Фото-прогулка по Праги: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»

Я лицензионный гид по Праге и фотограф. Меня зовут Лариса.

Хочу предложить вам мою экскурсию ⛳ в необычном формате - Фото-прогулка по самым живописным уголкам Праги.

Прага - один из самых фотографируемых городов мира! Все мы знаем знаменитый Пражский град и его восхитительный Собор Св. Вита, Карлов Мост, Вацлавскую площадь и много других узнаваемых достопримечательности 🏛️ города.

В течении моей экскурсии 🧭 мне хочется не просто показать вам мой город 🏙️, а также сделать потрясающие фотографии 📸 у самых важных объектов города. Гуляя со мной по улицам города вы навсегда увезете с собой не только интересные истории 📖, но и чудесные фотографии.

Наша прогулка 👣 начнется в очаровательном районе Градчаны, где мы с вами посетим территорию Страговского монастыря с его шикарными видами на Прагу и Градчанскую площадь. Далее мы будем спускаться по очень колоритной улице Нерудова и пройдемся по самым тихим улочкам Малой Страны. Заглянем в королевские сади с павлинами, покормим золотых рыбок и направимся к Карлову Мосту. Далее по желанию, мы сможем прогуляться по очаровательному району Праги – Пражская Венеция, с его неповторимой атмосферой уюта или направимся на Староместскую площадь и заглянем в Иезуитский комплекс «Климентинум».

Я расскажу вам о городских легендах, о местных укладах жизни, истории о людях, которые жили и любили в этом городе, без сухих цифр и дат. И в результате экскурсии вы получите до 30 фотографий с вами в разных местах и ракурсах.