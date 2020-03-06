67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Очарование средневекового города и прекрасный замок Глубока над Влтавой

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Чешский Крумлов — не просто ожившее прошлое, это узкие мощеные средневековые улицы, разбегающиеся в стороны от центральной рыночной площади, изогнутая речка посреди городка, это маленькие домики, таверны, из которых пахнет свежеиспеченной сдобой, и кажется, вот-вот выйдет из двери добродушная пышнотелая хозяюшка с приглашением зайти на огонек.
€35
32 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча у Национального музея
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У этой экскурсии67 отзывов
4.51
Групповая экскурсия из Праги в Чески-Крумлов
Групповая экскурсия из Праги в Чески-Крумлов

Программа

  • Во время автобусной поездки в южную часть Богемии (около 180 км), вы познакомитесь с интересными фактами чешской истории, с основателями этого города Рожембергами, с необычным императором Рудольфом и его безумным сыном.
  • Посетите белоснежное чудо в виндзорском стиле — замок Глубока над Влтавой, один из красивейших замков не только Чехии, но и всей Европы.
  • Если посчастливится, увидите настоящих медведей (возможно, не только живых, но и виде прикроватных ковриков).
  • Пройдете по старейшему в городе кварталу Латран, известному как прибежище преступников.
  • В свободное время с чашечкой кофе (или пива) посидите на набережной реки и насладитесь видом средневекового города.
  • Кроме того, у вас будет возможность приобрести влтавин (его не просто так называют самым загадочным камнем, а после того, как его стала носить сама английская королева, каждый порядочный гражданин просто обязан иметь у себя ювелирное изделие из этого зеленого камня), сыры, сувениры и местное пиво.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в замки

Групповая экскурсия из Праги в Чески-Крумлов

Экскурсия проводится в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Национального музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Для того, чтобы чувствовать себя независимо и одновременно комфортно необходимо иметь контакт человека, которые сможет в любую минуту ориентировать вас в незнакомом городе. Наша компания профессионально занимается услугами сфере туризма. Мы предлагает вам ненавязчивый сервис, сопровождение опытных гидов согласно вашим пожеланиям и предпочтениям, надежного партнера и помощника в незнакомой, но такой прекрасной стране Чехии.
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67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Экскурсовод Анна. Хорошо составленный маршрут. Все время в дороге- интересная информация. Достаточно свободного времени. В Крумлове мы выбрали неудачный ресторан, муж чуть не отравился - ресторан Эдинбургер - 8.9 по Tripadwiser. Хорошо бы конкретные рекомендации по ресторанам. В Праге экскурсоводы нам давали конкретные рекомендации.
20 февраля 2020
К гиду, самому маршруту и автобусу вопрос никаких. Но было одно но. Не хватило аудиогидов. А те, что были работали ужасно. Многие возмущались, пришлось ходить поближе к гиду, благо он говорил громко и очень старался, чтобы все все услышали.
7 февраля 2020
ЭОльга провела замечательную экскурсию. Очень интересно и доступно преподнесла исторический материал, большого объема. Настолько четко,грамотно ,что запомнится надолго. Хочется закопаться в литературе и продолжить изучать историю Чехии .Огромное спасибо Ольге за профессионализм и человеколюбие. Обязательно вернусь в эту страну, а экскурсии только с Ольгой.
6 января 2020
Отлично, и этим всё сказано! Спасибо Александру!
5 января 2020
Отличная организация, все четко: встреча в указанном месте, размещение с автобусе и т.д.
Гид Анна очень понравилась. Все просто на высшем уровне. Единственно жалко, что не удалось посетить замки внутри (Глубока и Чешски Крумлов) так как экскурсия проходила в субботу, а по субботам выходной день.
Прошу учесть организаторов на будущее и ставить эту экскурсию на другие дни.
5 декабря 2019
Очень интересная экскурсия. Благодарность нашему гиду Ларисе, знающему и профессиональному человеку. Получили большое удовольствие от прогулки по Крумлову и замкам. Экскурсия 12-часовая, но совсем не утомительная. Комфортабельный автобус. Всем рекомендую!
6 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Маршрут составлен грамотно. Было время и самостоятельно побродить по городу. Великолепные замки и средневековый город. Экскурсовод Юлия в доступной форме рассказала о истории этих замков, их хозяевах и истории Чехии.
24 октября 2019
Добрый день Экскурсия была очень интересной и познавательной . Все моменты были продуманны и рассчитаны . Понравился уровень Оли - она великолепный рассказчик.Так получилось что никто не отстал и не потерялся ;))) .Было достаточно времени что бы самим в свободное время и посмотреть и по фотографировать и покушать . Удалось сделать красивые фото . Огромное спасибо и Оле и организаторам . Олег Ирина
23 октября 2019
Были 18.10.19 на экскурсии в Чешском Крумлове и замке Глубока над Влтавой.
С нами весь день был потрясающий экскурсовод Юрий, профессионал и очень интересный рассказчик, с грамотной речью и большим количеством интересных и познавательных историй. Многое узнали, многое запомнилось))
Всем рекомендую. В Крумлове было 2 часа свободного времени, оставляют группу у красивого ресторанчика на берегу реки. Там,конечно,хорошо, но советую не тратить столь драгоценное свободное время на него (медленное обслуживание,один официант и большое количество посетителей - при чем меню достаточно обычное). Вместо этого побродите по уютным улочкам городка, прогуляйтесь по мостам, куда не дошли с экскурсией, купите очень вкусного темного копченого пива (прекрасный сувенир), а если проголодались - перекусите в любом другом маленьком баре. Поверьте, вкусно там везде)) А если времени совсем жалко на помощь вам придет трдельник (сладкая трубочка с начинкой, попробуйте сливовое повидло - его в Праге мы как-то не видели).
Выбор сувениров очень велик, а цены,например,на ювелирку, немного ниже чем в Праге. Поэтому стоит присмотреть себе там что-либо на память (гранат или зеленый местный влтавин).
Замок Глубока прекрасен, обязательно соглашайтесь на доп.экскурсию (порядка 270 крон),внутри действительно красиво и есть что посмотреть (чего не скажешь о том же Карлштейне, где интерьеры явно проигрывают по сравнению с внешним обликом замка).

Еще раз спасибо за отличную организацию, в пути не возникало никаких проблем, все было чётко по времени, автобус достойного качества. Юрию отдельная благодарность!
23 октября 2019
Рекомендую эту экскурсию. Все было хорошо организовано. Благодаря гиду, мы полностью погрузились в атмосферу средневековой сказки.
Ещё 57 отзывов

Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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