Фото-прогулка по Праги: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»
Я лицензионный гид по Праге и фотограф. Меня зовут Лариса.
Хочу предложить вам мою экскурсию ⛳ в необычном формате - Фото-прогулка по самым живописным уголкам Праги.
Прага - один из самых фотографируемых городов мира! Все мы знаем знаменитый Пражский град и его восхитительный Собор Св. Вита, Карлов Мост, Вацлавскую площадь и много других узнаваемых достопримечательности 🏛️ города.
В течении моей экскурсии 🧭 мне хочется не просто показать вам мой город 🏙️, а также сделать потрясающие фотографии 📸 у самых важных объектов города. Гуляя со мной по улицам города вы навсегда увезете с собой не только интересные истории 📖, но и чудесные фотографии.
Наша прогулка 👣 начнется в очаровательном районе Градчаны, где мы с вами посетим территорию Страговского монастыря с его шикарными видами на Прагу и Градчанскую площадь. Далее мы будем спускаться по очень колоритной улице Нерудова и пройдемся по самым тихим улочкам Малой Страны. Заглянем в королевские сади с павлинами, покормим золотых рыбок и направимся к Карлову Мосту. Далее по желанию, мы сможем прогуляться по очаровательному району Праги – Пражская Венеция, с его неповторимой атмосферой уюта или направимся на Староместскую площадь и заглянем в Иезуитский комплекс «Климентинум».
Я расскажу вам о городских легендах, о местных укладах жизни, истории о людях, которые жили и любили в этом городе, без сухих цифр и дат. И в результате экскурсии вы получите до 30 фотографий с вами в разных местах и ракурсах.
- Продолжительность экскурсии – 1, 5 часа
- Место встречи – с каждым путешественником уточняется дополнительно. (Базовое – ст. Метро 🚇 Малостранская)
- 35/40 профессиональных снимков включены стоимость, вы сможете получить их на следующий день ссылкой в «Облако».
- Билеты на транспорт в стоимость не включены
- Размер группы - до 4 человек;
- Моя экскурсия подойдет для всех – для друзей, для небольших групп, для семейных пар с детьми и индивидуальных путешественников.
- Время экскурсии – 10-00 утра
- Стоимость экскурсии – 99 евро