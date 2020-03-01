Maria проводит ещё 2 экскурсии

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Авторская экскурсия по секретным заведениям и нетуристическим уголкам города

Maria
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Maria – ваш гид
Вкусную еду и прославленное пиво можно найти, не выходя за пределы Старого города.

Но аутентичные бары и рестораны «для своих» — задача посложнее, и я вам с ней помогу! В атмосферных заведениях вы отведаете гастрономические шедевры Чехии, а по пути откроете места, где оживут истории о пражских алхимиках, тамплиерах, королях, святых, писателях и художниках.
€130
111 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Пражского града
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Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги

Что вас ожидает

Уютные ресторанчики и пивные
За несколько лет жизни в Праге я нашла замечательные заведения, куда ходят, в основном, местные жители, хотя это не очень далеко от центра. Все они проверены лично мной, моими друзьями и родными. Вы посетите 5-7 ресторанов и баров, попробуете основные чешские закуски, мясные и сырные блюда и, конечно, пиво знаменитых производителей: Козел, Старопрамен, Мастер, Свияны, Гамбринус и другие. А параллельно с гастрономическим путешествием откроете красивые и, зачастую, нетуристические места, где хранятся пражские истории и тайны.

Легенды Праги и ее знаменитых жителей
Вы погрузитесь в сказочную атмосферу старейшей улочки Новый Свет и откроете секрет эликсира вечной жизни Макропулоса. Узнаете, где отыскать мумию монашки и дом, где жил и творил великий Ян Неруда. Я покажу, где великий проходимец и алхимик Эдвард Келли с помощью философского камня превращал ртуть в золото. Также вы услышите мрачные легенды об озере и утонувшей в нем девушке на кресте. А возле красивого театра «На Виноградах» узнаете о судьбе двух великих братьев — писателя Карела Чапека и художника Йозефа Чапека, придумавших слово «робот».

Пражские храмы
Возле впечатляющего собора Святой Людмилы речь пойдет о первой христианке Чехии, погибшей страшной смертью. Позже вы увидите самый необычный храм Праги — собор Пресвятого Сердца Господня, напоминающий корабль-ковчег, и узнаете, зачем архитектор развесил внутри обители огромные золотые шары. А в костеле Девы Марии Победоносной сможете загадать желание у маленького Езулатко.

Другие удивительные места и истории
Вас наверняка удивит Жижковская телебашня, а ползающие по ней черные младенцы без лиц станут поводом поговорить о знаменитом эпатажном художнике Давиде Черном. Также вы увидите старейшую тысячелетнюю ротонду Праги — таких осталось всего три в городе. Кроме того, я буду развлекать вас рассказами о страшных свойствах короны Святого Вацлава, судьбах королей и тамплиеров, великих взлетах и сокрушительных поражениях чешского народа. И о том, как по кусочкам воссоединялась Прага, чтобы стать такой, какой ее сегодня знают и любят.

Бар «У Пиждюха»
Если останутся силы, вы дойдете до одного уникального бара. За его не самым приличным названием скрывается крошечная пивная с простейшими закусками, самобытной атмосферой и колоритными местными завсегдатаями, которые заглядывают сюда поговорить и выпить кружечку свежего пива Свияны. Здесь же вы услышите о великом Вацлав Гавеле и его сказках про Пиждюхов, которые он писал до избрания президентом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят дегустации и билеты на трамвай (понадобится 4-5 билетов по 24 кроны, если у вас нет проездных)
  • В некоторых местах будем брать только закуски, а где-то — большие блюда, и везде — разные сорта пива. Поэтому, чтобы нагулять аппетит к следующему заведению, между ресторанами и барами нужно будет хорошенько походить.
  • По желанию, экскурсию можно разделить на два дня
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги
Истории, легенды и вкусы хмельной Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Пражского града.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Меня зовут Мария. Я филолог, живу в Праге несколько лет, пишу сценарии для аудиогида по Чехии и разрабатываю новые любопытные маршруты. 20 лет работала на ТВ в программах о путешествиях («Путешествия натуралиста», «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом», «Охотники за рецептами» и др.) Я часто принимаю гостей: родных, друзей и незнакомцев. И всегда стараюсь сохранить неформальный подход к прогулкам, как если бы я действительно была вашей сестрой или племянницей. Я люблю Прагу бесконечно. Со мной в этом таинственном городе будет тепло и радостно!
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Maria проводит ещё 2 экскурсии

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