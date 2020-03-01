Дарина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Фотогеничная Прага в объективе

За 4 часа вы обойдете те локации Праги, которые мелькают на популярных инстаграм-фото с множеством лайков. Известные достопримечательности — в том числе Староместскую площадь, Пражский град и Карлов мост — вы увидите с необычных ракурсов, а еще погуляете по нетривиальным местам — например, по пражским садам и живописным улочкам района Новый свет, где мало туристов.

Взгляд на современную Прагу

Это легкая прогулка в дружеском формате, главная цель которой — фотографии и навыки их обработки на телефоне. Но рассказы о городе, конечно, тоже будут: о том, как живут, работают и отдыхают современные пражане, о легендах города. Вы загадаете желания на двух остановках и получите полезные лайфхаки — куда сходить за самой вкусной чешской едой, где купить самый фотогеничный трдельник, что посмотреть помимо Праги и многое другое!

Секреты интаграмных фотографий и обработки

На офлайн мастер-классе вы узнаете об основах фотографии — экспозиции, фокусе и композиции — и примените полученные знания на практике. Я помогу найти ваши лучшие ракурсы и позы. После прогулки в режиме «классная локация — фотография» мы отдохнем в уютном пражском кафе и вместе поработаем с вашими снимками: вы научитесь пользоваться приложениями и откроете секреты мобильной обработки. У каждого участника в итоге останется не меньше 10 фотографий, готовых собирать лайки!

В конце встречи вас ждет подарок-сюрприз :)