Pangea. Team проводит ещё 4 экскурсии

Прага… О ней хочется говорить бесконечно. Ее можно увидеть, послушать, потрогать, попробовать на вкус, вдохнуть ее аромат и прислушаться к своим ощущениям. Прогуляться 👣 по Праге, полностью окунувшись в свои ощущения и чувства? Это реально!

Представляем эксклюзивную авторскую экскурсию ⛳ “Прага. Чувствую и живу”, на которой вы сможете испытать все чувства и ощущения, данные человеку.

Как Звучит Прага?

Конечно же, колоколами! Услаждать слух можно бесконечно, слушая мелодичный перезвон колоколов монастырей, расположенных поближе к королевской резиденции в районе Градчаны.

Какова Прага На Вкус?

Сразу же приходит в голову пиво, рулька, трдельник, глинтвейн… Смена сезонов диктует свои правила, но неизменным остается одно - горячо любимый чехами жареный сыр. Тот самый вкус, который не меняется никогда.

Деталей и мелочей в Праге просто бездонная пропасть, и это знает каждый, кто хотя бы раз ее посещал. Чтобы понять этот город 🏙️ изнутри, необходимо не просто приглядываться буквально ко всему, но и видеть скрытый смысл. Обращать внимание на детали, а главное, видеть невидимое - это именно то, что предстоит разгадать вашим глазам.

Человек - существо довольно капризное, особенно, если речь идет о комфорте.

Ощущение Комфорта.

А именно тепла или холода - можно испытать, например, переплывая величественную реку Влтаву на лодочке. Все зависит от погоды! Сможем ли мы благодарно принять любое время года?

Ни один старый город не хранит в себе лишь хорошее. Любой может рассказать леденящие душу истории 📖 боев, сражений, казней и пыток разных провинившихся людей. Да, чувство боли - тоже одно из важнейших ощущений человека, и испытать его можно, например, в музее пыток. Вы хотите узнать, как истязали приговоренных? Приготовьтесь, это история и факты.

Без Ощущения Равновесия Ни Один Человек Не Смог Бы Ходить.

Но каждому знакома фраза “Земля ушла из-под ног”. А хотели бы вы побалансировать прямо по легендарной границе запада и востока Европы? Пройдясь по знаменитому пражскому меридиану вы осуществите свою мечту!

Мы ходим по старой Праге, ощущая под ногами неровную брусчатку, прикасаемся к какому-нибудь камню или скульптуре… Мы чувствуем собственное тело и его движения. И ощутить каждую его частичку нам поможет “дедушка Фрейд”, висящий прямо посреди улицы. Вот уж в каком положении точно ощутишь всего себя!

Зимой город полон ароматов горячего вина, корицы, свежей выпечки и дыма. Летом - пахучих трав и цветов. Возможно, стоит обратиться к средневековью? Но и тут приходят в голову лишь “ароматы” нечистот, которыми якобы славились все европейские города. А славились ли? Мы развенчаем мифы и по-настоящему понюхаем этот город!

А Как Же Прагу Можно Осязать?

Представьте себе, что, например, создатель знаменитых пражских астрономических часов был ослеплен, чтобы не смог повторить свой шедевр. Но он смог забраться на ратушную башню и сбросился оттуда прямо на механизм своих часов, прихватив все чертежи.

Мы тоже попробуем забраться на староместскую ратушную башню “вслепую”, правда, сбрасываться с нее нам нет необходимости. Вас буквально заворожит панорама старого города, открывающаяся оттуда, и вы окончательно убедитесь, каково это - чувствовать Прагу и жить ею.