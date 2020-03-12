58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Курорт расположен примерно в 120 км от Праги и во время путешествия вы услышите интересный рассказ об истории основания города императором Карлом 4, охотившимся на оленей, о мучительных процедурах, которые предстояло выдержать первым пациентам, о сложных исторических перипетиях этого известного на весь мир курорта, о наводнениях, пожарах и чуме, которая почему-то обходила жителей этого места стороной…

В Карловых Варах вы насладитесь чарующей природой городка в живописной долине, пройдете вдоль знаменитых курортных колоннад по набережной реки Огрже, восхититесь архитектурой, о которой один известный человек сказал не иначе как: «Это же слет тортов!». Сможете попробовать воду из 12 термальных источников (при этом немедленно оздоровиться), продегустировать знаменитый 13 источник — травяной ликер Бехеровка, тоже изначально предлагавшийся в качестве желудочных капель.

Кроме того, у вас будет возможность не только своими глазами увидеть процесс пивоварения в королевском заводе Крушовице, но и попробовать его «не отходя от кассы» А также приобрести: сувениры, хрустальные изделия, знаменитые горячие карловарские вафли, уникальную соляную косметику, ликер Бехеровка.

Также по дороге в Карловы Вары мы посетим музей декоративно-прикладного искусства и ювелирного промысла, который собрал под одной крышей всё, чем гордится Чехия — от маленьких сувениров до больших подарков. После небольшой экскурсии желающие смогут приобрести выставленные для продажи изделия.