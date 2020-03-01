Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Следы «Бархатной революции» на улицах города

Главным героем нашей прогулки станет ноябрь 1989 года, когда на улицах Праги кипела революционная жизнь. Вы узнаете предысторию «Бархатной революции», выясните, с чего она началась и кто был главной фигурой протеста. Совсем с другого ракурса вы взглянете на ключевые уголки города: я расскажу, что в дни революции происходило на Вышеграде, причем здесь Народный театр и самая старая кофейня Праги. А еще вы узнаете об «улочке позора», тайном заговоре спецслужб и, конечно, совсем с другой стороны откроете для себя Вацлавскую площадь.

Почувствовать ветер перемен

Мы перенесемся в предреволюционную Прагу: постараемся понять причины «Бархатной революции» и ощутить то душное ощущение «несвободы», которое витало в чехословацком воздухе 30 лет назад. Поговорим о шедшей полным ходом перестройке в СССР и падении Берлинской стены. Разберемся, почему рассказ о «Бархатной революции» стоит начать именно с пражских студентов. Шаг за шагом выясним мотивы, стремления и цели чешского народа, который вышел бороться за независимость. И к концу прогулки вы сможете найти для себя ответ на вопрос, действительно ли легендарная «Бархатная революция» прошла мирно?

Кому подойдет прогулка

Тем, кто уже успел обойти основные достопримечательности и готов взглянуть на Прагу с неклассического ракурса. Экскурсия рассчитана на путешественников старше 14 лет.