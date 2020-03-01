Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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Пройти по местам, где зарождалась независимая Чехия, и открыть яркие страницы истории города

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Прага — это не только город Средневековья, королей и алхимиков.

На прогулке вам откроются городские хроники 1989 года, когда по мощеным улочкам шагала «Бархатная революция».

Вы прикоснетесь к одному из важнейших событий в истории Чехии, узнаете о мирном переходе страны к демократии и по-новому взглянете на ключевые памятники Праги.
62 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Встреча в районе остановки Ujezd
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Другая Прага: хроники «Бархатной революции»
Другая Прага: хроники «Бархатной революции»

Что вас ожидает

Следы «Бархатной революции» на улицах города
Главным героем нашей прогулки станет ноябрь 1989 года, когда на улицах Праги кипела революционная жизнь. Вы узнаете предысторию «Бархатной революции», выясните, с чего она началась и кто был главной фигурой протеста. Совсем с другого ракурса вы взглянете на ключевые уголки города: я расскажу, что в дни революции происходило на Вышеграде, причем здесь Народный театр и самая старая кофейня Праги. А еще вы узнаете об «улочке позора», тайном заговоре спецслужб и, конечно, совсем с другой стороны откроете для себя Вацлавскую площадь.

Почувствовать ветер перемен
Мы перенесемся в предреволюционную Прагу: постараемся понять причины «Бархатной революции» и ощутить то душное ощущение «несвободы», которое витало в чехословацком воздухе 30 лет назад. Поговорим о шедшей полным ходом перестройке в СССР и падении Берлинской стены. Разберемся, почему рассказ о «Бархатной революции» стоит начать именно с пражских студентов. Шаг за шагом выясним мотивы, стремления и цели чешского народа, который вышел бороться за независимость. И к концу прогулки вы сможете найти для себя ответ на вопрос, действительно ли легендарная «Бархатная революция» прошла мирно?

Кому подойдет прогулка

Тем, кто уже успел обойти основные достопримечательности и готов взглянуть на Прагу с неклассического ракурса. Экскурсия рассчитана на путешественников старше 14 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому советую выбирать для прогулки удобную обувь.
  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
Другая Прага: хроники «Бархатной революции»
Другая Прага: хроники «Бархатной революции»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе остановки Ujezd.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Привет, путешественник! Если ты читаешь это — значит, тебе хочется привезти из отпуска самые лучшие воспоминания о Праге. А благодаря мне они станут осязаемыми — я превращу их в фото! Я живу в Праге с 2017 года, постоянно изучаю ее тайные улочки и секретные места «для своих». В своих фотопрогулках не оперирую сухими фактами и датами, а предпочитаю интересно рассказать о том, чем живет город сейчас. Знаю самые лучшие ракурсы и умею создать настроение. До встречи!
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Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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