3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по специальной траектории

В лабиринте улиц и двориков Старого города вас ждёт особенное приключение, совмещённое с беседой об основах астрологии и алхимии. Вы узнаете об астрогеографии Праги, прогулявшись по районам города, как знакам зодиака. Услышите об истории строительства Праги — средневековой попытке создания совершенного города, отражающего небесное устройство, построенного по законам священной геометрии и алхимии, в соответствии с созвездиями зодиакального круга.

Астрологические тайны города

Вас ждёт знакомство с астрологией как наукой повседневной жизни с особым подходом к пониманию мира и устройства города. Вы прогуляетесь по значимым с точки зрения структуры планет местам, узнаете о чертах, присущих разным знакам зодиака, и об их связях с Прагой, познакомитесь с символизмом города.

Мистицизм и алхимия

Прага — один из самых привлекательных для мистиков городов: здесь вы оказываетесь в волшебной реальности, во сне, в сказке. Вас ждут рассказы о традициях городской магии в Праге, поиске линии судьбы и мистическом Големе. А еще вы узнаете о выдающихся астрономах, астрологах и алхимиках, познакомитесь с городскими тайнами и легендами.

Волшебство и исполнение желаний

На протяжении этой необыкновенной прогулки вы узнаете о волшебных пражских местах и не раз загадаете желание. Мы обязательно подскажем, как сделать это правильно, и расскажем о возникновении каждого места исполнения заветных желаний. Кроме того, вы увидите древние астрологические часы Орлой на Староместской площади, пройдёте по Карловому мосту, следуя особому ритуалу, и откроете для себя мистические места Пражской Венеции и острова Кампа.