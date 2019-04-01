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Увидеть картины и скульптуры Анежского монастыря и разобраться в этом художественном стиле

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
Сокровища Праги вовсе не ограничиваются Карловым мостом и Староместской площадью.

Перед вами распахнёт свои двери старинный Анежский монастырь, таящий настоящие шедевры готического искусства.

Вы погрузитесь во времена совершенно иных представлений: каноны изображений, технология их создания и основные концепты раскроют перед вами мир наших предков, давно ушедший в историю, но до сих пор хранящий свои красоту, очарование, мудрость и самобытность.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
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Готическое искусство в Праге
Готическое искусство в Праге

Что вас ожидает

Внутри Анежского монастыря
Невероятным по своей красоте и разнообразию калейдоскопом пройдут перед вами произведения мастера Теодорика, мастеров Вышебродского и Тршебоньского алтарей, а также многих других художников, оставшихся безымянными в истории искусства. Для того, чтобы оценить всю исключительность экспозиций, вам вовсе не понадобятся глубокие знания в этой области: многие важные вещи вы почувствуете сердцем. И с позиции современного мышления ещё глубже проникнетесь преемственностью поколений и грандиозным значением Средневековья для истории человечества.

Как понять готическое искусство?
Произведения искусства даже внутри церкви я рассматриваю с точки зрения искусства, а не религии, что позволяет прочесть в них многое об эпохе, о людях того времени и их нравах. Само устройство готического храма — это метафора, которую вы расшифруете. Вы узнаете, каким образом на средневековое изображение мог «попасть» простой смертный и почему фигуры на переднем плане часто меньше по размеру, чем фигуры на заднем. Для вас перестанет быть тайной, зачем вообще в церквях в таком количестве нужны были скульптуры и иконы, какие цвета и почему использовались в иконописи, из чего изготавливались готические скульптуры и что общего у них с античными. Вы поразмыслите, почему скульптуры на Карловом мосту черные-пречерные, почему художники Средневековья в большей мере для нас остались безымянными, и сможете задать мне любые вопросы по теме, какие только придут вам в голову.

Организационные детали

  • Вход в Анежский монастырь оплачивается дополнительно — 220 крон (около 600 рублей) с человека. Есть скидки для семей.
  • Там же можно заглянуть в кафе, устроив небольшой перерыв (расходы в этом случае вы также берёте на себя).
Готическое искусство в Праге
Готическое искусство в Праге
Готическое искусство в Праге
Готическое искусство в Праге
Готическое искусство в Праге

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Добрый день, давайте знакомиться! Меня зовут Татьяна, живу я в Праге, городе, который очень люблю и в который возвращаюсь с неизменной радостью даже из самых потрясающих путешествий. Я занимаюсь творческой самореализацией сразу в нескольких сферах: преподаю рисунок, живопись и философию творчества детям всех возрастов (3-99 лет) по собственным программам, провожу интерактивные лекции разных форматов по истории и теории искусства, рисую и пишу сама, пробую силы на писательском поприще (статьи, рассказы, стихи в прозе), беспрестанно фонтанирую идеями и ищу новые пути для саморазвития. Стараюсь не пропускать ни одной интересной выставки и личности, безоглядно влюбляясь во все прекрасное и искреннее. 36 лет назад мне повезло родиться в семье художников-архитекторов, где искусство было не просто картинкой в книжке или темой урока в школе. Оно было воздухом и пищей, средством и смыслом. Всем. Я — счастливый человек, потому что, занимаясь любимым делом сейчас, чувствую себя так же, как и в детстве: словно я обнимаю весь мир, а он гладит меня по голове. Обожаю учиться и удивляться и считаю, что это самое замечательное в жизни, ее двигательный механизм. Читаю и слушаю. Наблюдаю и размышляю. Мечтаю и дерзаю. Занимаясь творчеством, мы постигаем собственные возможности, удивляемся себе и учимся Любви — всепоглощающей, безусловной. Лишь в творчестве по-настоящему открываются все наши органы чувств, крепнет вера в самого себя, красоту мира и мудрость жизни. Идея творчества способна объединять людей на любых уровнях и дарить смысл каждому новому дню. Творчество и искусство — это моя религия.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 апреля 2019
Экскурсия понравилась!

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