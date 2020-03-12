58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Групповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод Крушовице

Чарующая природа, богатая история и секреты пивоварения знаменитого курорта в живописной долине

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Не возможно приехать в Чехию и не посетить этот знаменитый город-курорт.

Ведь Карловы вары — это не только место отдыха и оздоровления, но и место вдохновения многих известных людей в мире.

История Карловых Вар во многом связана с именем русского царя Петра I, гениального немецкого поэта Гете, который приезжал сюда 13 раз.

Павлов, Чехов, Шопен, Бетховен, Гоголь, Тургенев, Толстой и многие другие — может именно здесь и вас посетит муза?
30 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча около Национального музея
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У этой экскурсии58 отзывов
4.24
Групповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод Крушовице
Групповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод Крушовице

Что вас ожидает

Курорт расположен примерно в 120 км от Праги и во время путешествия вы услышите интересный рассказ об истории основания города императором Карлом 4, охотившимся на оленей, о мучительных процедурах, которые предстояло выдержать первым пациентам, о сложных исторических перипетиях этого известного на весь мир курорта, о наводнениях, пожарах и чуме, которая почему-то обходила жителей этого места стороной…

В Карловых Варах вы насладитесь чарующей природой городка в живописной долине, пройдете вдоль знаменитых курортных колоннад по набережной реки Огрже, восхититесь архитектурой, о которой один известный человек сказал не иначе как: «Это же слет тортов!». Сможете попробовать воду из 12 термальных источников (при этом немедленно оздоровиться), продегустировать знаменитый 13 источник — травяной ликер Бехеровка, тоже изначально предлагавшийся в качестве желудочных капель.

Кроме того, у вас будет возможность не только своими глазами увидеть процесс пивоварения в королевском заводе Крушовице, но и попробовать его «не отходя от кассы» А также приобрести: сувениры, хрустальные изделия, знаменитые горячие карловарские вафли, уникальную соляную косметику, ликер Бехеровка.

Также по дороге в Карловы Вары мы посетим музей декоративно-прикладного искусства и ювелирного промысла, который собрал под одной крышей всё, чем гордится Чехия — от маленьких сувениров до больших подарков. После небольшой экскурсии желающие смогут приобрести выставленные для продажи изделия.

Организационные детали

  • По четвергам и воскресеньям мы не посещаем завод Крушовице, но вас ждет не менее интересное место — замок с пивоварней Хише
  • Входные билеты на завод Крушовице или в замок Хише оплачиваются дополнительно:
    — Крушовице: около 200 крон (8 евро) с человека
    — Хише: около 200 крон (8 евро) с человека. Включены осмотр замка и пивоварни, а также дегустация пива.
Групповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод Крушовице
Групповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод Крушовице
Групповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод Крушовице

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура около Национального музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Для того, чтобы чувствовать себя независимо и одновременно комфортно необходимо иметь контакт человека, которые сможет в любую минуту ориентировать вас в незнакомом городе. Наша компания профессионально занимается услугами сфере туризма. Мы предлагает вам ненавязчивый сервис, сопровождение опытных гидов согласно вашим пожеланиям и предпочтениям, надежного партнера и помощника в незнакомой, но такой прекрасной стране Чехии.
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58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Мы посетили великолепный город Карловы Вары, экскурсия прошла ненавязчиво и интересно. Омрачила экскурсию только плохая погода.
8 марта 2020
В общем и целом экскурсия понравилась. Но было два минуса. В Карловых варах после экскурсии в свободное время зашли покушать в ресторачик (который кстати рекомендовала наш гид) ждать еды нам пришлось почти час, и потом нам в счёт ещё включили чаевые. После этого у на не осталось времени на покупки сувениров и настроение было испорчено. Второй минус это туристы в автобусе: две пары (причём среднего возраста, т. е. Не молодёжь. Лет 45-50) видно хорошо выпили, и продолжали пить в автобусе. Весь автобус всю обратную дорогу слушал их пьяные бредни. Подрезать на обратном пути не удалось.
4 марта 2020
Экскурсовед Вера - интересно, живо, образно- маршрут интересный. Рекомендую.
В храме св Вита хотелось бы еще 10 - 15 мин подойти к св Вацлаву( доступ платный) для желающих
12 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Несмотря на дождливую погоду день провели очень ярко и познавательно. Хотелось бы побольше свободного времени в Карловых варах, чтобы успеть и погулять по окрестностям и пообедать
5 февраля 2020
Очень хорошая экскурсия, с двумя остановками до Карловых Вар. Гид Светлана просто лучшая! Интересно слушать. Всё очень понравилось
28 января 2020
1) странный русский магазинчик «Богемия», в который завозят на первой остановке и оставляют чтоб Вас на покупки. Очень сомнительно...лучше это время добавить в Карловых Варах
2) завод Крушевице-быстро. Спасибо гиду пивоварни Мирославу.
3) Карловы Вары. Место встречи - магазин чешской лечебной косметики и «ненавязчивая» реклама ее. Как врач могу сказать-ну развод же. Никакая мазь не поможет от болей в спине и всего прочего чего там рекламируют. Тем более за немалые деньги.
15 января 2020
Экскурсия понравилась, все организовано хорошо. Всем рекомендую.
5 января 2020
Интересная экскурсия для всех, и взрослым и детям посоветую. Мы рады, что были свободные дни не только на Прагу, но и на поездки в другие города. Кутна гора, Карловы Вары, замки - всё это разная Чехия, которую хочется узнать, не только самим посмотреть, но и от гида много интересного услышать. В Карловых Варах у нас было около 3 часов свободного времени после экскурсии, маловато конечно. Городок красивый, небольшой но достаточно экзотический и приятно просто побродить по улицам, попить воду, пофотографировать дома, там есть что поснимать.
31 декабря 2019
Спасибо Юрию!
Замечательный гид, позитивный и с юмором!
Отдохнули хорошо. А фильм в автобусе на обратном пути - это супер!
С Уважением,
Ольга.
Кирилл
16 декабря 2019
Экскурсия понравилась. Организация очень хорошая. Много интересного узнал. Спасибо большое гид Ирине. Рекомендую.
Ещё 48 отзывов

Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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