67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были 18.10.19 на экскурсии в Чешском Крумлове и замке Глубока над Влтавой.

С нами весь день был потрясающий экскурсовод Юрий, профессионал и очень интересный рассказчик, с грамотной речью и большим количеством интересных и познавательных историй. Многое узнали, многое запомнилось))

Всем рекомендую. В Крумлове было 2 часа свободного времени, оставляют группу у красивого ресторанчика на берегу реки. Там,конечно,хорошо, но советую не тратить столь драгоценное свободное время на него (медленное обслуживание,один официант и большое количество посетителей - при чем меню достаточно обычное). Вместо этого побродите по уютным улочкам городка, прогуляйтесь по мостам, куда не дошли с экскурсией, купите очень вкусного темного копченого пива (прекрасный сувенир), а если проголодались - перекусите в любом другом маленьком баре. Поверьте, вкусно там везде)) А если времени совсем жалко на помощь вам придет трдельник (сладкая трубочка с начинкой, попробуйте сливовое повидло - его в Праге мы как-то не видели).

Выбор сувениров очень велик, а цены,например,на ювелирку, немного ниже чем в Праге. Поэтому стоит присмотреть себе там что-либо на память (гранат или зеленый местный влтавин).

Замок Глубока прекрасен, обязательно соглашайтесь на доп.экскурсию (порядка 270 крон),внутри действительно красиво и есть что посмотреть (чего не скажешь о том же Карлштейне, где интерьеры явно проигрывают по сравнению с внешним обликом замка).



Еще раз спасибо за отличную организацию, в пути не возникало никаких проблем, все было чётко по времени, автобус достойного качества. Юрию отдельная благодарность!