11 отзывов оставили туристы

Приглашаем Вас в незабываемое путешествие на два дня в столицу Австрии – Вену. Вена – один их красивейших городов Европы, элегантный и аристократический, который уже на уже на протяжении столетий притягивает к себе туристов со всего мира.

1 День

08:45 - выезд из Праги.

14:00 - приезд в Вену.

15:00 - пешеходная экскурсия ⛳ по городу - Венский театр, зимняя резиденция Хофбург, Площадь Михаэла, Площадь героев, улица Колмард, Собор Святого Петра, Собор Святого Штефана, свободное время.

18:00 - ужин в ресторане Рипс в центре города ( не входит в стоимость экскурсии).

2 День

06:30 - завтрак в отеле.

08:30-11:00 - посещение летней резиденции замка Шенбрунн.

11:00 - Автобусная экскурсия по Вене, Рингштрассе, Дом Хундертвассера, осмотр Венских парков 🌳, венские кофейни, возможность покупки сувениров, свободное время, возможность посещения венских музеев.

14:30 - выезд в Чехию.

19:30 - Прибытие в Прагу.

Внимание! Если вы не внесли предоплату, то вам нужно прийти с паспортами и оплатой в офис в Праге за 48 часов до начала экскурсии 🧭. Если вы внесли предоплату на сайте, то за 24 часа с паспортами и оплатой. Если вы не придете, то бронь аннулируется и предоплата не возвращается.