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Фото-прогулка по Праге: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»

4.7
3 отзыва
Лариса О.
Лариса О. – Гид из Праги
Моя экскурсия ⛳ подходит для друзей, семейных пар с детьми, небольших туристических групп и простых путешественников.

Никому не будет скучно — ведь я не только покажу вам известные достопримечательности 🏛️ Праги, но и покажу места, которые искренне люблю всем сердцем.

Самой главной «фишкой» экскурсии 🧭 является фотосессия 📷.

Мы будем прогуливаться по живописным улочкам старинного города, а я не только расскажу вам множество пражских легенд, но еще и сделаю замечательные фотографии 📸 на память об этой поездке.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €99 за экскурсию

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Фото-прогулка по Праге: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»
Фото-прогулка по Праге: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»

Что вы увидите

  • Градчаны
  • Страговский монастырь
  • Градчанская площадь
  • улица Нерудова
  • улочки Малой Страны
  • Королевские Сады
  • Карлов Мост
  • Пражская Венеция
  • Староместская площадь
  • Климентинум
Фото-прогулка по Праги: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»
Я лицензионный гид по Праге и фотограф. Меня зовут Лариса.
Хочу предложить вам мою экскурсию ⛳ в необычном формате - Фото-прогулка по самым живописным уголкам Праги.
Прага - один из самых фотографируемых городов мира! Все мы знаем знаменитый Пражский град и его восхитительный Собор Св. Вита, Карлов Мост, Вацлавскую площадь и много других узнаваемых достопримечательности 🏛️ города.
В течении моей экскурсии 🧭 мне хочется не просто показать вам мой город 🏙️, а также сделать потрясающие фотографии 📸 у самых важных объектов города. Гуляя со мной по улицам города вы навсегда увезете с собой не только интересные истории 📖, но и чудесные фотографии.
Наша прогулка 👣 начнется в очаровательном районе Градчаны, где мы с вами посетим территорию Страговского монастыря с его шикарными видами на Прагу и Градчанскую площадь. Далее мы будем спускаться по очень колоритной улице Нерудова и пройдемся по самым тихим улочкам Малой Страны. Заглянем в королевские сади с павлинами, покормим золотых рыбок и направимся к Карлову Мосту. Далее по желанию, мы сможем прогуляться по очаровательному району Праги – Пражская Венеция, с его неповторимой атмосферой уюта или направимся на Староместскую площадь и заглянем в Иезуитский комплекс «Климентинум».
Я расскажу вам о городских легендах, о местных укладах жизни, истории о людях, которые жили и любили в этом городе, без сухих цифр и дат. И в результате экскурсии вы получите до 30 фотографий с вами в разных местах и ракурсах.
  • Продолжительность экскурсии – 1, 5 часа
  • Место встречи – с каждым путешественником уточняется дополнительно. (Базовое – ст. Метро 🚇 Малостранская)
  • 35/40 профессиональных снимков включены стоимость, вы сможете получить их на следующий день ссылкой в «Облако».
  • Билеты на транспорт в стоимость не включены
  • Размер группы - до 4 человек;
  • Моя экскурсия подойдет для всех – для друзей, для небольших групп, для семейных пар с детьми и индивидуальных путешественников.
  • Время экскурсии – 10-00 утра
  • Стоимость экскурсии – 99 евро
Что входит
  • Услуги фотографа
  • 35/40 профессиональных снимков
Что не входит
  • Билеты на транспорт
  • Личные расходы
  • Обед
Начало
🚩 Станция метро Malostranská
Место завершения
🏁 Староместская площадь
Фото-прогулка по Праге: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»
Фото-прогулка по Праге: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»
Фото-прогулка по Праге: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»
Фото-прогулка по Праге: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лариса О.
Лариса О.
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3 отзыва оставили туристы

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