11 отзывов оставили туристы

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Двухдневная экскурсия в Вену

5
11 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
В течении двухдневной экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Вены: Хофбург, Венскую оперу, Шёнбрунн и собор Святого Стефана, проедетесь по Рингштрассе, увидите «живой» Дом Хундертвассера, посетите венские парки 🌳 и кофейни.

В конце каждого дня у вас будет свободное время для более детального знакомства с городом и покупки сувениров.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €125 за человека

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Двухдневная экскурсия в Вену
Двухдневная экскурсия в Вену
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие на два дня в столицу Австрии – Вену. Вена – один их красивейших городов Европы, элегантный и аристократический, который уже на уже на протяжении столетий притягивает к себе туристов со всего мира.
1 День
08:45 - выезд из Праги.
14:00 - приезд в Вену.
15:00 - пешеходная экскурсия ⛳ по городу - Венский театр, зимняя резиденция Хофбург, Площадь Михаэла, Площадь героев, улица Колмард, Собор Святого Петра, Собор Святого Штефана, свободное время.
18:00 - ужин в ресторане Рипс в центре города ( не входит в стоимость экскурсии).
2 День
06:30 - завтрак в отеле.
08:30-11:00 - посещение летней резиденции замка Шенбрунн.
11:00 - Автобусная экскурсия по Вене, Рингштрассе, Дом Хундертвассера, осмотр Венских парков 🌳, венские кофейни, возможность покупки сувениров, свободное время, возможность посещения венских музеев.
14:30 - выезд в Чехию.
19:30 - Прибытие в Прагу.
Внимание! Если вы не внесли предоплату, то вам нужно прийти с паспортами и оплатой в офис в Праге за 48 часов до начала экскурсии 🧭. Если вы внесли предоплату на сайте, то за 24 часа с паспортами и оплатой. Если вы не придете, то бронь аннулируется и предоплата не возвращается.
Что входит
  • Размещение в двухместном номере
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Русскоязычный гид
  • Проживание в отеле 4* с завтраком
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • При одноместном размещении - доплата 30 евро
  • Входной билет в замок Шенбрунн - 15€
  • Ужин в Рипс (25 евро)
Начало
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Место завершения
🏁 у памятника Св. Вацлову
Двухдневная экскурсия в Вену
Двухдневная экскурсия в Вену
Двухдневная экскурсия в Вену
Двухдневная экскурсия в Вену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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11 отзывов оставили туристы

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