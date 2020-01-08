12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Карстовые пещеры, Долина крещения и великолепный замок Леднице — автобусное путешествие из Праги

Martin
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Martin – экскурсионное агентство
Поездка в Моравию откроет вам потрясающие природные и рукотворные красоты Чехии.

В огромном заповеднике с известняковыми пещерами вы затеряетесь в лабиринте сталактитов и сталагмитов, прокатитесь над пропастью и проплывёте на лодке под землёй.

В деревушке Крштины узнаете историю крещения славян, а в замке рода Лихтенштейнов — прикоснётесь к аристократическому быту былых эпох и лучше познакомитесь с национальным достоянием Чехии.
€57
46 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Республики
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.67
Чарующая Моравия
Чарующая Моравия

Что вас ожидает

Моравский крас — во всей красе
Восточная часть Чехии сразу очарует вас невероятными пейзажами. Моравский крас, или карст — огромный известняковый массив, окружённый лесами Южной Моравии — впечатляющее зрелище. На территории заповедника, охраняемого государством, вы прокатитесь на паровозике вдоль реки Пунква и на фуникулёре промчитесь над пропастью Мацоха. Прямо из пещеры Пункевни, пробравшись через сталактиты и сталагмиты, выйдете на дно обрыва и услышите легенду о злой мачехе. А во время путешествия по подземной реке на лодках узнаете тайны пещерных сюжетов, запечатлённые в камне.

Чешская деревушка и владения рода Лихтеншейнов
С традиционным деревенским бытом Чехии вы познакомитесь в местечке Крштины, где находится собор Девы Марии. Именно на месте этого храма в IX веке крестили древних славян святые Кирилл и Мефодий. А об аристократическом укладе и привычках чешской знати вы сможете судить, побывав в одном из самых красивых замков страны — Леднице, главной резиденции рода Лихтенштейнов. Вы рассмотрите детали убранства этого шедевра эпохи Ренессанс, знаменитые потолки из липы и винтовую лестницу. А в свободное время в удовольствие погуляете по великолепному придворцовому парку.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Прежде чем оплатить заказ на 1 человека, советуем уточнить в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: в замок Леднице — 180 крон, в пещеры (включая паровозик и фуникулер) — 290 крон
  • Замок Леднице открыт с 1 апреля по 31 октября. В остальное время проводим экскурсию по городу Брно и дегустацию прекрасных моравских вин в Райграде.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Чарующая Моравия
Чарующая Моравия
Чарующая Моравия
Чарующая Моравия
Чарующая Моравия
Чарующая Моравия

Экскурсия проводится во вторник в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый их которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Экскурсия в Моравию. нашей семье понравилась! Дорога не была утомительной. Удобный автобус,хороший водитель и замечательный рассказчик- гид Лариса сделали наш путь приятным.Пещеры очень впечатлили!Выход из них был потрясающим! Интересный магазинчик перед входом в пещеры! Дегустация вина в монастырских погребах также была превосходной!
Софья
11 декабря 2019
Невероятная экскурсия!!!!! Ехать всем! Не раздумывая! "Дух захватывает"!!! Это как раз то, что приходит на ум когда вы будете вспоминать и рассказывать друзьям о своих впечатлениях!
31 октября 2019
Хороший гид! Переживала за всех и каждого, отличный рассказчик, много знает!
Экскурсия очень понравилась, особенно плавание на лодке в пещере. Советую всем!! Особенно экскурсии от Martina!!
30 октября 2019
Уважаемые организаторы! Просим Вас указывать точно указывать время начала экскурсий. Мы пришли ровно 07:00 (в указанное время), и нас, вместо приветствия, экскурсовод грубо отчитала перед всей группой за опоздание. Было желание развернуться и уйти. В остальном экскурсия прошла замечательно. Лариса - профессионал и хороший организатор. Рассказывала доступно и интересно. Спасибо!
23 октября 2019
Очень интересная экскурсия, совершенно не жалко, что встали так рано. Всю дорогу до пещер Лариса рассказывала об истории Чехии, замков и много другого разного. Пещеры восхищают!!!В замке очень понравилось:резные деревянные потолки, лестницы невероятно красивые. Лариса прекрасно и интересно рассказывала и она отвечала на все наши вопросы.
21 августа 2019
Замечательный маршрут,пещеры выше всяких похвал. Очень долгая дорога,особенно обратно. Замок симпатичный,разок можно побывать! Лариса -хороший экскурсовод,много знает,могла бы рассказывать побольше. В целом-рекомендую
8 августа 2019
Все очень понравилось. Организация была на высшем уровне. Все очень четко. Посетили сначала замок Леднице, затем отправились в Моравский Карст, где проехали над пропастью по канатной дороге, опустились в пещеру со сталактитами и проплыли по подземной речке на лодке ( это было очень круто). Гид была прекрасным оратором, много интересного рассказывала по дороге на экскурсию, сразу было видно, что влюблена в Чехию и ее историю. Только нужно запастись терпением, потому что дорога туда и обратно занимает около 6 часов, ну и плюс 6 часов сама экскурсия. Но Чехия такая красивая и зелёная, что ехать и наблюдать за ее красотами было одно удовольствие. И обязательно нужно захватить с собой ветровку, так как в пещере очень низкая температура.
Спасибо Мартину и Ларисе за прекрасную экскурсию.
26 июля 2019
Экскурсия потрясающая. Великолепный дворец и восхитительный парк. Какие замечательные мастера сотворили это великолепие. Пещера - это что-то словами не передать. Надо это все увидеть своими глазами. Советую всем, кто любит природу, обязательно посетить эти шедевры, созданные природой и людьми.
12 июля 2019
Чарующая Моравия - это одна из самых интересных и красивых экскурсии по Чехии. Красота дворца (Леднице ) и парка, неподражаемые стологниты и стологниты в пещере (да и сама пещера великолепна), прогулка по подземной реке, доступная информация о Моравии - все это мы получили на экскурсии. Организаторы просто молодцы, все четко, интересно, без потерь времени, каждал минутка была заполнена. Все данные до экскурсии обещания были ввполнены. Большое спасибо гиду Ларисе за наше очеровательное времяпровождение. Она очень хороший рассказчик, не нагружает туристов лишними датами и цифрами, вся информация понятна и доступна. Мы узнали много нового о Моравии, включая исторические факты и современность, и о Чехии в целом. Ее внимания хватало всем участникам, она отвечала на все наши вопросы и с легкостью решала и наши бытовые проблемы. Описание самой экскурсии нет смысла делать, все очеровательное не передать, нужно ехать и смотреть своими глазами. Разочарованы не будете
3 июля 2019
Красивый и уютный замок, посмотреть рекомендую.
В пещеры в шортах лучше не ходить, холодно, 8 градусов. Катание на лодке приятное. Маршрут очень легкий. Даже для пожилых людей.
Ещё 2 отзыва

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