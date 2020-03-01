Дарина проводит ещё 1 экскурсию

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Мастер-класс по мобильной фотосъемке и обработке, а также рассказы о местной жизни

Дарина
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Дарина – представитель гидов
В этом маршруте я собрала для вас те самые инстаграмные уголки Праги, которые вы наверняка видели на фото топовых блогеров.

Такие красивые снимки сделаете и вы! Обучитесь основам фотографии, узнаете всё о мобильной съемке и обработке кадров, найдете свои лучшие ракурсы, погуляете по открыточным локациям Праги и услышите интересные истории о жизни пражан.
От
€180
162 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага

Что вас ожидает

Фотогеничная Прага в объективе
За 4 часа вы обойдете те локации Праги, которые мелькают на популярных инстаграм-фото с множеством лайков. Известные достопримечательности — в том числе Староместскую площадь, Пражский град и Карлов мост — вы увидите с необычных ракурсов, а еще погуляете по нетривиальным местам — например, по пражским садам и живописным улочкам района Новый свет, где мало туристов.

Взгляд на современную Прагу
Это легкая прогулка в дружеском формате, главная цель которой — фотографии и навыки их обработки на телефоне. Но рассказы о городе, конечно, тоже будут: о том, как живут, работают и отдыхают современные пражане, о легендах города. Вы загадаете желания на двух остановках и получите полезные лайфхаки — куда сходить за самой вкусной чешской едой, где купить самый фотогеничный трдельник, что посмотреть помимо Праги и многое другое!

Секреты интаграмных фотографий и обработки
На офлайн мастер-классе вы узнаете об основах фотографии — экспозиции, фокусе и композиции — и примените полученные знания на практике. Я помогу найти ваши лучшие ракурсы и позы. После прогулки в режиме «классная локация — фотография» мы отдохнем в уютном пражском кафе и вместе поработаем с вашими снимками: вы научитесь пользоваться приложениями и откроете секреты мобильной обработки. У каждого участника в итоге останется не меньше 10 фотографий, готовых собирать лайки!

В конце встречи вас ждет подарок-сюрприз :)

Организационные детали

  • На прогулке с вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды
  • В стоимость не включены входные билеты, проезд на общественном транспорте, еда и напитки (всё это — по желанию)
  • Помимо смартфона с камерой рекомендуем взять с собой power bank
  • После бронирования мы отправим вам список приложений, которые рекомендуем установить — чтобы на прогулке мы поделились с вами секретами обработки
Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага
Инстаграмная Прага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарина
Дарина
Всем привет, меня зовут Дарина. Я собрала группу местных ребят в Праге, которые покажут вам наш любимый город с самой лучшей стороны! Стандартные экскурсии, перенасыщенные неинтересными фактами и множеством ненужных дат – это не про нас. Мы хотим сделать ваше пребывание в Праге настолько приятным и интересным, насколько это возможно. Мы всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения и пожелания, поможем вам с фотографиями, ответим на любые ваши вопросы, посоветуем нужные места в городе. Мы поможем вам почувствовать себя «своим» в новом месте, потому что знаем насколько это приятное чувство! Обещаем, что вам понравится наша экскурсия и вы полюбите Прагу также сильно, как любим ее мы!
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Дарина проводит ещё 1 экскурсию

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