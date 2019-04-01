Что вас ожидает

Внутри Анежского монастыря

Невероятным по своей красоте и разнообразию калейдоскопом пройдут перед вами произведения мастера Теодорика, мастеров Вышебродского и Тршебоньского алтарей, а также многих других художников, оставшихся безымянными в истории искусства. Для того, чтобы оценить всю исключительность экспозиций, вам вовсе не понадобятся глубокие знания в этой области: многие важные вещи вы почувствуете сердцем. И с позиции современного мышления ещё глубже проникнетесь преемственностью поколений и грандиозным значением Средневековья для истории человечества.

Как понять готическое искусство?

Произведения искусства даже внутри церкви я рассматриваю с точки зрения искусства, а не религии, что позволяет прочесть в них многое об эпохе, о людях того времени и их нравах. Само устройство готического храма — это метафора, которую вы расшифруете. Вы узнаете, каким образом на средневековое изображение мог «попасть» простой смертный и почему фигуры на переднем плане часто меньше по размеру, чем фигуры на заднем. Для вас перестанет быть тайной, зачем вообще в церквях в таком количестве нужны были скульптуры и иконы, какие цвета и почему использовались в иконописи, из чего изготавливались готические скульптуры и что общего у них с античными. Вы поразмыслите, почему скульптуры на Карловом мосту черные-пречерные, почему художники Средневековья в большей мере для нас остались безымянными, и сможете задать мне любые вопросы по теме, какие только придут вам в голову.