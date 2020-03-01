Maria проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Уютные ресторанчики и пивные

За несколько лет жизни в Праге я нашла замечательные заведения, куда ходят, в основном, местные жители, хотя это не очень далеко от центра. Все они проверены лично мной, моими друзьями и родными. Вы посетите 5-7 ресторанов и баров, попробуете основные чешские закуски, мясные и сырные блюда и, конечно, пиво знаменитых производителей: Козел, Старопрамен, Мастер, Свияны, Гамбринус и другие. А параллельно с гастрономическим путешествием откроете красивые и, зачастую, нетуристические места, где хранятся пражские истории и тайны.

Легенды Праги и ее знаменитых жителей

Вы погрузитесь в сказочную атмосферу старейшей улочки Новый Свет и откроете секрет эликсира вечной жизни Макропулоса. Узнаете, где отыскать мумию монашки и дом, где жил и творил великий Ян Неруда. Я покажу, где великий проходимец и алхимик Эдвард Келли с помощью философского камня превращал ртуть в золото. Также вы услышите мрачные легенды об озере и утонувшей в нем девушке на кресте. А возле красивого театра «На Виноградах» узнаете о судьбе двух великих братьев — писателя Карела Чапека и художника Йозефа Чапека, придумавших слово «робот».

Пражские храмы

Возле впечатляющего собора Святой Людмилы речь пойдет о первой христианке Чехии, погибшей страшной смертью. Позже вы увидите самый необычный храм Праги — собор Пресвятого Сердца Господня, напоминающий корабль-ковчег, и узнаете, зачем архитектор развесил внутри обители огромные золотые шары. А в костеле Девы Марии Победоносной сможете загадать желание у маленького Езулатко.

Другие удивительные места и истории

Вас наверняка удивит Жижковская телебашня, а ползающие по ней черные младенцы без лиц станут поводом поговорить о знаменитом эпатажном художнике Давиде Черном. Также вы увидите старейшую тысячелетнюю ротонду Праги — таких осталось всего три в городе. Кроме того, я буду развлекать вас рассказами о страшных свойствах короны Святого Вацлава, судьбах королей и тамплиеров, великих взлетах и сокрушительных поражениях чешского народа. И о том, как по кусочкам воссоединялась Прага, чтобы стать такой, какой ее сегодня знают и любят.

Бар «У Пиждюха»

Если останутся силы, вы дойдете до одного уникального бара. За его не самым приличным названием скрывается крошечная пивная с простейшими закусками, самобытной атмосферой и колоритными местными завсегдатаями, которые заглядывают сюда поговорить и выпить кружечку свежего пива Свияны. Здесь же вы услышите о великом Вацлав Гавеле и его сказках про Пиждюхов, которые он писал до избрания президентом.