Вы узнаете об астрогеографии Праги, прогулявшись по районам города, как знакам зодиака. Услышите об истории строительства Праги — средневековой попытке создания совершенного города, отражающего небесное устройство, построенного по законам священной геометрии и алхимии, в соответствии с созвездиями зодиакального круга.

Астрологические тайны города
Вас ждёт знакомство с астрологией как наукой повседневной жизни с особым подходом к пониманию мира и устройства города. Вы прогуляетесь по значимым с точки зрения структуры планет местам, узнаете о чертах, присущих разным знакам зодиака, и об их связях с Прагой, познакомитесь с символизмом города.

Мистицизм и алхимия
Прага — один из самых привлекательных для мистиков городов: здесь вы оказываетесь в волшебной реальности, во сне, в сказке. Вас ждут рассказы о традициях городской магии в Праге, поиске линии судьбы и мистическом Големе. А еще вы узнаете о выдающихся астрономах, астрологах и алхимиках, познакомитесь с городскими тайнами и легендами.

Волшебство и исполнение желаний
На протяжении этой необыкновенной прогулки вы узнаете о волшебных пражских местах и не раз загадаете желание. Мы обязательно подскажем, как сделать это правильно, и расскажем о возникновении каждого места исполнения заветных желаний. Кроме того, вы увидите древние астрологические часы Орлой на Староместской площади, пройдёте по Карловому мосту, следуя особому ритуалу, и откроете для себя мистические места Пражской Венеции и острова Кампа.

Организационные детали

  • Дополнительно возможно изучение города с помощью вашего индивидуального гороскопа, наложенного на гороскоп города. Такая опция оговаривается заранее и не входит в стоимость экскурсии (от 50 до 100€).

Фотографии авторства Сергея Федоскина.

Астрогеография Праги
Астрогеография Праги
Астрогеография Праги
Астрогеография Праги
Астрогеография Праги
Астрогеография Праги
Астрогеография Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия и Андрей
Юлия и Андрей
Наши исследования мистических традиций Праги начались 25 лет назад с группой астрологов и мистиков. Сегодня мы продолжаем наши исследования и синтезируем в них философию, историю, астрологию, антропологию, психологию. Наши главные направления - Прага и Чехия, и Южная Америка (амазонские индейцы и древние цивилизации). С группами мы работаем от 1998 года. А так же пишем статьи, проводим выезды по Чехии и всему миру. За Прагой мы создали Дом, в который вложили знания по астрологии, алхимии и небесной геометрии, что позволяет нам постоянно находиться в контексте нашей работы. Мы рады провести вас по самым удивительным улочкам и дворикам Праги, показать особые места вдохновения и погружения во сны. Все наши прогулки проходят в вечернее и ночное время, что позволяет вам встретиться с Прагой в ее особом очаровании при свете фонарей. Мы так же проводим консультации по астрологии, объединяя их с прогулками по "вашим" местам в Праге.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 декабря 2019
Очень увлекательно и интересно!
Настоятельно рекомендую всем, кому интересна астрология!
Экскурсия проходила по маршруту, по которому 3 дня ходили по 3 раза))), но с Андреем это было так ново, неожиданно и познавательно!
Выполнение ритуалов - что то особенное))) даже мой скептик муж на следующий день еще раз прошелся и повторил )))
Попросили также Андрея и Юлю сделать нам индивидуальные гороскопы (места для подпитки энергии))) не пожалели!
Спасибо большое, Андрей и Юля!
7 января 2019
Юлия и Андрей , несомненно, большие знатоки своего дела! Получили от них самую ценную информацию. Объём материала у них огромный, 5 часов без перерыва они нам передавали свои знания:) надеюсь, это не последняя встреча. Тем , кто ищет магию настоящую, а не театрализованную-сюда однозначно! Благодарю ребят за познавательную, интереснейшую экскурсию!
21 мая 2018
Тому, Кто хочет действительно изотерики - не сюда
Желающим глубоких открытий не понравится.
Материал подготовлен для развлечения туристов, хоть экскурсовод владеет классными знаниями

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