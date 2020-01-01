Pangea. Team проводит ещё 4 экскурсии

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Чувствую и живу

Pangea. Team
Pangea. Team – Гид из Праги
Эксклюзивная авторская экскурсия ⛳ по Праге.

На этой индивидуальной прогулке 👣 по столице Чехии вы испытаете все чувства и ощущения, которые даны человеку.

Услышите мелодичный перезвон колоколов монастырей королевской резиденции в районе Градчаны.

Почувствуете покачивание волн Влтавы во время прогулки на лодке ⚓.

Познакомитесь с разными локациями яркого города, попробуете его на вкус, узнаете его аромат.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧘На выходные
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €120 за экскурсию

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Чувствую и живу
Чувствую и живу
Прага… О ней хочется говорить бесконечно. Ее можно увидеть, послушать, потрогать, попробовать на вкус, вдохнуть ее аромат и прислушаться к своим ощущениям. Прогуляться 👣 по Праге, полностью окунувшись в свои ощущения и чувства? Это реально!
Представляем эксклюзивную авторскую экскурсию ⛳ “Прага. Чувствую и живу”, на которой вы сможете испытать все чувства и ощущения, данные человеку.
Как Звучит Прага?
Конечно же, колоколами! Услаждать слух можно бесконечно, слушая мелодичный перезвон колоколов монастырей, расположенных поближе к королевской резиденции в районе Градчаны.
Какова Прага На Вкус?
Сразу же приходит в голову пиво, рулька, трдельник, глинтвейн… Смена сезонов диктует свои правила, но неизменным остается одно - горячо любимый чехами жареный сыр. Тот самый вкус, который не меняется никогда.
Деталей и мелочей в Праге просто бездонная пропасть, и это знает каждый, кто хотя бы раз ее посещал. Чтобы понять этот город 🏙️ изнутри, необходимо не просто приглядываться буквально ко всему, но и видеть скрытый смысл. Обращать внимание на детали, а главное, видеть невидимое - это именно то, что предстоит разгадать вашим глазам.
Человек - существо довольно капризное, особенно, если речь идет о комфорте.
Ощущение Комфорта.
А именно тепла или холода - можно испытать, например, переплывая величественную реку Влтаву на лодочке. Все зависит от погоды! Сможем ли мы благодарно принять любое время года?
Ни один старый город не хранит в себе лишь хорошее. Любой может рассказать леденящие душу истории 📖 боев, сражений, казней и пыток разных провинившихся людей. Да, чувство боли - тоже одно из важнейших ощущений человека, и испытать его можно, например, в музее пыток. Вы хотите узнать, как истязали приговоренных? Приготовьтесь, это история и факты.
Без Ощущения Равновесия Ни Один Человек Не Смог Бы Ходить.
Но каждому знакома фраза “Земля ушла из-под ног”. А хотели бы вы побалансировать прямо по легендарной границе запада и востока Европы? Пройдясь по знаменитому пражскому меридиану вы осуществите свою мечту!
Мы ходим по старой Праге, ощущая под ногами неровную брусчатку, прикасаемся к какому-нибудь камню или скульптуре… Мы чувствуем собственное тело и его движения. И ощутить каждую его частичку нам поможет “дедушка Фрейд”, висящий прямо посреди улицы. Вот уж в каком положении точно ощутишь всего себя!
Зимой город полон ароматов горячего вина, корицы, свежей выпечки и дыма. Летом - пахучих трав и цветов. Возможно, стоит обратиться к средневековью? Но и тут приходят в голову лишь “ароматы” нечистот, которыми якобы славились все европейские города. А славились ли? Мы развенчаем мифы и по-настоящему понюхаем этот город!
А Как Же Прагу Можно Осязать?
Представьте себе, что, например, создатель знаменитых пражских астрономических часов был ослеплен, чтобы не смог повторить свой шедевр. Но он смог забраться на ратушную башню и сбросился оттуда прямо на механизм своих часов, прихватив все чертежи.
Мы тоже попробуем забраться на староместскую ратушную башню “вслепую”, правда, сбрасываться с нее нам нет необходимости. Вас буквально заворожит панорама старого города, открывающаяся оттуда, и вы окончательно убедитесь, каково это - чувствовать Прагу и жить ею.
Что входит
  • Русскоязычный гид
  • Радио-экскурсионное оборудование
Что не входит
  • Дегустация жаренного сыра
  • Входной билет в Музей пыток
  • Подъем на башню Ратуши
  • Катание на кораблике
Начало
🚩 рецепция Вашего отеля
Место завершения
🏁 Староместская площадь
Чувствую и живу
Чувствую и живу
Чувствую и живу
Чувствую и живу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Pangea. Team
Pangea. Team
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