12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Моравский крас — во всей красе

Восточная часть Чехии сразу очарует вас невероятными пейзажами. Моравский крас, или карст — огромный известняковый массив, окружённый лесами Южной Моравии — впечатляющее зрелище. На территории заповедника, охраняемого государством, вы прокатитесь на паровозике вдоль реки Пунква и на фуникулёре промчитесь над пропастью Мацоха. Прямо из пещеры Пункевни, пробравшись через сталактиты и сталагмиты, выйдете на дно обрыва и услышите легенду о злой мачехе. А во время путешествия по подземной реке на лодках узнаете тайны пещерных сюжетов, запечатлённые в камне.

Чешская деревушка и владения рода Лихтеншейнов

С традиционным деревенским бытом Чехии вы познакомитесь в местечке Крштины, где находится собор Девы Марии. Именно на месте этого храма в IX веке крестили древних славян святые Кирилл и Мефодий. А об аристократическом укладе и привычках чешской знати вы сможете судить, побывав в одном из самых красивых замков страны — Леднице, главной резиденции рода Лихтенштейнов. Вы рассмотрите детали убранства этого шедевра эпохи Ренессанс, знаменитые потолки из липы и винтовую лестницу. А в свободное время в удовольствие погуляете по великолепному придворцовому парку.